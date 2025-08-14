재벌개혁론자 공정위원장 후보 "강자의 갑질, 혈연 지연 등 타파"

"국내 재벌 세습 오너들은 아주 적은 지분만으로 거대 기업을 좌지우지하고 있고, 거대 언론들도 세습 족벌언론으로 기업과 정치인들과 엮여 있지 않은가. 이들은 여전히 강력한 힘을 갖고, 민주개혁 세력뿐 아니라 합리적 보수까지 완전히 배제하고 있다고 본다. 한국 정치의 착취성이다."(지난 2월 <오마이뉴스>와의 인터뷰에서)
"한국 경제가 강자의 갑질뿐 아니라 혈연, 지연, 학연 등 정실 관계가 만연해 있다고 생각한다. 이를 정리하지 않으면 경제가 혁신적일 수 없다."(14일 인사청문회 준비 사무실 출근길에서)
주병기 신임 공정거래위원장 후보자의 말이다. 이재명 정부의 첫 공정거래위원장 후보로 지명된 주병기 서울대 교수(경제학과)는 대표적인 재벌개혁론자이면서도 공정과 분배, 혁신경제에 대한 연구와 관심을 쏟아온 인물이다.
특히 서울대에서 분배정의연구센터소장을 맡으면서, 불평등과 소득분배 등에 남다른 연구 성과를 갖고 있다. 부모 소득에 따른 학력 격차 정도를 수치로 바꾼 '개천용 기회불평등지수'를 만들기도 했다. 그는 또 지난 2월 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 윤석열 내란 사태를 '착취적 정치 경제' 라고 규정하고 "개발 독재와 권위적인 특권을 가진 정치 수구세력이 경제발전을 가로막고 있다"고 비판했었다(관련기사: "윤석열과 수구 정치, 경제발전 막아...진보·보수 개혁 연대 필요https://omn.kr/2c2dr").
'재벌-언론-수구정치세력의 삼각 카르텔' 강조했던 주병기, 공정위원장 후보로 서다
그는 당시 인터뷰에서 "착취적인 한국 경제를 공정하고 포용적인 경제로 바꿔야 한다"고 주장하면서, '정의로운 전환'에 나서야 한다고 했다. 이어 재벌과 수구 정치세력, 언론 등의 삼각동맹이라는 표현을 써가며 "과거와 같은 불법적인 방법을 쓰지 않을 뿐, 여전히 재벌과 언론, 수구 정치세력은 끈끈하게 연결돼 있다고 본다"라고 말했다.
주 후보자는 "과거와 같은 작은 정부를 통한 규제 완화와 민간 중심의 경제 발전 논쟁은 더 이상 큰 의미가 없다"라면서 "기술 발전과 노동시장의 변화, 양극화 등 다양한 경제사회 문제를 해결하기 위해 정부의 역할이 더 중요해졌다"라고 강조했다.
이같은 생각은 이재명 정부가 추구하는 '공정 경제'와 '진짜 성장'과 궤를 같이한다. 강훈식 대통령 비서실장도 주 후보자에 대해 "하도급 문제와 담합, 내부거래 등 고질적인 불공정을 타파하고 '공정한 시장 질서 확립'이라는 국정 철학을 치밀하게 구현할 경제 검찰의 새로운 수장"이라고 평가했다.
주 후보자는 공정과 분배, 혁신을 통한 경제발전을 말해왔다. 특정 소수 재벌 중심의 경제에서 공정한 경쟁이 보장된 진정한 시장경제가 마련돼야 한다는 것. 이를 위해 노동시간 단축을 통해 양질의 일자리를 만들고, 대중소기업과 성별, 산업부문별 격차를 줄이고 공정한 임금체계도 세워야 한다고 주장했다.
이재명 정부 첫 공정위원장 후보의 직설 "강자의 갑질, 혈연 지연 등 타파해야"
그는 14일 인사청문회 사무실이 마련된 서울 대한상공회의소로 출근하면서 자신의 소신을 있는 그대로 피력했다. 주 후보자는 "소수에게 집중적으로 특권을 부여하고, 소수에 의존하는 방식으로는 선진국으로 발전할 수 없다"라면서 "지속가능한 선진 경제로 재도약하려면 국민 전체가 참여하는 시스템으로 바꿔야 한다"고 말했다.
'착취적인 한국 경제'에 대한 고민과 대안도 내비쳤다. 그는 "경제적 강자가 갑질을 통해 약자의 혁신적 성과를 가로막으면 누가 혁신하고, 기업가 정신을 발휘하겠는가"라며 "한국 사회에 만연해 있는 갑질과 혈연, 지연, 학연 등의 정실 관계를 정리하지 않으면 경제가 혁신적이 될 수 없다"고 말했다. 이어 "공정위가 잘못된 관행을 바로잡고 경제적 약자를 포함해 국민이 공평하게 참여하는 건강한 시장 질서를 만들도록 하겠다"고 다짐했다.
또 이재명 정부에서 공정위 조직 확대와 역할 강화에 대해서도, 그는 "최근 20년동안 한국 경제가 급속히 성장하고 커진 것에 맞춰 공정위의 조직과 역할도 확충할 필요가 있다"면서 "돈과 자본의 횡포로부터 국민을 지키고 시장경제를 민주적으로 통제할 수 있는 중요한 기관이 바로 공정위"라고 말했다.
이밖에 최근 한미 간 통상협상에서 주요한 의제로 떠오른 온라인플랫폼과 빅테크 기업 규제에 대해, 주 후보자는 신중한 태도를 보였다. 그는 "우선 현재 갖고 있는 행정적 권한을 최대한 활용해 플랫폼 사업자의 횡포를 견제하고, 약자들의 협상력을 높일 수 있는 시장 질서를 만들도록 할 것"이라고 했다. 이어 "현재 온라인플랫폼법의 경우 (한미 간) 통상 이슈가 있기 때문에 협상의 공간을 최대한 확보하는 게 중요하다"라면서 "당장 우리의 독자적인 법 추진은 어려운 상황"이라고 덧붙였다.