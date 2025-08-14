무죄 확정 송철호 "정치검사라는 말, 이제 역사에서 사라져야"

▲ '울산시장 선거 개입·하명수사' 의혹으로 기소된 황운하 조국혁신당 의원(오른쪽)과 송철호 전 울산시장이 14일 서울 서초구 대법원에서 열린 상고심 선고공판에서 무죄를 확정받은 뒤 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기