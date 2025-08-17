단식 절명한 전남대 총학생회장 박관현 열사

큰사진보기 ▲영광 불갑테마공원에 세워져 있는 박관현 열사 동상. 박 열사는 80년 5월 도청 앞 민족민주화성회를 이끌었다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲5.18민주묘지에 있는 박관현 열사 묘. 박 열사는 교도소에서 5.18진상규명과 재소자 처우개선을 요구하는 단식투쟁을 벌이다가 사망했다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

박관현 열사는 야학운동과 5·18민주항쟁 뿐만 아니라 빈민운동·학생운동·청년운동·문화운동 분야에서도 선구적·지도적 역할을 했다. 그의 발걸음이 바로 광주·전남지역 민주항쟁이 걸어온 길이기도 했다.1980년 전남대학교 총학생회장이었던 박관현은 80년 5월 18일부터 전두환 일당의 수배를 피해 약 2년간 서울 도봉구 삼양동·공릉동 등지에서 공장 노동자 생활을 했다. 그는 1982년 4월 5일 체포, 같은 해 4월 12일에 광주교도소에 수감되어 징역 5년을 선고받았다. 군사정권은 1982년 9월 '내란 주요 임무 종사자'라는 어처구니없는 죄명으로 그를 철창 안에 가뒀다.박관현은 이에 굴하지 않고 수감기간 중 5·18진상규명과 교도소 내 처우개선을 주장하며 40일간의 옥중 단식투쟁을 벌였다. 목숨을 건 그의 투쟁으로 반인권적 처우가 비로소 사회에 알려지기 시작했다. 장기간의 단식 과정에서 피폐해질 대로 피폐해진 박관현은 1982년 10월 12일 새벽, 심근경색으로 전남대병원 중환자실에서 생을 마감했다. 20세의 꽃다운 나이였다. (주석 1)박관현 열사는 1953년 6월 10일 전남 영광군 불갑면 쌍운리에서 농부의 아들로 태어났다. 손위로 누님만 셋이어서 집안의 큰 경사로 출생했다. 어려서 한때 직업군인 아버지를 따라 논산에서 살다가 아버지가 제대하면서 고향으로 돌아왔다.광주수창초등학교를 거쳐 광주동중학교, 광주고등학교를 졸업하고, 1974년 재수중 군에 입대하여, 1978년 제대 후 전남대 법대에 차석으로 합격했다. 가톨릭농민회를 비롯, 들불야학 등 시민운동에 깊이 참여했다.전두환 일당이 내란을 일으킨 1980년 봄, 박관현 열사는 전남대학 총학생회장으로 선출되어 5월 8일부터 15일까지를 '민족민주화 성회'기간으로 설정하고, 14·15·16일의 가두 진출과 도청 앞 광장에서 열린 '민족민주화 성회'를 주도했다. 탁월한 웅변과 리더십으로 지도력을 발취하여 행사를 성공적으로 이끌고 시민들의 성원을 받았다.전두환 신군부는 5월 17일 내란을 일으키면서 광주를 콕 찍어 최강 공수부대를 파견했다. 도청앞 시민들이 계엄군의 철수를 요구하며 시위를 벌였다. 시민·학생들은 "현정권 물러가라! 유신잔재 청산하자!"는 구호를 외치며 계엄군이 쏜 페퍼포그와 최루까스 속에서 돌을 던지며 맞섰다. 박관현 열사가 맨 앞에 서서 저항했다. 그는 준비해온 <제2시국 선언문>을 우렁차게 낭독했다."우리 대학인의 민주역량을 총동원하여 반민족·반민주세력과의 성전을 엄숙히 선포합니다."시민들의 박수와 환호성이 터져 나왔다.5월 17일 오후 서울에서 주요대학 학생회 간부들이 모두 끌려갔다는 소식과 함께 급히 피신하라는 연락이 왔다. 박관현 열사는 전남대 학생회 간부들과 무등산 산장으로 몸을 피했다.제17공수여단 소속의 제33·35대대 병력이 전남대와 조선대학을 점거, 학생들을 구타하고 연행해갔다.박 열사는 친구와 함께 산장을 내려와 뒷담을 넘어 전남대 안으로 들어갔다. 우연히 만난 교직원이 여기 있다간 붙잡힐터니 빨리 피신하라고 재촉했다. 다시 담을 넘어 시내로 몸을 피했다. 그 사이 광주시내는 계엄군에 완전히 점거되고 살상과 수색이 진행되었다.박 열사는 여수 돌산섬에 이어 여수 시내에 피신했다가 죄책감이 들어 광주로 들어가려 했으나 자칫 개죽음을 당한다는 주위의 만류로 6월 중순 동생이 있는 서울로 왔다. 친인척집에 은신 중일 때 전국에 수배령이 내리고 현상금이 붙었다. 검은 그림자가 주위를 쫓았다. 그동안 변성명으로 노동을 하면서 일당을 받아 생활비에 보탰다.1982년 4월 5일 저녁 동료 노동자가 현상금을 노리고 신고하여 공릉동 파출소에 연행되었다. 곧 이어 광주교도소로 이감되고 '내란 중요임무 종사자'로 몰아 구속 수감하였다. 이에 4월 12일 1차 단식투쟁에 나섰다. 교도관들의 폭행 등을 이유로 내건 단식투쟁이었다. 8월 말 양심수 처우개선과 재소자에 대한 폭력근절을 내세우며 2차 단식을 결행했다.단식 10일 째인 9월 15일 1심 결심 공판에서 10년 구형을 받고 최후진술에 나섰다."먼저 5월 광주항쟁 때 이 나라의 민주주의와 민족통일을 위해 끝까지 싸우다 처절하게 죽어간 영령들에게 삼가 묵념을 드리고자 합니다."법정은 순간 깊은 침묵에 쌓였다. 진술은 이어졌다.그날 학생들과 온 시민들이 5·17조치에 향해 진정한 민주주의를 외치며 싸웠던 거리에 있지 못하고 광주에서 빠져나가 저 혼자만 살고자 했다는 사실을 학생들의 부름을 받은 총학생회장으로서 심히 부끄럽게 생각하며…죽어간 영령들에게, 죄 없이 끌려가 고문을 겪은 선배·동료·후배들에게 부끄러운 마음으로 책임을 다하지 못한 총학생회장으로서 참회하는 마음으로, 역사와 민족 앞에 진실을 말할까 합니다.박관현 열사는 선고공판에서 징역 5년을 선고받았다. 내란을 일으킨 자들이 이에 저항한 학생회장에게 내란죄로 몰아 중형을 선고한 것이다. 10월 4일 3차 단식에 돌입했다. 며칠 후 미결사 독방에 갇혀서 통증으로 쓰러져 전남대 부속병원으로 이송되었다. 상태가 악화되자 중환자실에 입원하였다. 한밤중에 피를 토하는 등 급성폐분증 증세가 나타났다.10월 11일 당국의 구속집행정지로 풀려났지만 상태는 날로 악화되어 12일 새벽 피를 토하다 절명하였다. 이날 밤 10시가 넘어 무장경찰이 시신을 탈취, 강제부검을 실시했다. 유해는 경찰의 강제운구로 고향인 영광군 불갑면의 원불교당에 안치되었다가 고향 앞산 어귀에 매장되었다. 장례위원회가 구성되고 '광주시민장'으로 영결식을 갖기로 했으나 경찰의 강제운구로 무위에 그쳤다.박관현 열사의 유해는 1987년 11월 13일 광주 망월동 민주열사묘역으로 이장되었다(1997년 4월13일 5·18신묘역으로 다시 이장되었다)박관현 열사가 10년 형을 구형받고 행한 최후진술의 마지막 대목이다.언젠가 역사는 이 정권을 심판할 것입니다. 우리 시민들이, 아니, 항쟁의 거리를 빠져나간 부끄러움을 간직한 제가 시민들과 함께 심판할 것입니다. 구천으로 떠났지만 너무 원통해서 아직도 두 눈을 감지 못하고 있을 내 형제들의 영령 앞에 부끄럽지 않도록 분명 우리는 정확한 심판을 해야 할 것입니다.광주·전남의 민주인사와 전남대학교 동문, 박관현 열사 유족이 1996년 '관현장학재단'을 설립하고 '관현민주대상' 제정자며 시행하고 있다.주석1> (재)관현재단 편, 최유정 지음, <새벽기관차 박관현 평전>, 표지 날개, 사계절, 2012.