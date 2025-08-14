국방부, '무인기 평양 침투' 연루 의혹 이승오 합참 작전본부장 직무 정지

큰사진보기 ▲이승오 합참 작전본부장 ⓒ 연합뉴스 = 연합뉴스TV 제공 관련사진보기

국방부가 무인기 평양 침투 작전에 연루되었다는 의혹을 받는 이승오 합동참모본부(합참) 작전본부장(육군 중장)의 직무를 정지시켰다.국방부는 14일 출입기자들에게 보낸 문자 공지를 통해 "내란 특검 수사와 관련해 이 본부장의 직무정지를 위한 분리파견을 이날부로 단행했다"고 밝혔다.앞서 내란 특검은 김용대 드론작전사령관(육군 소장)과 이승오 본부장이 '무인기 평양 침투' 작전 설계부터 실행이 이뤄졌던 지난해 6개월 간 100여 차례 비화폰으로 통화한 내역을 확보했다. 두 사람 사이 통화는 특히 평양 침투 작전이 실제 벌어진 2024년 10~11월 통화가 집중되었던 것으로 알려졌다.특검팀은 이 본부장이 김용현 전 국방부장관의 지시로 무인기 작전에서 김명수 합참의장(해군 대장)을 패싱한 정황을 확보해 피의자 신분으로 전환해 수사를 진행하고 있다.이 본부장은 직권남용 권리행사 방해와 허위공문서 작성 등 혐의를 받고 있다.특검은 합참이 김용현 전 국방부 장관 등 지시에 따라 비상계엄 명분으로 쓸 북한 도발을 유도하기 위해 평양 무인기 투입 작전을 무리하게 진행했는지 수사 중이다.이 본부장은 지난 7월 참고인 조사에서 김용현 전 장관 지시로 2024년 10월 3일과 9일, 10일에 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌다.