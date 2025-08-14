경영계 주장 반박 나선 민주노총 "노란봉투법, 노사 갈등 완화할 것"

큰사진보기 ▲양경수 민주노총 위원장이 14일 오전 서울 중구 민주노총 회의실에서 노조법 2·3조 개정 관련 기자간담회를 열어 노조법 개정안 논의 상황과 노조법 개정안 통과 이후 국가 경제에 악영향을 미칠 수 있다는 경총과 국민의힘의 주장에 대해 설명하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲양경수 "노조법 개정해도 파업공화국 안 된다"

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 노조법 2·3조(노란봉투법)가 통과된다면 "노사 간 극단적 갈등과 대립이 완화될 것"이라고 전망하면서 경영계의 주장과 일부 보수 언론의 보도를 정면으로 반박했다.양경수 민주노총 위원장은 14일 오전 서울 중구 민주노총 회의실에서 기자간담회를 열고 노조법 2·3조가 개정되면 "파업이 줄어들 것"이라고 주장했다. 양 위원장은 "한국 사회에서 가장 큰 문제로 지적돼 왔던 다단계 하도급 구조나 간접 고용 문제, 특수고용 노동자들이 사용자를 찾지 못하는 문제로 그간 많은 갈등과 대립이 발생했다. 노조법 2·3조가 개정된다면 파업이 오히려 줄어들 수 있다"고 밝혔다. 국회는 오는 8월 21일 노조법 2·3조 국회 본회의 처리를 앞두고 있다.앞서 한국경영자총협회(경총)는 12일 국회의원 전원에게 편지를 보내 "노조법 2·3조 개정안이 통과되면 원청 기업들을 상대로 쟁의 행위가 상시적으로 발생해 원·하청 간 산업 생태계가 붕괴될 것"이라고 주장했다. 그간 경총은 '노란봉투법'을 두고 "대한민국이 파업공화국으로 전락할 것이라고 맹비난해왔다.양 위원장은 "노조법 개정 내용은 국제적 기준에 비추어 보면 이미 많은 나라에서 시행·적용되고 있는 법을 이제 개정하는 것이다"라며 "오히려 문재인 정부 시절 ILO 핵심 협약을 비준하는 시기에 노조법이 개정됐어야 극단적인 노사 간 대립이나 갈등이 완화됐을 것"이라고 말했다.다만 "개정안에 담긴 내용이 충분하지는 않다. 특수고용 플랫폼 노동자들을 노동조합 조합원으로 인정하는 추정 조항이 누락되었고, ('노란봉투법' 또한) 노동자 개인에게 손해배상을 청구하도록 열려있다"라고도 밝혔다.'파업공화국'이란 경총의 주장에 대해서도 양경수 민주노총 위원장은 "한국은 파업공화국이 아닌 산재공화국이다. 산재공화국이라는 오명을 씻을 수 있는 사회를 위해 함께 노력해나갔으면 좋겠다는 바람"이라고 덧붙였다.이정희 민주노총 정책실장 또한 "노조법 2·3조 개정안은 이미 국회 내에서 3년 간 세 차례나 통과됐고, 그 과정에서 수정·보완이 됐다. 국민의힘이나 경총에서 말하는 추가적인 논의 여지는 더는 필요하지 않고 법안 통과를 늦추기 위한 핑계일 뿐"라고 말했다. 이어 "최근 이재명 정부가 산재를 없애자고 강력하게 문제 제기를 하는데 일각에서는 '안 그래도 건설 경기가 엉망인데 더 악화되는 것이 아니냐'고 말한다. (하지만 이 법은) 사람의 생명과 노동자의 안전을 이윤이나 경제 성장만큼 중요하게 생각하고 이를 기본 전제로 해서 사회가 굴러가도록 하자는 취지"라고 설명했다.정기호 민주노총 법률원장은 "특수·간접 고용 관계에서는 노동자들이 어떤 고용관계에 있느냐에 따라 국민 기본권을 제대로 행사하느냐 못하느냐의 갈림길에 서있는 상황"이라며 "노조법 2조 개정이 헌법 정신 실현의 출발점"이라고 강조했다.양경수 위원장은 "법이 통과되면 2026년 2월 말 정도부터 법이 시행될 것이라 예측하고 있다. 민주노총은 6개월의 기간 동안 내부적으로 교섭 방식 등에 대해 차근차근 준비해나가겠다"라고 밝혔다. 이어 "그 전에 정부가 모범적으로 교섭은 이렇게 하는 거라는 걸 보여주었으면 좋겠다. 공공기관에도 수많은 다단계 하도급 구조가 존재하기 때문에 정부가 스스로 보여주는 게 가장 확실하고 정확할 것"이라고 강조했다.양 위원장은 경영계에 변해가는 한국의 위상에 따른 대응을 요청하기도 했다. 그는 "EU에서 각국의 노동 인권 문제를 들여다 보고 이를 통상에 반영하는 법 또한 시행이 준비됐다"라며 "한국 노동자들의 노동권을 보장하는 것 또한 글로벌 기준에 맞춰 함께 만들어가야 하는 시기가 되었다"고 말했다.더해 "이재명 정부가 역대 어느 정권보다 산업 안전과 관련해 많은 관심과 역할을 하는 점에 대해 긍정적으로 평가한다. 하지만 산업재해는 구조적인 문제이기에 장기적으로 줄어들 가능성이 낮다. 다단계 하도급 구조 등 구조적 모순이 해소되지 않는 조건에서 중대 재해가 줄어들 것을 기대하는 건 난망할 것"이라고 밝혔다.이어 "국정기획위원회 노동 정책 또한 오랜 기간 노동자들이 요구해왔던 내용이다. 다만 이를 구현하고 실행하는 과정에서 얼마나 옳은 방향과 지향을 유지하느냐가 관건이다"라면서 "새로운 정부와 새로운 노정 관계를 만들어가야 할 시점이라고 생각해 민주노총도 열린 자세로 역할을 해볼 것"이라고 덧붙였다.민주노총은 노조법 2·3조 개정안 본회의 통과를 예상하며 "하반기부터는 사내 하청노동자나 특수고용노동자의 노조 가입 운동을 적극적으로 벌여나갈 예정"(이정희 정책실장)이라고 밝혔다.