이 대통령 "위안부 피해자 분들 명예·존엄 회복 위해 총력 다할 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 발언하고 있다. 2025.8.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 일본군 위안부 피해자 기림의 날인 14일 "역사의 진실이 바로 서지 않는 한 광복은 완전하지 않다"면서 "위안부 피해자분들의 명예와 존엄이 온전히 회복될 수 있도록 총력을 다하겠다"고 밝혔다.이 대통령은 이날 본인 페이스북에 "33년 전 오늘은 고 김학순 할머님께서 오랜 침묵을 깨고 세상에 나와 일본군 위안부 피해를 증언해 주신 날"이라며 이같이 적었다.이 대통령은 "(김학순 할머님의 증언은) 전시 성폭력 참상을 알린 고발을 넘어, 어떤 극한 상황에서도 인간의 존엄이 결코 훼손되어서는 안 된다는 가장 근원적이고도 준엄한 호소였다"며 "할머님의 용기는 국내를 넘어 국제사회의 양심을 일깨웠고, 연대의 물결을 만들어냈다"고 짚었다.그러면서 "우리는 이 숭고한 용기를 잊지 않아야 한다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다는 말처럼, 같은 비극이 반복되지 않도록 하는 것이 이 시대를 살아가고 있는 우리에게 주어진 엄중한 책무"라고 강조했다.무엇보다 이 대통령은 "올해 광복 80주년을 맞이했지만, 위안부 피해자분들은 아직 자유와 평화를 누리지 못하고 계시다. 긴 세월이 흘렀음에도 위안부 문제가 여전히 해결되지 않았기 때문"이라며 위안부 문제 해결을 위한 노력을 약속했다.이 대통령은 "역사의 진실이 바로 서지 않는 한 광복은 완전하지 않다"며 "위안부 피해자분들의 명예와 존엄이 온전히 회복될 수 있도록 총력을 다하겠다. 인권이 상식이 되고 평화가 일상이 되는 나라, 정의가 살아 숨 쉬는 세상을 반드시 만들겠다 약속드린다"고 적었다.또한 "진실과 용기의 등불이 되어 주신 할머님들께 고개 숙여 경의를 표한다"라며 "아울러 우리 곁에 계신 이용수 할머니, 박필근 할머니, 강일출 할머니, 김경애 할머니를 포함한 여섯 분 모두에게 건강과 평안이 함께하길 기원한다"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 오는 23~24일 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬을 할 예정이다.