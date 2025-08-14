게릴라성 폭우 시대, 내 땅의 빗물은 내가 지킨다

덧붙이는 글 | 우리는 지금 우주를 탐사하고, AI로 인간의 지능을 넘보는 시대에 살고 있다. 하지만 폭우가 쏟아지면 여전히 하늘만 쳐다보며 속수무책이다. 이 아이러니야말로 기후위기 시대의 가장 안타까운 현실이다.



서울 스타시티처럼 세계 최고 수준의 분산형 빗물저장 모델이 이미 존재한다.

15년 동안 단 한 번도 침수되지 않았다는 검증된 사례까지 있다.



그런데도 왜 도시 곳곳에 확산되지 않을까?

기술이 없어서도 아니고, 예산이 없어서도 아니다.

그저 기존의 틀을 바꾸려 하지 않는 관성과 무관심이 문제다.



우리는 이미 해답을 가지고 있다.

이제는 하늘을 탓할 게 아니라, 발밑의 땅을 움직일 시간이다.

누군가는 물을 모아야 도시가 산다.

그 시작은 ‘나’의 물모이 한 바가지일 수 있다.