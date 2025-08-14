"너절한 기만극" 김여정 담화에 통일부 "관계 정상화 일관 추진"

통일부는 14일, 김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 대북 긴장 완화 조치를 비난하는 담화를 낸 데 대해 흔들림 없이 남북관계 정상화 조치를 해나가겠다고 밝혔다.
통일부는 이날 "지난 3년간 '강대강'의 남북관계를 '선대선'의 시간으로 바꾸기 위해서는 의연하고 긴 호흡으로 접근해야 한다"며 "한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위해서는 남북 모두의 성의있는 자세와 지속적인 행동조치들이 필요하다"고 지적했다.
이어 "정부는 남북관계가 서로에게 도움이 되는 관계로 전환될 수 있도록 앞으로도 '정상화, '안정화' 조치를 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.
통일부 당국자는 이날 오전 기자들과 만나 김 부부장 담화가 나온 배경에 대해 이재명 대통령의 8·15 경축사, 오는 18일 시작되는 정례 한미연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS·Ulchi Freedom Shield) 연습, 오는 25일 한미정상회담 등을 고려한 것으로 생각한다고 밝혔다.
이 당국자는 "한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위해서는 남북 모두의 성의 있는 자세와 지속적인 행동 조치들이 필요하다"고 강조했다.
한편, 합동참모본부(합참)은 대남확성기를 철거한 적이 없다는 김 부부장 담화에 대해 "의도가 있기 때문에 동화되지 말아야 한다"고 평가했다.이성준 합참 공보실장(육군 대령)은 국방부 정례 브리핑에서 북한의 철거 부인에도 왜 일부 철거했다고 발표하게 된 것이냐는 과정을 묻는 질문에 "상대가 발표하는 그 의도에 현혹되지 않도록 주의할 필요가 있다"고 말했다.
이 실장은 또 "철거 이후 재설치된 사실이 대통령실에 보고가 됐느냐"는 질문에 "발생하는 현상에 대해서는 관계기관과 항상 긴밀하게 소통하고 있고, 구체적인 시간대나 이런 것은 제가 모르고 있다"고 답했다.
앞서 김정은 북한 국무위원장 동생인 김 부부장은 관영 <조선중앙통신>에 실린 담화를 통해 이재명 정부의 대북 긴장완화 조치를 "너절한 기만극"이라고 비하했다.
그러면서 김 부부장은 대북 확성기 철거 이후 북한도 대남 확성기를 철거했다는 합동참모본부 발표에 대해서도 부인했다.