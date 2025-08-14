메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
[사진] 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 "기억하겠습니다"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

25.08.14 13:07최종 업데이트 25.08.14 13:07

[사진] 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날 "기억하겠습니다"

빗속 '서산 평화의 소녀상'에 놓인 국화... 기억과 연대, 역사 정의를 바로 세우는 길

원고료로 응원하기
충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다.
충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시

충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다.

서산시청 앞 '서산 평화의 소녀상' 헌화와 추모는 지난해까지는 서산평화의소녀상보존회가 주관하고, 서산시 후원으로 열렸지만, 올해는 서산시 주관으로 개최됐다.

일본군 '위안부' 피해자 기림의 날은 일본군 위안부 피해자 고 김학순 할머니가 지난 1991년 피해 사실을 최초 공개 증언한 날이다.

AD
정부는 지난 2017년 12월 일본군 위안부 피해자 명예 회복을 위해 8월 14일을 국가 기념일로 지정했다.

정부에 등록된 일본군 '위안부' 피해자는 240명이지만, 이 가운데 생존해 있는 할머니는 6명이다.

이날 서산시는 별도의 기념식 대신 시민들이 자유롭게 한화와 추모할 수 있도록 '서산 평화의 소녀상' 주변에 국화꽃을 놓았다.

서산평화의소녀상보존회는 전날인 13일 '당신의 빛, 희망이라는 미래, 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 기억합니다'라고 적힌 펼침막을 소녀상 주변에 내걸었다.

서산평화의소녀상보존회는 시민들과 함께 이날 오후 6시 평화의 소녀상을 찾아 헌화할 예정이다.

일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 맹정호 전 서산시장은 "오늘(14일)은 국가 기념일인 일본군 위안부 피해자 기림의 날"이라면서 "역사를 기억에서 지우려고 하는 자들이 있다. 그러나 역사를 기억하려는 사람들이 이 자들을 기억할 것"이라고 말했다.

서산평화의소녀상보존회 신현웅 공동대표는 "그들(일본군 위안부 피해자)을 기억하고 연대하는 것이 바로 역사 정의를 바로 세우는 길"이라며 "시민 여러분이 함께해주시면 역사 정의를 세우는 길에 함께 하는 것이다. 평화의소녀상에 들러 국화 한 송이 올려달라"고 했다.

한편, 서산 평화의 소녀상은 지난 2015년 10월 서산 시민들 성금으로 건립됐으며, 2018년 11월 공공조형물로 지정돼 서산시가 관리를 맡고 있다.

충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다.
충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일, 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시

충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다.
충남 서산시가 80주년 광복절을 하루 앞둔 14일 제13차 세계 일본군 '위안부' 피해자 기림의 날을 맞아 헌화와 함께 추모했다. ⓒ 서산시

#서산시#서산평화의소녀상#일본군위안부피해자기림의날

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
신영근 (ggokdazi) 내방
  • 페이스북

    • 아름다운 세상을 만들어 가고 싶습니다..꽃다지

    이 기자의 최신기사[서산] 호우특보 발효, '한때 시간당 50mm'... 교통 통제도 이어져

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초