여수시, 여순사건 진상규명 총력… 시민추진위 위촉·직권조사 본격화

큰사진보기 ▲여순 사건 시민추진위원회 정기회의지난 12일 여순10.19사건 홍보관에서 열린 ‘여순사건 시민추진위원회 정기회의’ ⓒ 여수시 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲여순사건 사실조사원 간담회지난 13일 개최된 여순사건 사실조사원 간담회 ⓒ 여수시 제공 관련사진보기

여수시(시장 정기명)가 여순사건의 진상규명과 역사적 의미 재조명을 위해 시민추진위원회 정기회의와 사실조사원 간담회를 지난 12~13일 연이어 개최했다.12일 여순10.19사건 홍보관에서 열린 시민추진위원회 정기회의에서는 새로 위촉된 제4기 위원들에게 위촉장이 수여됐다. 정기명 시장은 이날 "위원 여러분께서 여순사건이 남긴 과제를 풀어가는 구심점이 되어 주길 기대한다"며 "위원회에서 제안한 사업을 적극 지원해 희생자와 유가족에게 실질적인 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.13일 열린 사실조사원 간담회에서는 희생자와 유족 면담, 증언 채록, 자료 수집 등 현장 조사 활동 현황과 애로사항을 공유했다. 현재 사실조사원 10명은 피해 신고 접수 및 면담조사, 사실조사 결과서 작성, 유족 생활보조비 접수 등의 업무를 수행하고 있다.여수시는 이달부터 12월까지 국가기록원이 발굴한 형무소 수감자료 중 지역 관련 495건을 대상으로 직권조사를 추진할 계획이다. 정 시장은 "여순사건은 지역사회의 아픔이자 대한민국 현대사의 중요한 사건"이라며, "이번 직권조사가 진상규명의 전환점이 되도록 조사 활동을 전폭 지원하겠다"고 말했다.여수시는 앞으로 합동 추념식, 창작 오페라 공연, '여순사건 바로알기' 교육, 국제 학술 심포지엄, 미술전 등 다양한 프로그램을 통해 시민 관심을 높이고, 희생자와 유가족이 조사와 지원 혜택을 받을 수 있도록 적극 나설 계획이다.