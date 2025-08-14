40여 년 만의 명예회복... 김오랑 중령 아내의 기록을 꺼내다

"<서울의 봄>, 영화 그대로 반란군에 맞서 희생된 김오랑 중령 그리고 남겨진 그의 아내."

<그래도 봄은 오는데>(2024년 1월 출간) 책 표지에 제목과 함께 인쇄된 문구이다. 정권을 찬탈하기 위해 쿠데타를 일으킨 정치 군인들에 맞서, 자신의 상관인 특전사 사령관을 지키려다 희생된 인물이 바로 김오랑 소령이다.1979년 박정희의 죽음으로 시작된 혼란한 현실에서, 일부 정치 군인들의 군사 쿠데타로 시작된 사건들이 영화 <서울의 봄>에서 재현된 바 있다. 개봉 당시 영화관을 찾아 먹먹한 심정으로 관람했지만, 특히 배우 정해인이 연기한 김오랑 소령의 사연이 더욱 가슴 아프게 느껴졌다.영화 상영 후 한동안 상관을 위해 목숨을 잃은 김 소령과 남겨진 가족들에 관한 사연이 언론을 통해 소개되기도 했다. 당시의 군사 쿠데타가 반란으로 규정되면서, 김오랑 소령의 명예가 회복되고 계급 역시 중령으로 추서되었음은 잘 알려져 있다. 그리고 최근 고인이 전사한 지 46년이 지난 2025년, 지난 12일 '국가가 유족에게 위자료를 배상해야 한다는 법원 판결'이 내려졌다.당시 김오랑 소령은 특전사령관의 비서실장으로 재직하면서, 쿠데타 세력들에 의해 상관인 특전사령관의 불법 체포당하는 것을 막다가 총에 맞아 숨을 거두었다. 이 책은 당시 사망한 김오랑 중령의 부인이 기록했던 내용을 중심으로 하고 있으며, 쿠데타 세력에 의해 은폐 되었던 진실을 회복하고 이와 함께 고인의 행동이 정당했음을 인정받기 위해 노력했던 저자의 힘겨운 삶의 과정이 소개되어 있다.마침내 당시 사건에 대한 진상이 규명되고 고인의 명예회복이 이뤄졌지만, 고인의 부인인 저자는 이미 세상을 떠난 후였다. 이 책의 초판은 저자의 생전인 1988년에 출간되었지만, 35년 만에 개정판으로 다시 출판된 것은 아마도 영화 개봉 후 집중된 대중들의 관심이 적지 않게 작용했을 것이라고 생각된다.정치 군인들의 쿠데타에 저항하던 남편이 억울한 죽음을 맞은 이후, 아내인 저자는 충격으로 시력을 잃고 시각장애인으로 살아야만 했다고 한다. 종교에 귀의해 부산에서 불교자비원을 설립하여 봉사를 시작하면서, 저자는 김오랑 소령의 명예회복과 남편을 죽음으로 몰아넣은 쿠데타 세력에 대한 심판을 준비하며 차츰 희망을 찾기 시작했다고 한다.저자는 실명한 상태에서 글을 쓸 수 없어, 자신과 남편의 이야기를 카세트테이프 20대 분량으로 녹음하여 책으로 출판했던 것이다. 하지만 독재정권 하에서 책이 제대로 보급될 수 없었고, 그로부터 3년 후 자신이 설립한 자비원에서 주검으로 발견되었다고 한다. 당시 경찰은 실족사로 처리했으나, 사망 전후의 상황이 제대로 해명되지 않아 여전히 석연치 않은 죽음에 대한 숱한 의문이 제기되고 있다. 시대가 바뀌면서 뒤늦게라도 이 책이 재출간된 점은 다행스럽고, 이제라도 김오랑 중령과 저자의 사연이 널리 알려질 수 있어 여러 모로 의미가 적지 않다고 하겠다.책의 속 표지에 과거에 출간되었던 초판의 사진이 수록되어 있는데, 저자가 '백수린'이라는 개명된 이름으로 표기되어 있음을 확인할 수 있다. 사진 설명과 함께 "12.12 군사 반란의 핵심 노태우와 그 세력이 권력을 쥔 그때, 책은 배포될 수 없었다"라는 내용이 덧붙여져 있다.실상 책의 내용은 저자 자신의 삶을 담담하게 기록하고, 더 이상 함께 할 수 없는 남편과의 추억을 다루고 있다. 하지만 군부 독재의 후예가 최고 권력자로 자리 잡고 있던 당시에는 이러한 내용조차 허용되지 않았음을 절감할 수 있다. 저자 자신의 삶과 남편과의 만남을 추억하는 내용이지만, 이제 이 책은 그 당사자들이 역사적 인물이 되어 당대 역사를 재구할 수 있는 역사 기록으로 의미를 지니게 되었다고 할 것이다.