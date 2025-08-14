이 대통령 "독립운동하면 3대 망한다는 말, 더는 안 통하도록..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 14일 청와대 영빈관에서 열린 '광복 80주년, 대통령의 초대' 행사에서 참석자들과 국기에 경례하고 있다. 2025.8.14 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"'독립운동하면 3대가 망한다'는 그런 말은 앞으로 더 이상 통용될 수 없도록 국가를 위한 희생에는 예우도 높게, 지원은 두텁게 하겠습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 청와대 영빈관에서 열린 '광복 80주년, 대통령의 초대' 행사에서 독립유공자 후손 및 참석자들을 향해 박수를 보내고 있다. 2025.8.14 [대통령실통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 14일 오후 청와대 영빈관에서 열린 '광복 80주년, 대통령의 초대' 행사에 참석한 독립유공자 후손들에게 다짐한 약속이다.이 자리에는 지난 13일 국내에 유해가 봉환된 문양목·김덕윤·김기주·한응규·임창모·김재은 지사의 유족들과 임시정부 초대 국무령을 지낸 이상룡 선생의 외손인 박찬대 더불어민주당 의원, 윤봉길 의사의 장손인 윤주경 국민의힘 의원, 김좌진 장군의 외증손 송일국 배우 등이 참석했다.이 대통령은 이 자리에서 "대한민국의 오늘을 만든 선열들을 기리고, 유공자들의 명예를 지키는 일은 자유와 번영을 누리며 살아가는 오늘 우리들의 큰 책임"이라고 강조했다. 또한 이를 위해 애국지사와 독립유공자 등에 대한 '더 높은 예우와 더 두터운 지원' 등을 다짐했다.이에 대해 이 대통령은 "여러분 한 분 한 분이 바로 우리 선열이 꿈꾸던, 더 나은 대한민국을 만들어 가고 있는 자랑스러운 모습"이라며 "여러분들이 더욱 풍만한 자부심으로 살아갈 수 있는 보훈선진국으로 대한민국이 도약할 수 있게 하겠다"라고 밝혔다.또 "생존해 계신 애국지사님들이 남은 여생을 불편함 없이 보내실 수 있도록 각별히 챙겨 가겠다. 아울러 독립 투쟁의 역사와 정신을 우리 미래 세대들이 계승하고 기억할 수 있도록 선양 사업을 지속적으로 확대해 가겠다"고도 약속했다.특히 이 대통령은 "그렇게 하여 특별한 희생에는 특별한 보상을 한다는 것이 우리의 대원칙이 되어야 할 것"이라며 "(그것이) 우리의 조국을 더욱 부강한 나라로 만들고 선열들의 헌신에 제대로 응답하는 길이라고 생각한다"고 강조했다.한편, 이 대통령은 "오늘 같은 날은 제가 아니라 여러분이 박수를 받아야 되는 날이다. 제가 여러분께 박수 한 번 쳐드리겠다"면서 참석한 독립유공자 후손들에게 각별한 감사를 표했다.이 대통령은 "국민주권의 빛을 되찾은 광복 80주년, 이 뜻 깊은 날에 함께 해 주신 독립유공자 후손과 보훈 가족 여러분 진심으로 축하드리고 환영한다"라며 "조국 독립의 일생을 바치신 독립 유공자들의 고귀한 인생에 국민을 대표하여 경의를 표한다"라고 했다.또한 전날(13일) 유해가 봉환돼 국립서울현충원에 안장된 독립지사들을 거론하면서 "늦었지만 그토록 염원하셨던 조국에서 편히 영면하시기를 기원한다"고 밝혔다.