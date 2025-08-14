김돈곤 청양 군수 "성과지상주의" 김태흠 충남지사 직격

큰사진보기 ▲기자회견 중인 김돈곤 청양군수 ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

충남 청양·부여에 추진 중인 지천댐 건설 문제를 놓고 김태흠 충남지사와 김돈곤 청양 군수 사이에 설전이 오가고 있는 가운데 김 군수가 기자회견을 자처하고 김 지사를 향해 "성과 지상주의", "예산의 독립성 훼손" 등 작심 발언을 쏟아냈다.앞서 지난 11일 김태흠 지사는 충남도 실국원장회의에서 AI시대의 물 사용량 증가와 충남의 물 부족 문제를 언급하며 지천댐 건설이 필요하다는 입장을 피력했다. 청양군이 지천댐 건설에 소극적이라는 이유로 김 지사는 이날 청양군 추경 예산 삭감 지시를 내렸다. 또 '군수에 (다시) 출마하면 되겠나'라며 김돈곤 군수의 신상 문제도 거론했다.김돈곤 청양군수는 14일 충남 청양군청 대회의실에서 기자회견을 열고 "국가적 물 부족은 공감하지만 '지역에 일방적인 피해를 주는 댐 건설은 반대'라는 입장을 일관되게 고수해 왔다"고 말문을 열었다.김 지사의 예산 삭감 지시에 대해서도 김 군수는 "댐 건설 결정과 주민 생활 예산은 엄연히 별개의 사안임에도 불구하고 지천댐 건설에 대한 입장 표명 지연을 이유로 군민의 삶의 질 향상과 직결된 예산을 삭감하겠다는 것은 예산의 독립성을 심하게 훼손하는 것"이라고 비판했다. 이어 "어떻게 해서든 정책 목적을 달성하면 된다는 개발연대의 성과지상주의 사고가 아닌가 우려와 함께 결코 동의할 수 없다"고 덧붙였다.김 군수는 환경부에도 지천댐 건설 문제를 조속히 결정해 줄 것을 요청했다. 그는 "댐 건설로 인해 군민 여론이 분열되어 갈등이 심화되어 고통받고 있다"며 "댐 건설의 결정권을 손에 쥐고 있는 환경부에서는 댐 건설에 대한 정책 방행을 조속히 결정해 줄 것을 요구한다"고 밝혔다.김 군수는 "댐은 우리(청양군)의 요청이 아니라 국가와 도 차원에서 진행된 것이다. 환경부에 상수원 보호구역 지정 문제, 댐 오염원으로 인한 행정 제제 문제 등 7가지 조건을 제시했다. 이 조건이 수용된다면 지천댐 건설에 찬성할 수 있다. 다만 횐경부에서는 회신이 없었다"라고 말했다.'반대 의사를 표시할 수 없냐'는 질문에도 김 군수는 "충남도나 환경부에 요구한 사항이 관철되지 않는 한 댐 건설은 반대한다. 중요한 것은 충남도가 아니라 환경부이다"라고 밝혔다. 또 환경부에서 댐 건설 취소를 결정한다면 따르겠는가라는 질문에는 "환경부에서 결정한다면 어쩔 수가 없다. 정책 방향이 결정되면 따를 수밖에 없다"고 덧붙였다.앞서 윤석열 정권 시기인 지난 3월 환경부는 기후대응댐을 조성하겠다며 전국 9곳을 기후대응댐후보지로 선정했다. 지천댐은 후보지가 아닌 후보지안에 포함됐다. 그러나 이재명 대통령이 당선된 직후 환경부는 기후대응댐 건설 문제에 대해 재검토에 들어간 상태다. 기후 대응댐 추진 일정이 전면 중단되면서 '불똥'이 충남도와 청양군의 갈등으로 번지고 있다.