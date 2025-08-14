한 장의 그림, 사라진 사찰의 기억을 깨우다

큰사진보기 ▲고려의 화승 혜허가 그린 것으로 추정되는 고려미인도이다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

2018년, 한 폭의 그림이 조용히 한국으로 돌아왔다. 국내에 전해지는 고려시대 인물화는 단 세 점뿐이었다. 국보 제111호 안향 초상화, 국보 제110호 이제현 초상화, 그리고 보물 제1097호 염제신 초상화는 모두 남성의 초상화였다. 고려 여인의 모습을 담은 그림은 그동안 전무했다. 그런 가운데, 고려시대에 그려진 고려의 미인도가 세상의 빛을 다시 보게 된 것이다.이 그림에는 몽골풍 복식과 장신구를 착용한 여인이 아기를 품에 안고 있다. 또 다른 아이는 손에 부채를 쥐고 있다. 제작 방식은 비단 위에 고려 불화의 정교한 기법을 사용했다. 고미술사학자 최순우 선생은 이 그림을 보고 고려 왕실의 주문으로 제작된 왕비와 왕자의 초상이라고 해석했다. 여인은 고려 충렬왕의 왕비인 제국대장공주이며, 품에 안긴 아이는 훗날 충선왕이 될 인물이라는 것이다. 그림을 그린 화가는 일본 센소사의 물방울 관음을 그린 혜허로 추정됐다.제국대장공주는 대원제국 쿠빌라이 칸의 딸로 추정되며, 그는 1274년 고려에 시집왔다. 그렇다면 고려 미인도의 주인공은 고려의 미인인가, 몽골의 미인인가. 대몽골 제국의 황녀이자 고려의 왕비였던 그녀의 초상이 700년 만에 소환됐다는 사실만으로도 역사적 의미는 깊다. 이 작품은 일본의 한 개인 소장가가 보관해 오다가 2018년 국내로 돌아왔다.제국대장공주는 고려 충렬왕 대 제주 법화사의 창건 발원주로도 기록에 남아 있다. 그는 왕과 함께 법화사 불사 현장을 두 차례나 방문했으며, 법화사는 고려 왕실의 비보 사찰이자 당시 제주 제1의 성지로 자리 잡았다. 고려시대 제주 3대 사찰(법화사·수정사·원당사) 중 하나로, 발굴 조사 결과 명문 기와와 용·봉황 문양 수막새가 출토됐다. 이는 왕실 전용 양식이었다.법화사는 단순한 사찰이 아니었다. 1990년대 발굴에서 '원나라 초기 기존 사찰을 헐고 다시 지었다'는 글이 새겨진 와당이 발견됐다. 출토 기와의 양식은 경주 황룡사터, 익산 미륵사터 등 왕궁급 유적과 유사했다. 역사학계에서는 왕실의 피란궁 역할을 겸했을 가능성도 제기했다.이로써 제주 법화사의 기원은 또 다른 설화와 맞물렸다. '완도군지'에는 해상왕 장보고가 완도 청해진에 법화사를 세운 시기, 한라산 서쪽에도 법화사를 세웠다는 기록이 있다. 이를 근거로 일부에서는 제주 법화사가 장보고의 사찰터일 가능성을 제기했다.장보고는 9세기 신라 말, 동아시아 해상무역을 주도하며 산둥반도에 법화원을 세웠다. 그는 바다로 향하는 이들의 안녕과 무역의 번성을 기원했다. 이런 점에서 제주 법화사, 완도 법화사, 산둥 법화원은 하나의 해상 불교 네트워크를 형성한다고 장보고를 연구하는 학자들은 말한다.그러나 일부 학계에서는 장보고와 제주 법화사의 직접적인 연관성을 확정짓기 어렵다는 해석도 내놓는다. 2008년 제주 법화사에 장보고 동상과 기념비가 세워졌으나, 제주도 문화재위원회가 역사적 고증이 부족하다는 결론을 내리면서 철거된 적도 있다.역사적 논쟁에도 제주 법화사와 완도의 법화사지, 중국 산둥반도의 법화원 간의 교류는 최근 다시 활기를 띠었다. 2023년 3월, 제주 법화사와 중국 룽청시 법화원은 현지에서 교류 의향서를 체결했다. 이는 2022년 한·중 수교 30주년을 맞아 오영훈 제주지사와 왕루신 주제주중국총영사가 교류 강화를 논의한 결과였다.중국 법화원의 스옌쉐 스님은 체결식에서 "장보고의 역사적 인연이 현재에도 이어지는 상징적 사건"이라고 전했다. 제주 법화사의 도성 스님도 "통일신라와 고려로 이어지는 법화사의 창건 역사를 고증하는 계기"라고 설명했다.양측은 법화사상과 관음사상을 중심으로 불교 문화와 전통, 그리고 역사 고증 분야의 교류를 확대할 계획을 세웠다. 당시 오영훈 제주지사는 "양 사찰이 상호 교류를 통해 역사와 문화를 공유하고, 새로운 가치를 창출하길 바란다"고 밝혔다.제주 법화사와 완도 법화사지는 지금 장보고 유적이라는 색채가 짙어지고 있다. 하지만 제주 법화사는 본래 고려시대 왕실의 원찰이었다는 역사적 맥락은 여전히 재조명되지 못하고 있다. 완도 법화사지에서도 고려시대 유적이 대거 출토되어 삼별초 장수 송징의 설화를 뒷받침할 근거를 제시했지만, 역시 재조명되지 못했다. 역사학계 일각에서는 한쪽의 역사 해석이 다른 쪽의 역사를 지워버리는 일은 경계해야 한다는 지적도 제기되고 있다.700년 전 고려의 미인도가 그렇듯, 한 장의 그림이나 사찰 한 곳은 단일한 의미로만 규정될 수 없다. 몽골 황녀이자 고려 왕비였던 제국대장공주와 동아시아의 바다를 누빈 해상왕 장보고, 그리고 왕실의 원찰로서의 법화사와 삼별초의 근거지라는 법화사지, 이 네 갈래의 이야기가 교차하며 새로운 역사 해석의 지평을 열고 있다.역사는 언제나 복합적이고 다층적이다. 고려 미인도의 귀환과 법화사의 재조명은 우리가 역사를 기억하는 방식과, 그 기억을 오늘에 이르러 어떻게 적용할 것인가에 대한 질문을 던지고 있다.