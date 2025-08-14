GPT-5, '박사급 대화 능력'에도… 코딩 성능 두고 '와글와글'

큰사진보기 ▲OpenAI Developer Community에 한 개발자가 GPT-5 코딩 성능 저하 관련 문제에 대해 지적하고 있다. (사진=OpenAI Developer Community 갈무리) ⓒ 서창식 관련사진보기

OpenAI가 발표한 최신 모델 GPT-5는 샘 올트먼(OpenAI CEO)이 '박사급 대화 능력'을 내세우며 큰 주목을 받았지만, 실무 코딩 환경에서는 안정성과 일관성이 떨어졌다는 평가가 이어지고 있다.출시 직후부터 개발자 커뮤니티와 GitHub 이슈 페이지에는 GPT-5의 체감 성능 저하를 지적하는 글들이 잇따라 게시됐다.OpenAI 공식 포럼에는 'GPT-5 Coding Feels Downgraded — Please Fix This'라는 제목의 게시글이 올라왔다. 작성자는 "GPT-5의 코딩 성공률이 이전에 비해 형편없었다"며 "GPT-4.1은 코딩에서 o3보다 나았는데, GPT-5로 바꾸고 나니 스크립트 오류, 솔루션 약화, 일관성 저하가 나타나 성능이 전반적으로 떨어진 것 아니냐"고 지적했다.이 게시글은 많은 사용자들의 공감을 얻으며, GPT-5에 대한 기대와 실사용 경험 사이의 격차를 단적으로 보여주는 사례가 됐다.세계 최대 개발자용 코드 편집 플랫폼인 GitHub의 Visual Studio Code 저장소에도 유사한 문제 제보가 이어졌다. 한 사용자는 "정상적으로 작동하던 코드 블록이 아무런 맥락 없이 삭제되거나, Agent 모드에서 중간 작업물이 사라지며, 잘못된 편집이 그대로 반영되는 경우가 있다"고 구체적으로 언급하면서, GPT-5의 코딩 보조 기능에 대한 신뢰성에 의문을 제기했다.일부 AI 연구자들과 개발자들은 "이번 논란을 단순한 성능 저하로만 보기는 어렵다"면서 "GPT-5는 코딩뿐만 아니라 글쓰기, 분석, 대화 등 다양한 작업에서 균형 잡힌 성능을 목표로 설계됐고, 그 과정에서 코딩 특화 학습 비중이 GPT-4.1 시절보다 줄었을 가능성도 있다"는 분석을 내놓았다.한편 OpenAI는 GPT-5 초기 출시 당시 단일 모델만을 제공했지만, 이후 사용자들 사이에서 감정 반응 과잉, 대화 방식 변화, 모델 선택 제한 등에 대한 불만이 제기되자, GPT-4o, 4.1, o3 등 레거시 모델 선택 기능을 다시 도입했다.그러나 이는 단순한 '선택권 복원'에 불과하다는 지적도 많다. 여전히 많은 사용자가 "GPT-5의 코딩 품질 자체가 개선돼야 한다"고 요구하고 있으며, 향후 OpenAI가 코딩 성능 향상과 특화 모델 제공 여부를 어떻게 결정할지가 개발자들의 주요 관심사로 떠오르고 있다.