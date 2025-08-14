훈센, 스타벅스 두 번째 언급… 미·캄 관계 회복 신호탄?

큰사진보기 ▲커피는 역시 스타벅스야!지난 주말(10일) 골프장에서 미국 브랜드 스타벅스 커피를 마시는 훈센 상원의장의 모습. ⓒ 훈센 상원의장 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲태국과의 정전 협의가 이뤄진 후인 8월 초 자신의 집무실에서 누군가와 통화중인 훈센 상원의장의 모습. 그의 책상 위에 스타벅스 커피가 놓여 있다. 이 사진이 나간 후 스타벅스 매출이 급증했다고 한다. ⓒ 훈센 상원의장 페이스북 관련사진보기

지난 주말, 캄보디아 훈센 상원의장은 자신의 SNS 계정에 "스타벅스 커피를 하루 두 잔, 설탕 0%로 마신다"는 짤막한 글을 올렸다. 평범한 일상 공유처럼 보이지만, 이번 발언은 나름 의미심장하다. 올해 들어 훈센이 스타벅스를 언급한 것은 이번이 두 번째이며, 특정 상표를 공개적으로 거론한 것도 사실상 처음이다.그는 자신의 페이스북 계정에서, 이번 태국과의 국경 무력충돌 기간 중 처음으로 스타벅스를 마시기 시작했다고도 밝혔다. 이날 골프를 즐기며 스타벅스 로고가 뚜렷이 보이는 커피를 마시는 여유로운 모습을 담은 사진 몇 장도 함께 올렸다. 마치 CF 광고를 찍은 듯한 연출이다.실제로 훈센이 스타벅스를 언급한 직후, 캄보디아 내 스타벅스 인지도는 크게 상승했고, 매출이 배 이상 급증했다는 소문도 돌았다. 특히 최근 태국계 아마존 커피 불매 운동과 맞물리면서, 프놈펜 시내 주요 매장은 평일에도 손님들로 북적이는 모습을 보이고 있다.비록 2023년 자신의 장남 훈 마넷에게 총리직을 물려주었지만, 훈센은 여전히 자타가 인정하는 정치적 실세다. 그의 페이스북 팔로워 수는 1,500만 명에 달하며, 한마디 글 한 줄조차 강력한 정치적 파급력이 있다.그는 이달 초 태국과 정전 합의를 마친 직후에도, 집무실 책상 위에 놓인 스타벅스 컵과 함께 앉아 있는 사진을 공개한 바 있다. 단순한 일상 공개처럼 보이지만, 책상 위 컵 배치와 자세 모두 미·캄 관계 개선과 자신의 정치적 영향력을 은근히 강조하는 전략적 연출로 해석된다. 사진과 글에서 정치적 메시지를 담아내는 그의 노련함이 엿보이는 대목이다.심지어 아직 정전 상태로 태국에 포로로 잡힌 자국 군인 18명의 송환 문제가 매듭지어지지 않은 상황인데도, 주말 골프를 즐기는 여유있는 모습을 공개했다. 그러나 1만 4천 개에 달하는 댓글 중 이를 지적하는 글은 거의 찾아보기 힘들다. 한국에서라면 그는 분명 탄핵감일 것이다. 그의 정치적 위상과 권위를 실감하게 하는 장면이 아닐 수 없다.지난달 말, 5일간 이어진 태국과의 국경 무력충돌은 짧지만 강력하면서도 날카로웠다. 국경지역에서 벌어진 포격과 총격, F16 전투기 공습으로 이어진 전쟁은 수백명의 사상자를 낳았고, 국제사회의 우려를 불러왔다. 그리고 결국 도널드 트럼프 미국 대통령의 중재로 정전 합의가 극적으로 성사됐다.캄보디아 군사력이 태국과 비교해 열세라는 사실은 전쟁 전부터 양국 모두 잘 알고 있었다. 장기전이나 전면전으로 확대될 경우, 캄보디아의 일방적 피해는 불 보듯 뻔했다. 이런 상황에서 트럼프가 꺼내 든 '관세 카드'는 적중했다. 전쟁 지속을 원한 태국은 잠시 주춤했고, 캄보디아는 미국 제안에 즉각 화답했다. 그 대가로 캄보디아는 기존 상호관세율을 36%에서 19%로 낮추며, 경제적 성과를 얻었고, 태국에도 동일하게 19% 관세가 적용됐다. 특히, 미국 수출 의존도가 높은 캄보디아에는 경제위기 완화라는 부수적 효과도 있었다.훈센이 미국과의 무역 관세 협상을 유리하게 이끌기 위해 태국과의 갈등을 고의로 증폭했다는 일각의 주장도 있으나, 설득력은 크지 않다.정전 합의 직후, 훈센 상원의장의 장남 훈 마넷 총리는 "트럼프 대통령의 중재는 지역 평화를 지켜낸 역사적 결정"이라며 그를 노벨평화상 후보로 공식 거론했다. 군사 충돌이 더 큰 전쟁으로 번지지 않게 막은 점을 핵심 공로로 꼽았다.이번 추천은 캄보디아만의 판단이 아니었다. 파키스탄은 인도와의 휴전 중재, 이스라엘은 아브라함 협정을 통한 중동 평화 기여, 아르메니아와 아제르바이잔은 백악관에서의 평화협정 체결, 르완다는 분쟁 해결 역량, 가봉은 외교적 제스처를 이유로 각각 지지를 표명했다. 여러 나라의 추천이 이어지며, 트럼프의 이름은 올해 노벨평화상 후보 명단에서 한층 두드러졌다.현지 시민들도 이번 추천에 긍정적 반응을 보이고 있다. 프놈펜에서 근무하는 직장인 스레이몸(38)는 "트럼프 대통령 덕분에 국경 분쟁이 더 큰 전쟁으로 번지지 않았고 더 큰 인명 피해도 막을 수 있었다"며, "노벨평화상 후보 추천을 지지한다"고 말했다.미국과 캄보디아 양국 간 관계 개선의 신호는 곳곳에서 나타나고 있다. 현지 유력매체인 <크메르 타임스>는 지난 13일 미국이 2억 9760만 달러를 투자해 캄보디아에 100헥타르 규모의 경제특구(SEZ)를 조성할 계획이라고 보도했다. 유럽·미국 기업 유치를 목표로 하는 프로젝트로, 메콩강 인근 부지를 후보지로 검토 중이다.또한 새로 개항하는 테쪼 국제공항에도 미국이 기술 지원과 투자를 병행할 예정이라는 외신 보도가 이미 나온 바 있다. 불과 몇 년 전 트럼프 1기 정부 시절 악화했던 양국 관계를 고려하면, 변화 속도가 상당히 빠른 편이다.캄보디아는 오랫동안 친중 국가로 분류돼 왔다. 중국의 인프라 투자, 차관 지원, 정치적 후원은 훈센 정권의 핵심 지렛대였다. 그러나 최근 프놈펜의 시선이 조금씩 서쪽으로 향하고 있다.중국은 미·중 무역전쟁에서 다소 밀리는 조짐을 보이는 가운데, 애초 약속했던 캄보디아내 테쪼 운하 건설과 올해 9월 9일 개항을 앞둔 테쪼 신공항 투자에 소극적이다. 이런 상황에서 미국과의 경제 협력 확대는 외교 균형추를 맞추는 전략으로 읽힌다. 한 외교 전문가는 "훈센이 미국과의 관계를 회복하면서 중국에도 간접적으로 메시지를 보내는 셈"이라고 평가했다.이번 스타벅스 발언이 단순한 개인 취향 공개일 수 있다. 하지만 국경 사태 직후 미국과의 관계가 급진전되는 상황에서 미국 대표 상표 언급은 정치적 함의가 전혀 없다고 보기 어렵다.프놈펜의 한 교민 뉴스 발행인은 "훈센이 단지 미국 커피 상표를 언급했을 뿐인데, 외교와 경제가 함께 움직이고 있다"며 "향후 미·중 경쟁 구도 속에서 캄보디아의 행보를 가늠하는 상징적 장면"이라고 말했다.국경 사태의 총성이 멎은 자리에서, 스타벅스 컵에 담긴 커피 향이 새로운 외교 지형의 향방을 은근히 드러내고 있다.