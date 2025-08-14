"손·발·입에 물집? 여름철 수족구병, 이렇게 막으세요"

큰사진보기 ▲“논산시 보건소 전경. 감염병관리과를 중심으로 수족구병 등 여름철 감염병 예방에 만전을 기하고 있다.” ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

영유아(0~6세)를 중심으로 수족구병 의사환자가 늘면서 논산시 보건소가 시민들에게 철저한 개인위생 수칙 준수를 당부했다.수족구병은 장바이러스(엔터로바이러스)에 의해 발생하는 급성 바이러스성 질환으로, 환자의 대변이나 침·가래·콧물·수포 진물 등과 직접 접촉하거나, 이들이 묻은 물건을 만지면 전염된다. 손·발·입안에 수포성 발진이 나타나며 발열, 무력감, 식욕 저하, 설사, 구토 등 위장관 증상(설사, 구토)이 동반될 수 있다.대부분은 감염 후 3~4일이면 증상이 호전되고 7~10일 내 자연 회복되지만, 드물게 뇌수막염·뇌염·마비 등의 합병증이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.보건소는 의심 증상이 나타날 경우 신속히 의료기관을 방문하고, 다중이용시설 이용을 자제하며, 환자 관련 물품을 철저히 세탁·소독할 것을 권고했다.특히 어린이집과 유치원 등 보육시설은 장난감, 놀이기구, 문손잡이 등 손이 자주 닿는 곳을 소독하고, 식사 전·후와 화장실 이용 후 손 씻기 지도를 철저히 해야 한다. 감염된 영유아는 전염력이 높은 만큼 완전히 회복된 뒤에만 등원하도록 안내하고 있다.논산시 보건소 관계자는 "수족구병은 치료제보다 예방이 중요하다"며 "손 씻기, 장난감 소독, 위생 관리 등 기본 수칙을 꾸준히 실천해 달라"고 강조했다.