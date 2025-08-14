경기도교육청-학교 비정규직 , 3년 2개월 만에 단체협약 체결

큰사진보기 ▲임태희 경기도교육감. 경기도교육청이 13일 전국학교비정규직연대회의와 단체협약을 체결했다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

경기도교육청과 학교 비정규직과의 단체협약이 3년 2개월 만에 체결됐다.경기도교육청이 13일 전국학교비정규직연대회의와 단체협약을 체결했다. 이번 협약은 노동·생활 조건을 개선해 조합원의 사회·문화·경제적 지위를 향상했다는 데 의미가 크다는 게 경기도교육청 관계자 설명이다. 또한 바람직한 노사관계를 정립하는 데에도 일조했다고 자평하며 노사 간 협력하고 상생하는 문화가 정착될 수 있을 것으로 내다봤다.주요 합의 내용은 방학중 비근로자의 생활안정방안 마련(방학 중 공휴일 일부 유급화 등)과 장기재직휴가 신설(10년이상 재직 5일부여), 유급병가일수(30일→ 60일)의 확대, 학습휴가(연 4일) 신설 등이다. 또한 자녀돌봄휴가 확대, 배우자출산휴가 확대, 육아기근로시간 단축기간 확대, 난임치료휴가 확대 등의 내용을 포함해 일과 가정의 양립을 위한 모성보호 및 육아 지원 내용도 담고 있다.전국학교비정규직연대회의는 전국학교비정규직노동조합과 전국공공운수노동조합 전국교육공무직본부, 전국여성노동조합 등으로 이뤄진 노동조합 연대체다. 교육청은 지난 2022년 6월부터 연대회의와 단체교섭을 해왔다. 3년 2개월간 168차례 교섭과 만남을 반복했고 이번에 연대회의 요구안 817개항에 대해 상호 간 합의안을 도출했다.