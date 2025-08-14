"너절한 기만극" 김여정 담화에 통일부 "관계 정상화 일관 추진"

큰사진보기 ▲정동영 신임 통일부 장관, 판문각 방문정동영 신임 통일부 장관이 25일 취임식을 앞두고 판문점을 찾아 자유의 집에서 판문각을 살펴보고 있다. ⓒ 통일부 관련사진보기

통일부는 14일, 김여정 북한 노동당 부부장이 이재명 정부의 대북 긴장 완화 조치를 비난하는 담화를 낸 데 대해 흔들림 없이 남북관계 정상화 조치를 해나가겠다고 밝혔다.통일부는 이날 "지난 3년간 '강대강'의 남북관계를 '선대선'의 시간으로 바꾸기 위해서는 의연하고 긴 호흡으로 접근해야 한다"며 "한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위해서는 남북 모두의 성의있는 자세와 지속적인 행동조치들이 필요하다"고 지적했다.이어 "정부는 남북관계가 서로에게 도움이 되는 관계로 전환될 수 있도록 앞으로도 '정상화, '안정화' 조치를 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.통일부 당국자는 이날 오전 기자들과 만나 김 부부장 담화가 나온 배경에 대해 이재명 대통령의 8·15 경축사, 오는 18일 시작되는 정례 한미연합훈련 '을지 자유의 방패'(UFS·Ulchi Freedom Shield) 연습, 오는 25일 한미정상회담 등을 고려한 것으로 생각한다고 밝혔다.이 당국자는 "한반도 긴장 완화와 평화 구축을 위해서는 남북 모두의 성의 있는 자세와 지속적인 행동 조치들이 필요하다"고 강조했다.한편, 합동참모본부(합참)은 대남확성기를 철거한 적이 없다는 김 부부장 담화에 대해 "의도가 있기 때문에 동화되지 말아야 한다"고 평가했다.이성준 합참 공보실장(육군 대령)은 국방부 정례 브리핑에서 북한의 철거 부인에도 왜 일부 철거했다고 발표하게 된 것이냐는 과정을 묻는 질문에 "상대가 발표하는 그 의도에 현혹되지 않도록 주의할 필요가 있다"고 말했다.이 실장은 또 "철거 이후 재설치된 사실이 대통령실에 보고가 됐느냐"는 질문에 "발생하는 현상에 대해서는 관계기관과 항상 긴밀하게 소통하고 있고, 구체적인 시간대나 이런 것은 제가 모르고 있다"고 답했다.앞서 김정은 북한 국무위원장 동생인 김 부부장은 관영 <조선중앙통신>에 실린 담화를 통해 이재명 정부의 대북 긴장완화 조치를 "너절한 기만극"이라고 비하했다.그러면서 김 부부장은 대북 확성기 철거 이후 북한도 대남 확성기를 철거했다는 합동참모본부 발표에 대해서도 부인했다.