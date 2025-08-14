지천댐 갈등 격화... 청양군수 "충남도, 군민을 예산 볼모로 삼아"

큰사진보기 ▲14일 김돈곤 군수가 지천댐과 관련해 기자회견을 진행하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

▲김돈곤 군수, 충남도 추경예산 삭감에 정면 반발 김돈곤 청양군수는 14일 대회의실에서 브리핑을 열고, 충남도의 청양군 추경 예산 삭감 조치에 대한 강한 유감을 표명했다. 김 군수는 “충남도의 결정 지연 지적은 군의 상황을 무시한 부적절한 주장”이라며 “지천댐 입장 표명 지연을 이유로 청양군 추경 예산 삭감을 발표한 것은 지방자치와 예산 독립성을 심각하게 훼손하고 청양군민을 예산 볼모로 삼는 행위”라고 비판했다. 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

김돈곤 청양군수가 14일 청양군청 대회의실에서 브리핑을 열고, 충남도의 청양군 추경 예산 삭감 조치에 대해 강한 유감을 표명했다.김돈곤 군수는 "충남도의 결정 지연 지적은 청양군의 상황을 무시한 부적절한 주장"이라며 "지천댐 입장 표명 지연을 이유로 추경 예산을 삭감한 것은 지방자치와 예산 독립성을 심각하게 훼손하고, 청양군민을 예산 볼모로 삼은 행위"라고 비판했다.앞서 11일, 김태흠 충남도지사는 김 군수가 지천댐 건설 문제에 대해 명확한 입장을 밝히지 않은 채 시간을 끌고 있다며 "정권이 바뀌고 선거가 임박하자 눈치를 보고 있다"고 지적하고, 청양군 추경 예산 삭감을 지시한 것으로 알려졌다.이에 대해 김 군수는 "댐 건설 여부와 군민 생활 예산은 별개의 사안"이라며 "국가적인 물 부족 문제 해결의 필요성에는 공감하지만, 지역에 일방적인 피해를 주는 방식의 댐 건설에는 반대한다"는 입장을 재차 혔다.김 군수는 지천댐 건설이 청양군이 요청한 사업이 아닌, 기후 대응과 충남 서북부권 물 부족 해소를 위한 국가 및 도 차원의 사업임을 분명히 했다.군은 이미 지난해 9월, 주민들의 우려와 요구사항 7개 항목을 환경부에 전달했다. 올해 4월에는 하수처리시설 및 상수도 확충 등 구체적인 사업을 재차 건의했다.또한 5월에는 충남도에 대규모 실버타운 조성 등 지역 발전 사업도 제안했지만, 현재까지 환경부와 충남도의 구체적인 지원 방안은 결정되지 않은 상태다.김 군수는 "기본 구상 용역 결과와 지역 발전 대책 반영 여부를 토대로 군민 의견을 수렴해 최종 입장을 결정하겠다는 입장을 수차례 밝혀왔다"며 "찬반의 숫자보다 갈등을 최소화하고 지역 이익을 극대화하는 것이 우선"이라고 강조했다.아울러 김 군수는 환경부의 조속한 정책 결정도 촉구했다. 그는 "새 정부 출범 이후 '신규 댐 건설 재검토' 기조는 확인했지만 시기와 방법은 불명확하다"며 "군민 여론의 분열과 갈등의 장기화를 막기 위해 정책 결정을 서둘러야 한다"고 말했다.끝으로 김 군수는 "지역 여론이 찬반으로 갈라져 대립이 심화되는 것은 청양의 미래 성장과 통합에 전혀 도움이 되지 않는다"며 "환경부의 정책 결정을 지켜보면서 서로를 인정하고 배려하는 성숙한 자세를 보여달라"고 당부했다. 그러면서 "군수로서 지역과 군민의 이익을 위해 끝까지 책무를 다하겠다"고 덧붙였다.