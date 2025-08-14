트럼프, 케네디상 수상자 발표... 이번엔 문화예술계 '장악'

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령의 과도한 문화예술계 관여를 비판하는 뉴욕타임스 기사 ⓒ 뉴욕타임스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 '문화예술계 길들이기'에 나섰다.트럼프 대통령은 13일(현지시각) 미국 워싱턴DC의 대표 공연장인 케네디센터를 찾아 올해 말 시상식이 열리는 '케네디센터 아너스' 수상자를 발표했다.존 F. 케네디 전 대통령의 이름을 딴 케네디센터가 1978년에 시작한 이 상은 매년 미국을 대표하는 문화예술인의 업적을 기리며, 현직 대통령이 시상식에 참석하는 것이 관례일 정도로 권위를 인정받고 있다.그러나 트럼프 대통령은 첫 임기 때 일부 수상자가 자신에 반발하며 시상식 참석을 거부하자 자신도 4년 내내 참석하지 않았다.두 번째 임기를 맞은 트럼프 대통령은 케네디센터가 진보 진영의 의제를 내세운다고 비판하며 대대적인 '개조'에 나섰다. 지난 2월 이사회를 친트럼프 인사들로 교체했으며, 자기가 직접 이사장이 됐다.또한 올해 시상식을 자기가 진행하겠다면서 앞으로 케네디센터 운영에 더 과감하게 관여하겠다고 선언했다.그러면서 "내가 진행하면 시상식 시청률이 올라갈 것"이라며 "아카데미 시상식을 보라. 그들은 시상식을 정치적으로 만들면서 시청률이 떨어지고 완전히 망했다"라면저 비판했다.그는 이날 컨트리 가수 겸 작곡가 조지 스트레이트, 뮤지컬 배우 마이클 크로퍼드, 영화배우 실베스터 스탤론, '아이 윌 서바이브'로 유명한 가수 글로리아 게이너, 록밴드 키스(KISS)를 올해 케네디센터 아너스 수상자로 발표했다.또한 "내가 수상자 선정에 깊이 관여했다. 98% 정도 관여했다고 본다"라고 강조했다. 특히 스탤론에 대해서는 지난 1월 할리우드 특별대사로 임명하면서 "연예계에서 나의 눈과 귀가 되어줄 것"이라고 치켜세웠다.트럼프 대통령은 이날 연설에서 자신이 리얼리티쇼 '어프렌티스'에 출연해 높은 시청률을 기록했던 일을 비롯해 우크라이나 평화협정 구상, 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장 비판 등 여러 주제에 걸쳐 1시간 넘게 말을 이어갔다.트럼프 대통령의 이런 거침 없는 행보에 CNN방송은 "첫 임기 때는 워싱턴DC의 문화예술 기관을 대체로 건드리지 않았지만, 이번에는 시 전역에 영향력을 행사하려고 한다"라며 "특히 대통령이 직접 케네디센터 이사장이 된 것은 매우 이례적이고, 심지어 기괴하기까지 하다"라고 지적했다.뉴욕타임스도 "트럼프 대통령은 자신이 케네디센터를 완전히 접수했음을 분명히 했다"라면서 "이날 기자회견은 워싱턴DC 기관들에 대한 자신의 문화적 장악(cultural takeover)을 향한 또 다른 발걸음을 의미한다"라고 평가했다.또한 "그는 본질적으로 대중문화에 집착하는 사람"이라며 "최고의 명성 중독자(fame junkie)"라고 강하게 비판했다.그는 미국 최대 규모의 스미스소니언 재단 산하 박물관과 미술관들이 미국의 역사와 이상을 긍정적으로 구현하고 있는지 살펴보겠다며 대규모 검열에 나서기도 했다. 또한 '국립 아프리카계 미국인 역사 문화 박물관' 전시물이 인종 문제로 미국의 분열을 조장하고 있다며 불만을 표하기도 했다.또한 민주당의 관리 부실로 워싱턴DC의 범죄율이 높아지고 통제 불능 상태가 되었다면서 비상사태를 선포하고 주 방위군을 전격 투입해 시 당국과 갈등을 빚고 있다.트럼프 대통령은 "나는 워싱턴DC를 다시 안전하고 깨끗하며, 아름다운 도시로 만들겠다고 결심했다"라면서 "그것의 큰 부분은 케네디센터를 포함할 것"이라고 강조했다.