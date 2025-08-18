6월항쟁 수호신 이한열 열사

큰사진보기 ▲한열이를 살려내라1987년 이한열 열사를 추모하며 연세대 도서관에 걸린 최병수작가의 작품, 이미지는 최병수 작가가 제공함 ⓒ 최병수 관련사진보기

큰사진보기 ▲5일 오후 서울 서대문구 연세대학교 이한열 동산에서 열린 제37주기 이한열 추모식에서 참석자들이 민주화 영령에 대한 묵념을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

넓다란 광장 뜨거운 열기 아래전단이 뿌려지고 최루탄이 터진다파쇼타도 외치다 토론의 밤을 지샌다민주를 위하여 자유를 위하여 이땅의인간 해방 위하여 새벽 찬 이슬에젊음을 삼킨다 이땅의 인간 해방을 위하여.이한열 열사가 대학시절에 쓴 '해방을 위하여'란 시다. 그는 이런 시를 짓는 서정성이 강한, 그리고 의협심이 남달랐던 학생이었다. 이 시는 그가 경찰이 쏜 최루탄에 맞아 사망한 후에 하금산 씨가 곡을 부쳐 민주화운동 과정에서 동료·후배들에 의해 널리 불렸다.이한열 열사는 1966년 8월 29일 전남 화순군 능주면 남정리에서 태어났다. 이한열이 네 살 때 가족이 광주시 지산동으로 이사하고, 그는 1973년 광주동산초등학교에 입학했다. 이어서 1979년 3월 동산중학교 입학, 1982년 3월 광주진흥고등학교에 진학했다.진흥고등학교 재학시절에는 음악에 심취하고 야구부를 응원하는 평범한 학생이었다. 중학교 2학년 때 전두환 세력이 광주 시민들을 학살하는 광주민주항쟁을 겪었다.이한열 열사는 1986년 3월 연세대학교 경영학과에 입학했다. 당시는 전두환 정권이 민주화를 요구하는 학생·시민들을 폭압적으로 탄압하던 시기였다.대학생이 된 이한열은 '만화사랑' 동아리에 들어가 활동했으나 전문 경영인이 되겠다는 포부로 공부에 열중했다. 전공뿐만 아니라 사회과학과 성경공부, 영어공부도 열심히 했다.1학년 여름방학 때 선배·동료들과 함께 조국해방과 민주화를 위해 싸우다 산화해간 영령들의 자취를 밟고자 '국토순례 대행진'을 떠났다. 동학농민혁명을 지도하다 참수 당한 전봉준 장군 기념탑과, 민주화에 앞장섰다가 학살당한 광주 망월동 묘지 앞에서 향을 피우고 추모가를 부르며 그날의 슬픔과 분노를 체감하기도 했다.이한열 열사는 2학년이 되면서부터 학내 시위와 집회에도 열심히 참여하고, 한국사회의 모순에 관해 깊은 관심을 갖게 되었다. 그리고 보다 조직적인 힘을 통해 군사독재를 몰아내고, 장기간의 군부정권이 파생한 한국사회의 병폐를 시정하고자 '경영학과 2학년 총회준비위원회'의 결성을 시도했다.1987년 초 대학생 전방입소자의 명단에 들게 되고 다녀 올 수밖에 없었다. 정부가 학생운동을 탄압·분열시키기 위해 대학생들을 전방 부대에 입소시켜 한동안 학교·사회로부터 격리시켰다.1987년은 한국사회가 반독재 민주화투쟁과 이를 저지하려는 전두환 군부정권이 대치하였다. 1월 14일 서울대생 박종철 열사 고문치사사건이 발생하고, 4월 13일 전두환의 '4·3호헌조치'에 따른 재야 민주세력의 대규모적인 저항운동, 가톨릭사제단이 경찰 수뇌부의 박종철 고문치사 사건 축소조작 폭로(5월 18일), 민주헌법 쟁취 국민운동본부 발족(5월 27일)으로, 양측은 일촉즉발의 대치상태에 있었다. 대학가에서도 연일 반독재 시위가 열렸다.운명의 날이 되기 하루 전인 6월 9일, 이 열사는 자신의 운명을 예견이라도 한듯이 참담한 현실에 대한 자신의 의지를 담은 습작시 한 편을 지었다.그대 왜 가는가어딜 가는가그대 등 뒤에 내리깔린 쇠사슬을마저 손에 들고 어딜 가는가이끌려 먼저 간 그대 뒤를 따라4천만 형제가 함께 가야 하는가아니다억압의 사슬을 두 손으로 뿌리치고짐승의 철퇴는 두 발로 차버리자그대 끌려간 그 자리 위에민중의 웃음을 드리우자그대 왜 갔는가어딜 갔는가그대 손목 위에 드리워진 은빛 사슬을마저 팔찌끼고 어딜 갔는가.1987년 6월 9일 오후 연세대학생 500여 명은 교내 광장에서 '6·10대회 참여를 위한 연세인 총결의대회'를 가진 후 교문 쪽으로 몰려가 "호헌철폐! 독재타도!" 등의 구호를 외치며 시위를 벌였다.그도 시위에 앞장서서 구호를 외치며 가두 진출을 시도하던 오후 5시쯤, 경찰이 쏜 SY 44 총류탄에 머리를 맞고 그 자리에서 쓰러졌다. 동료들에 의해 세브란스 병원 신경외과 중환자실로 옮겨져 치료를 받았으나 혼수상태에서 깨어나지 못했다.연세대생 500여 명은 오후 8시쯤 정확한 사고경위와 이 열사의 소생가능성에 대해 병원측이 성의있는 답변을 해줄 것 등을 요구하며 철야농성에 들어가고, 경찰의 접근을 막기 위해 병실 경비를 시작했다.이 열사의 최루탄 피격소식이 전해지면서 대학가와 시민사회는 분노를 참을 수 없었다. 3.15부정선거를 규탄하는 김주열에게 최루탄을 정조준 발사하여 죽인 경찰이, 27년 만에 이번에도 최루탄을 정조준으로 쏴서 사경에 빠뜨리게 한데 대한 국민적인 분노가 폭발했다.6월 11일 오전 병원 당국은 기자회견을 갖고 이한열의 병세는 △ 좌측후두부 두개골 골절 △ 골절주위 뇌죄상 △ 뇌출혈 △ 두개강내 이물질 함유 등이라고 밝히고, 호흡정지로 인공호흡기를 사용중이라고 발표했다.'6.10대회' 이후 명동성당 구내에서 철야농성과 시위를 계속하던 1천여 명의 학생들은 이날부터 "우리의 민주학우 한열이를 살려내라"는 구호를 외치고, 여타의 학생들과 시민들은 연세대학 앞으로 속속 집결하여 '살인정권'을 규탄했다.이날부터 백양로는 각종 재야단체와 학생단체, 일반 시민들의 대자보와 구호로 뒤덮였다. '전두환 타도'의 함성이 거침없이 쏟아져 나왔다. 백양로는 물론 서울시내 중심가에는 연일 수만, 수십만 명의 시민이 반독재 시위를 벌였다.많은 국민의 간절한 소생 기원에도 불구하고 이한열 열사는 1987년 7월 5일 02시 05분, 피격 27일 만에 세브란스 중환자실에서 21세의 짧은 삶을 접었다. 민주국민장으로 치러진 영결식은 7월 9일 아침 학생·시민·재야·정치인 등 10만여 명이 참석한 가운데 연세대 본관 앞에서 엄숙히 거행되었다. 그는 민주화의 수호신이 되었다.