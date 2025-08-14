이재명 대통령의 강력경고 외국인근로자 인권보호 나서야

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 굴쓴이는 완도군의원입니다. 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

이재명 대통령까지 나서 산업재해에 대해 강력히 경고한 상황에서도 사망사고가 잇따르고 있는 가운데, 이번엔 양식장에서 일하던 외국인 근로자 2명이 감전돼 사망했다.안전 보호구는 지급되지 않았고, '소 잃고 외양간 고치기' 식의 탁상 행정도 여전했다.완도군의 경제 인력을 보면, 15세 이상 65세까지의 생산가능인구도 2018년을 정점으로 감소 추세로 돌아서고 있다.이처럼, 저출산 고령화와 청년층의 힘든 일 기피 현상이 복합적으로 작용하면서 농·수산업, 제조업, 건설업 등에서는 일할 사람 부족이 심각한 상황에 직면해 있다. 완도군의 인구는 1974년 14만 6천명을 정점으로 계속해서 감소하고 있으며, 65세 이상 고령인구는 37.4%로 높은 반면, 청년인구는 24.8%로 낮아 인구가 지속 감소하고 있다.정부에서는 인구 감소에 따른 인력난을 해소하기 위해 체류 외국인 활용정책과 함께 외국인력 유입 장벽을 낮추는 등 외국인근로자 유치 정책을 펼치고 있다. 외국인근로자는 더 이상 '일시적 대체인력'이 아니라 우리나라 일부 산업과 경제를 지탱하는 핵심 노동력으로 자리 잡고 있다.이제 건설현장, 농어촌, 제조업 공장, 요양시설, 음식점 등 외국인 근로자들이 없는 한국사회를 상상하기 어려울 정도가 되었다.2024년말 완도군 주민등록 인구는 약 4만5천 명인 반면, 고용허가제, 외국인계절근로자, 결혼이민자 등 합법적으로 등록된 외국인은 5천여 명으로 전체 인구의 10.6%를 차지하고 있다.불법체류 외국인까지 포함하면 최소 7천여 명의 외국인근로자들이 완도군에서 일하고 있을 것으로 추정된다.특히, 김, 미역, 톳, 매생이, 전복, 광어 등 수산업 현장은 외국인근로자들이 없으면 생산이 되지 않을 정도가 되었다.외국인근로자들은 내국인들이 싫어하는 가장 취약한 환경, 힘든 고용조건, 최저 임금 등 열악한 상황 속에서 살아가고 있다.최근 나주시에서 외국인근로자를 지게차에 벽돌과 함께 매달고 조롱하는 영상이 급속히 퍼지면서 이재명 대통령도 반인륜적인 인권침해 행위를 강력히 규탄한 바 있다.인권이란, 사람이라면 누구나 누려야 할 보편적 권리이다.국적, 인종, 언어가 다르다고 해서 그 권리가 줄어들거나 무시되어서는 안 된다. 하지만, 외국인근로자들은 여전히 열악한 노동 환경 및 숙소, 임금체불, 음식 부실, 폭언·폭행, 소통 부족, 산업재해 방치 등 다양한 형태의 인권침해에 노출되어 있다.인권보호는 단지 개인의 문제를 넘어서 사회 정의와 지속가능성을 위한 국가적 과제가 되고 있다.우리가 외국인노동자 인권을 보호해야 하는 이유는 그들이 사람답게 살 수 있도록 돕는 일일 뿐만아니라, 우리 사회 전체의 안전망을 단단히 만드는 일이기 때문이다.또한, 국제사회에서 한 나라의 위상을 평가할 때 인권은 중요한 판단 기준이 되고 있다.ILO협약, UN인권헌장, 국제이주기구(IOM) 등은 외국인 노동자의 권익 보호를 강조하고 있으며, 우리나라가 국제사회의 일원으로서 당당하게 활동하기 위해서는 국제기준에 맞는 노동정책과 문화를 구축해야 한다.특히, 농·수산물 생산에 투입된 외국인근로자 인권보호는 세계시장 진출의 선결 과제로 다가오고 있다.지난 4월 미국 관세 당국이 몇 년 전에 발생했던 염전노예를 이유로 신안 소금의 통관을 보류하고 우리나라의 외국인근로자들의 인권실태를 파악하고 있는 것으로 알려졌다.아무리 좋은 제품, 인기 상품이라도 생산과정에 참여하고 있는 외국인근로자의 인권보호가 담보되지 않으면 전 세계로 수출할 수 없는 환경이 되었다.최근 수출 효자 품목으로 각광받고 있는 김, 미역, 전복, 광어 등 K-수산물의 지속가능한 성장·발전을 위해서 생산을 전담하고 있는 외국인근로자들의 인권보호는 반드시 해결해야 하는 선결 과제가 되었다.우리는 이제 묻고 반성해야 한다. "그들도 우리와 똑같은 '사람'이라는 당연한 사실을 우리는 진심으로 인정하고 있는가?"인권보호는 거창한 법률이나 제도 이전에 타인을 대하는 인간적 태도에서 시작된다는 사실을 인식해야 한다.완도 수산물의 세계시장 진출과 가치 제고를 위해 고용주, 이웃, 지역사회, 행정기관 등 모두가 함께 연대해서 외국인근로자들의 인권보호에 앞장서야 한다.