오마이뉴스 시민기자 2년, '글로소득'으로 해외여행갔습니다

<오마이뉴스> 시민기자가 된 지 2년이 되었다. 14일이 두 돌 생일이었다. 시민기자는 신청만 하면 기사를 쓸 수 있다. 2023년 8월 중순에 시민기자를 신청하고 송고한 기사가 계속 생나무(기사로 채택되지 않은 글)가 되었다. 한 마디로 기사를 써야 하는데 에세이를 쓴 탓이었다.첫 기사는 2023년 8월 15일에 쌍둥이 손자와 롯데타워에 다녀오고 쓴 글이었다. 첫 기사라 잘 쓴다고 썼는데 보기 좋게 생나무가 되었다. 몇 편의 기사를 더 송고했는데 계속 생나무가 되다가 9월 중순 송고한 기대하지 않았던 글이 채택되었다. 그 다음부터 자신감이 생겨 2년 동안 꾸준히 기사를 작성했다. 기사가 채택되며 원고료가 쌓이니 원고료를 소중한 일에 쓸 생각에 힘이 났다.올해 6월에는 책을 출간하였다. 7년 동안 쌍둥이 손자를 주말 육아하며 있었던 일을 책으로 엮었다. <주말마다 손주 육아하는 할머니>다. 얼마나 뿌듯한지 책을 받는 순간 그동안 글(기사) 쓰는 사람으로 살았던 것이 뿌듯했다. 하지만 출간 후 책 홍보하는 일은 힘든 여정이었다.요즘 김소라 작가가 쓴 <글쓰기로 먹고살 수 있나요?>를 읽고 있다. 책을 읽고 나면 "먹고살 수 있다"라는 답을 얻을 수 있을 거다. 김소라 작가는 책 출간뿐 아니라 논술 채점 아르바이트, 시민기자, 글쓰기 강사, 대필 작가, 공모전 수상, 블로그 홍보 등 글쓰기로 먹고사는 다양한 일을 28년째 하고 있다. 아무나 할 수 없을 것 같다.많은 작가가 부업 작가가 아닌 전업 작가를 꿈꾸며 책을 출간해서 버는 '글로 소득'을 꿈꾸지만, 인지도가 있는 작가 외에는 '글로 소득'을 버는 것은 정말 어려운 일이다. 특히 무명 작가가 책을 출간하고 버는 '글로 소득'은 많지 않다. 처음 1쇄를 찍고 2쇄를 찍는 작가도 있으나 2쇄부터 많아야 10% 정도의 인쇄를 받는다.경우에 따라 1쇄 1000권에 대한 선 인쇄로 100만 원을 받은 후 2쇄부터도 많아야 판매 부수의 8~10%의 저작권료를 받는다. 물론 세금도 공제한다. 하지만 1000권 판매가 결코 쉽지 않다. 즉 글을 써서 버는 글로 소득 100만 원도 쉽지 않다는 이야기다. 나도 기획 출판으로 출간했기에 600권에 대한 선인쇄로 50만 원을 받았지만, 그 돈으로 책을 구입해서 지인들에게 나누어 주었으니 거의 '글로 소득'이 없었다고 보는 것이 맞다.2년 동안 <오마이뉴스> 시민기자로 활동하며 기사가 채택되면 원고료를 받았다. 기사는 네 등급 즉, 잉걸, 버금, 으뜸, 오름 등으로 구별되며 원고료도 다르다. 잉걸은 2천 원, 버금은 만 5천 원, 으뜸은 3만 원, 오름은 6만 원이다. 오름으로 채택되면 좋지만 등급은 늘 다양하게 주어진다. 어느 등급이든 괜찮다. 꾸준하게 기사 쓰다 보면 으뜸이나 오름으로 채택되기도 하니까.<오마이뉴스> 기사는 일반 글쓰기와는 다르게 작성해야 한다. 뉴스 기사이기에 감동과 정보도 있어야 하겠지만, 중요한 것이 시의성이다. 시의성은 '당시의 사정이나, 사회의 요구에 알맞은 성질'을 뜻한다. 기사를 잘 쓰려면 뉴스에도 귀를 기울여야 한다. 나는 아침 저녁으로 두 번 이상은 늘 뉴스를 시청한다.<오마이뉴스> 원고료는 잔액이 5만 원 이상일 경우 청구할 수 있으며, 기타 소득세(8.8%) 공제 후 지급 처리된다. 단, 국내 비거주자의 경우 국내세법 규정에 따라 22% 공제 후 지급 처리된다고 하니 외국에서 활동하는 시민기자는 상대적으로 원고료에서 세금이 많이 공제되어 원고료를 적게 받게 된다.나는 2년 동안 <오마이뉴스> 원고료로 '글로 소득'을 얼마나 벌었을까. 매주 한두 번 정도 기사를 송고했다. 지금까지 채택된 기사가 173편이다. 이 기사는 카카오의 글쓰기 플랫폼 브런치 스토리에도 대부분 발행했다. <오마이뉴스> 동시 송고를 전제로 브런치 스토리나 블로그 등에 중복해서 실을 수 있다. 중복해서 실을 수 있다는 것이 좋은 점이다.지금까지 원고료를 세 번 청구했다. 2023년 첫해는 1년을 마감하려고 연말에 청구했고, 요즘은 원고료가 100만 원 정도 쌓이면 청구한다. 2년 동안 받은 원고료 총액은 280만 원이 넘었다.<오마이뉴스>에서 받은 원고료는 지난 5월에 남편과 서유럽 3개국으로 여행 갈 때 사용했다. 남편도 나도 은퇴하였기에 여행 경비도 부담이 되는데 조금이나마 여행 경비로 쓸 수 있어서 뿌듯했다. 부지런히 기사 써서 받은 '글로 소득'으로 다음에도 해외 여행 다녀오려는 생각에 가슴이 뛴다. 내가 기사를 꾸준히 쓰는 이유다. 나이 들어 가슴 뛰는 일을 할 수 있다는 것은 행복 그 자체다.요즘 책을 읽는 사람보다 글 쓰는 사람이 많다고 한다. 지금 글을 쓰고 있거나 글쓰기를 하고 싶은 분은 <오마이뉴스> 시민기자에 도전해 보기 바란다. 일상이 기사가 된다. 여행을 다녀오면 '여행' 기사가 되고, 음식을 만들거나 지인 모임에 다녀오거나 가족 모임을 하면 '사는 이야기' 기사가 된다. 책을 읽으면 '책동네' 가사가 되고, 미술관에 다녀오거나 공연을 보고 오면 '문화' 기사가 된다. 본인 관심 분야에 따라 다양하게 기사를 작성할 수 있다.요즘 나는 <오마이뉴스> 홍보대사가 된 것 같다. 글 쓰는 사람들을 만나면 꼭 시민기자가 되어 보라고 권한다. 지금 활동하고 있는 글쓰기 플랫폼에 글을 발행할 때 송고한 기사를 소개하기도 한다. 내 글을 읽은 작가 여러 명이 시민기자에 도전하여 활동하고 있다. 지난 주에도 글벗 작가님이 기사를 송고한 것을 보았다. 이런 소식을 대할 때마다 뿌듯하다. 앞으로도 계속 <오마이뉴스> 홍보대사 역할을 할 거다.'글로 소득'을 꿈꾸신다면 망설이지 말고 용기 내어 <오마이뉴스> 시민기자에 도전해 보기 바란다. 책을 출간해서 버는 돈보다 많은 '글로 소득'의 주인공이 될 수 있다. 나는 <오마이뉴스>에서 시니어 그룹으로 활동하고 있는데 시니어들의 활동이 굉장히 활발하다. 나이가 많다고 포기하지 말고 시민기자로 활기찬 일상을 엮어가면 어떨까. 나도 다시 시작되는 시민기자 3년을 향해 부지런히 취재하며 좋은 기사 쓰려고 노력해야겠다.