"트럼프 반도체 관세는 비논리적... 휴대전화 수출 악영향, 대만 주시해야"

이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령의 한미 정상회담이 오는 25일로 확정됐다. 이에 앞서 한미 관세 협상이 지난 7월 31일 타결됐지만, 반도체·의약품 등 과학기술 분야가 크게 다뤄지지는 않았다. 최근 트럼프는 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 예고했다. 그동안 트럼프의 일방적인 행보를 보자면, 불안감이 든다. 이 때문일까. 반도체 등 품목관세 2라운드가 이어질 것이라는 목소리가 커지고 있다.
"반도체 품목 관세는 한국에 분명 악영향인 것은 확실하나, 이미 상호관세 협상에서 '최혜국 대우'를 약속 받았고, 대만과 비교할 때 상대적으로 관세의 직접적 사정권에서 벗어나 있는 것이 사실인 만큼 그 영향이 제한적일 수밖에 없다. 그럼에도 국익에 부합하도록 관리에 만전을 다하고, 대만의 대응을 예의 주시해야 한다."
이현익 과학기술정책연구원(STEPI) 부연구위원의 말이다. 그는 지난 2024년 12월 트럼프 대통령 당선 후, 트럼프 행정부의 과학기술 정책 방향과 전망을 담은 '트럼프의 귀환, 한국이 직면한 과학기술혁신의 위기와 기회' 라는 이름으로 보고서를 펴냈다. 지난 13일 그의 이야기를 들어봤다.
이 연구위원은 "(미국이) 상호관세 예외 품목인 품목별 관세 부과, 향후 무역확장법 232조(외국산 수입 제품이 미국의 국가 안보에 위협이 된다고 판단될 경우 그 제품의 수입을 긴급히 제한할 수 있도록 한 법) 적용 검토 중인 품목 등에 대한 추가 관세를 부가할 우려가 존재하는 만큼 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황"이라고 진단했다.
"상호관세율 15% '선방' 타당... 가치 사슬 연관된 모든 국가 영향 받아"
또 우리 정부기 영국(10%)에 이어 두 번째로 낮은 상호관세율 15%를 받은 것을 두고 "선방했다"고 평가했다. 이 연구위원은 "타당하다"면서도 "다만 트럼프 정부의 관세에 대한 정책 변동성이 워낙 크다 보니, 우리 정부의 통상외교 정책 불확실성이 이번 관세 협상으로 완전히 해소될 수 없는 한계도 여전하다"고 짚었다.
이어 "'상호(주의적) 관세'는 미국과 무역 흑자를 기록하는 국가를 대상으로 하지만, 산업별 관세는 더 광범위하다"며 "이는 글로벌 생산 과정에 의존하는 다양한 제품에 대한 미국 수요를 억제할 것이며, 가치 사슬에 연관된 모든 국가가 영향을 받을 것"이라고 강조했다.
한국은 '방위비 분담'이라는 안보 이슈도 별도의 의제로 다루어지는 만큼 정부가 처한 상황이 녹록하지 않다는 점도 지적했다. 이에 이번 정상회담에서 이러한 긴장을 조금 완화될 수 있는 대화가 이루어지길 희망한다고 전했다.
또한 "특정 산업(품목)에 대한 관세율 부과 조치는 국가별 관세율보다 일반적으로 더 높게 책정할 것"이라고 예상했다. 이는 트럼프 행정부가 전략적 산업 분야의 생산을 미국 내로 이전시키는 데 기여할 것으로 기대하기 때문이라고 분석했다.
특히 이 연구위원은 "'품목별 관세'의 경우 그 영향력을 가늠하기 어렵고, 훨씬 더 큰 영향을 미친다"고 봤다. 그에 따르면, 투자은행 바클레이즈(Barclays)은행이 각 국가와 제품별로 미국 국경 세금에 노출된 미국 내 부가가치 비율을 추정해 '실질적 관세율 인상률'을 계산했다고 한다. 바클레이즈은행은 영국을 대표하는 글로벌 금융그룹으로, 1736년 설립되어 세계 4대 투자은행 중 하나로 꼽힌다.
영국 <이코노미스트>에서 지난달 이를 보도했는데(https://www.economist.com/finance-and-economics/2025/07/17/trumps-real-threat-industry-specific-tariffs
), 이 연구위원은 "고도화된 산업을 보유한 국가일수록 타격이 큰 것으로 예측됐다"면서 기사 내용을 소개했다.
"가령 인도와 싱가포르의 미국 수출은 2024년 기준 연간 1000억 달러이나, 싱가포르는 인도보다 6배 높은 관세 인상 효과에 직면할 것으로 보인다. 이유는 백신 등 제약분야의 고부가가치 제품이 많아 국내 부가가치 비중이 인도보다 높기 때문이다. 대만은 반도체 분야에서 가장 큰 관세 인상 효과를 겪을 것이며, 일본과 한국은 이미 자동차 분야에서 타격을 받고 있는 것으로 평가된다."
"미국, 대만·한국의 첨단 반도체 의존도 단기간에 낮출 대안 없다"
반도체는 한국의 대미 수출 품목 중 자동차에 이어 두 번째로 규모가 큰 제품이다. 지난해 대미 반도체 수출 비중은 7.5%로, 중국 32.8%, 대만 15.2%, 베트남 12.7% 등 보다는 낮았다. 하지만 조립·가공 등을 통해 대만 등 다른 국가를 거쳐 미국에 수출되는 경우도 적지 않다. 때문에 우리로서는 미국과의 협상이 산 넘어 산을 넘어야 하는 처지라는 이야기가 나온다. 더구나 미국이 국내 반도체 공장 건설을 유도하기 위해 관세 부과를 발표한 상황이다.
이 연구위원은 "현재 품목관세율 확정을 위한 조사가 진행 중인 것으로 안다"며 "아마도 반도체 품목 관세는 레거시(legacy) 제품(대략 28나노 이상의 공정)에 초점을 맞춰 발표될 것"이라고 예상했다. 참고로 '레거시 반도체'란 최신 기술이 아닌 이전 세대의 기술을 사용해 제조된 반도체를 의미한다.
일부에서 미국의 반도체 자급률이 10~15% 정도에 불과하다는 지적도 있다. '10나노 이하' 공정의 첨단 반도체는 거의 생산되지 않고 있고, 여기에 100% 관세를 부과하더라도 미국에서 당장 필요한 대부분의 반도체를 수입할 수밖에 없다는 시각이다.
이와 관련해 이 연구위원은 "미국이 무역확장법에 따라 철저하게 자국 안보와 산업경쟁력 차원에서 품폭 관세조치를 결정하더라도 국가적 자해 행위가 될 선택은 하지 않을 것"이라며 "미국은 첨단 반도체인 3nm, 5nm 노드 공정에 대한 대만과 한국 의존도를 단기간에 낮출 수 있는 대안을 가지고 있지 않다"고 단언했다.
이어 "만약 첨단 반도체를 대상으로 품목 관세가 부과된다면 메모리, HBM(High Bandwidth Memory, 고대역폭 메모리)과 같은 주력 상품은 어차피 중간재 성격을 가지는 품목으로 완성품 공급업체(엔비디아 등)에 비용을 쉽게 전가시킬 수 있을 것으로 보인다"며 "따라서 품목관세 영향은 제한적일 것"이라고 전망했다.
문제는 우리나라가 완성형 제품으로 수출하는 첨단 전자기기(스마트폰 등)라고 짚었다. "사실 이런 제품은 어차피 반도체 부품 공정에서 관세가 부과될 것이고, 그와 같은 연장선에서 (관세 문제를) 해결해야 한다"고 했다.
한미 관세 협상 전에 주요 쟁점으로 꼽혔던 온라인플랫폼공정화법(온플법)과 고정밀 지도 데이터 반출 등의 문제와 관련해서도 물었다. 그는 "온플법은 한때 한미 자유무역협정(FTA) 파기 사유 중 하나로 거론될 만큼 미국 USTR(무역대표부)에서 극도로 예민하게 반응하는 이슈"라면서 신중한 접근이 요구했다. 데이터 반출은 "국가의 자존심에 관한 여론의 수용성과 맞닿아 있는데, 현 정부의 현명한 정치적 결단이 필요한 사항"이라고 답했다.
이외에도 'FTA로 원래 0%였던 관세가 15%가 됐는데, 미국은 관세를 내지 않고 우리만 내면서 '상호 관세'라고 하는지'가 궁금했다.
이 연구위원은 상호관세율의 산식을 보여주면서 "수학처럼 보이지만 사실 이 산식은 '무역적자액/교역액'을 퍼센트(%)로 환산한 후, 이 수치를 다시 2로 나눈 것"이라며 "미국이 상대국과의 교역에서 적자를 보는 이유는 여러 가지 관세, 비관세 장벽으로 인한 것으로, 이를 양 국가가 반반씩 부담해야 상호 호혜적이라는 논리"라고 설명했다.
그러면서 "이같은 관점에서 한국은 25%의 상호관세율을 부과받게 된다"며 "언뜻 합리적으로 보이지만, 사실상 이는 자유무역의 기본원리인 비교우위를 망각한 지극히 단선적 시각에서 비롯된 비 논리적인 접근이다. 그러나 어쩌겠냐, 트럼프가 하겠다는데..."라고 부연했다.
"트럼프 행정부 2기 이후 2029년 어떤 미국과 대면할지 고민해야"
이처럼 비논리적인 접근을 하는 트럼프 대통령과의 첫 만남을 앞둔 이 대통령은 어떻게 대응해야 할까.
이 연구위원은 "이미 많은 전문가들이 외교·안보적 관점에서 훌륭한 조언을 제안하고 계실 줄 안다"면서 "트럼프가 각국 정상회담에서 보여준 선례가 꽤 쌓여 있기 때문에 학습할 자료도 많을 것으로 판단한다"고 했다.
이어서 조심스레 "과학기술 관점에서 굳이 하나를 덧붙이자면, 오늘날의 대한민국이 과학기술에 기반한 번영을 누려온 바탕에는 미국의 도움이 컸다는 사실을 상기하고, 현재 서로가 처한 어려움을 함께 극복해 나갈 동반자임을 호소하는 것이 어떨까 한다"고 제안했다.
그는 예를 들어 "1966년 KIST(한국과학기술연구원) 설립과 원자력 분야의 연구자 파견(1956년부터 1959년까지 국내 연구인력 150명이 미국 아르곤원자력연구소(ANL)로 파견되며 원자력인력양성의 기반을 마련) 등 전후 한국 번영의 근간이 되는 미국의 원조에 대한 선진 대한민국의 호의를 보여줄 차례가 아닐까 싶다"고 했다.
끝으로 그는 "한국의 대미 외교 전략은 한-미 동맹을 바탕으로 막연한 관성에서 비롯된 측면이 크다. 그런데 현재 트럼프 행정부의 한반도 전략은 전통적인 한-미 관계에서 벗어난 비주류 전문가 집단에 의해 결정되는 것으로 판단한다"고 진단하며, 트럼프 정부 이후까지 내다보는 전략 마련을 주문했다.
"더 큰 문제는 트럼프 행정부 2기 이후의 한미 관계이다. 관료 집단의 전형인 '딥 스테이트'(정부 안에 깊숙이 뿌리 박힌, 실체를 드러내지 않는 세력을 가정한 표현)가 척결된 이후의 미국은 그간 한국이 마주해온 그 나라가 아닐 수 있다. 2029년의 대한민국은 어떤 미국과 대면해야 할지 오늘부터 고민해야 할 것이다."