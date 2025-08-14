국힘 당사 찾은 전한길, 김문수 면전에서 '장동혁 지지' 표명

▲인사하는 전한길-김문수국민의힘 전당대회 합동연설회를 방해해 당 윤리위원회에 회부된 한국사 강사 전한길 씨가 14일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 윤리위원회에 참석하기 전 농성중인 김문수 당 대표 후보와 인사하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기