메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
국방부, '무인기 평양 침투' 연루 의혹 이승오 합참 작전본부장 직무 정지

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.08.14 10:05최종 업데이트 25.08.14 11:18

국방부, '무인기 평양 침투' 연루 의혹 이승오 합참 작전본부장 직무 정지

직무정지 위한 분리파견 14일 단행... 직권남용 권리행사 방해와 허위공문서 작성 등 혐의 받아

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이승오 합참 작전본부장
이승오 합참 작전본부장 ⓒ 연합뉴스 = 연합뉴스TV 제공

[기사 보강 : 오전 10시 23분]

국방부가 무인기 평양 침투 작전에 연루되었다는 의혹을 받는 이승오 합동참모본부(합참) 작전본부장(육군 중장)의 직무를 정지시켰다.

국방부는 14일 출입기자들에게 보낸 문자 공지를 통해 "내란 특검 수사와 관련해 이 본부장의 직무정지를 위한 분리파견을 이날부로 단행했다"고 밝혔다.

AD
앞서 내란 특검은 김용대 드론작전사령관(육군 소장)과 이승오 본부장이 '무인기 평양 침투' 작전 설계부터 실행이 이뤄졌던 지난해 6개월 간 100여 차례 비화폰으로 통화한 내역을 확보했다. 두 사람 사이 통화는 특히 평양 침투 작전이 실제 벌어진 2024년 10~11월 통화가 집중되었던 것으로 알려졌다.

특검팀은 이 본부장이 김용현 전 국방부장관의 지시로 무인기 작전에서 김명수 합참의장(해군 대장)을 패싱한 정황을 확보해 피의자 신분으로 전환해 수사를 진행하고 있다.

이 본부장은 직권남용 권리행사 방해와 허위공문서 작성 등 혐의를 받고 있다.

특검은 합참이 김용현 전 국방부 장관 등 지시에 따라 비상계엄 명분으로 쓸 북한 도발을 유도하기 위해 평양 무인기 투입 작전을 무리하게 진행했는지 수사 중이다.

이 본부장은 지난 7월 참고인 조사에서 김용현 전 장관 지시로 2024년 10월 3일과 9일, 10일에 평양 무인기 투입 작전을 수행했다고 진술한 것으로 알려졌다.

#드론사#이승오#평양무인기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김도균 (capa1954) 내방
  • 페이스북
  • 트위터

    • 오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

    이 기자의 최신기사 "너절한 기만극" 김여정 담화에 통일부 "관계 정상화 일관 추진"

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초