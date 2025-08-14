[사진] 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 "기억하겠습니다"

큰사진보기 ▲충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시 관련사진보기

충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다.서산시청 앞 '서산 평화의 소녀상' 헌화와 추모는 지난해까지는 서산평화의소녀상보존회가 주관하고, 서산시 후원으로 열렸지만, 올해는 서산시 주관으로 개최됐다.일본군 '위안부' 피해자 기림의 날은 일본군 위안부 피해자 고 김학순 할머니가 지난 1991년 피해 사실을 최초 공개 증언한 날이다.정부는 지난 2017년 12월 일본군 위안부 피해자 명예 회복을 위해 8월 14일을 국가 기념일로 지정했다.정부에 등록된 일본군 '위안부' 피해자는 240명이지만, 이 가운데 생존해 있는 할머니는 6명이다.이날 서산시는 별도의 기념식 대신 시민들이 자유롭게 한화와 추모할 수 있도록 '서산 평화의 소녀상' 주변에 국화꽃을 놓았다.서산평화의소녀상보존회는 전날인 13일 '당신의 빛, 희망이라는 미래, 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 기억합니다'라고 적힌 펼침막을 소녀상 주변에 내걸었다.서산평화의소녀상보존회는 시민들과 함께 이날 오후 6시 평화의 소녀상을 찾아 헌화할 예정이다.일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 맹정호 전 서산시장은 "오늘(14일)은 국가 기념일인 일본군 위안부 피해자 기림의 날"이라면서 "역사를 기억에서 지우려고 하는 자들이 있다. 그러나 역사를 기억하려는 사람들이 이 자들을 기억할 것"이라고 말했다.서산평화의소녀상보존회 신현웅 공동대표는 "그들(일본군 위안부 피해자)을 기억하고 연대하는 것이 바로 역사 정의를 바로 세우는 길"이라며 "시민 여러분이 함께해주시면 역사 정의를 세우는 길에 함께 하는 것이다. 평화의소녀상에 들러 국화 한 송이 올려달라"고 했다.한편, 서산 평화의 소녀상은 지난 2015년 10월 서산 시민들 성금으로 건립됐으며, 2018년 11월 공공조형물로 지정돼 서산시가 관리를 맡고 있다.