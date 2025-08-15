'후손이 대뜸 공기총을...' 독립운동가 흔적 찾으며 겪은 일

큰사진보기 ▲추경화 독립운동사료연구가. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲추경화 독립운동사료연구가가 2020년 5월 27일 경남도청 정문 앞에서, 150여년 전 세워진 하동 '추성원 효행정려비'의 문화재 지정을 요구하며 1인시위를 벌이고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

평생 수많은 독립유공자를 찾아 서훈을 받도록 해준 추경화(74) 독립운동사료연구가는 광복 80년을 맞아 "미국이 일본에 원자폭탄을 투하해서 우리가 광복한 게 아니고 수많은 독립투사들이 목숨 바쳐 나라와 민족을 되찾은 것"이라며 "지난 정부에서 잘못된 독립운동역사를 이재명 정부에서는 바로 잡아야 한다"라고 말했다.추경화 독립운동사료연구가는 그에게 붙은 직책이 많다. 시인, 수필가이면서 향토사학자이고 독도사랑본부 의병대장, 충효예실천운동본부 진주·하동지회장도 맡고 있다.도서관 문헌 찾기를 공부했던 그는 1980년대 후반부터 애국지사 발굴에 전념해 왔다. 그동안 그가 찾아낸 독립투사는 2000여 명이고, 이들 가운데 그가 서훈 신청을 해 정부로부터 포상을 받은 독립유공자가 270~280명 정도다.그가 펴낸 책도 많다. 1995년과 1997년에 <항일투사열전> 1권, 2권을 자비로 냈고 지금은 3권 집필 중이다. 해당 지역 시·군청과 문화원 지원으로 <남해항일운동사>, <하동독립유공자 공훈록>, <함양항일운동록>, <진주항일운동사>, <사천항일독립운동사>, <고성항일운동사>, <산청항일운동사>를 썼다. 또 <충효자료집>과 <아름다운 항일전신>, <해송이 비바람에 시달려도>도 펴냈다.문화재 관련 활동 역시 활발히 벌였다. 그는 보물인 촉석루를 국보로 조정해야 한다며 금식, 단식농성에 이어 탄원서를 관련 기관에 내기도 했고, 진주성 의암과 영남포정사의 문화재 등급 조정을 위한 활동도 벌였다.또 그는 '효자 모순 선생 효자비', '임진공신 김준민 신도비', '요자 추원성 상서문'(경남도)의 문화재 지정을 추진해 성사시켰고, 이로 인해 해당 문중의 종친회장으로부터 감사장을 받기도 했다.그는 127명의 이름이 새겨진 '진주·진양 항일투사 추모비'를 건립했고, '산청 항일투사 추모비', '진주 명석면 김용익 공적비', '3.1운동 발상 기념비', '고성 이금복 공적비', '화개장터 3.1운동 기념비', (하동)'옥종 항일투사 추모탑비'에도 앞장섰다.그는 "요즘도 선조들의 독립운동 관련 자료를 알아보기 위해 찾아오는 후손들이 많다"라며 "아직 드러나지 않은 독립운동가와 역사가 있다면 찾아내서 세상에 빛을 보도록 하는 일을 게을리하지 않을 것"이라고 말했다.다음은 '광복 80년'을 이틀 앞둔 13일 추경화 독립운동사료연구가와 나눈 이야기다."목숨 바친 독립투사들 때문에 나라와 민족을 되찾았다. 누구는 미국이 히로시마와 나가사키에 원자폭탄 2발을 투하해서 일본이 항복하며 우리가 광복이 됐다고 주장하기도 하지만, 그렇게 보면 안된다. 안중근·윤봉길 의사를 비롯해 의병, 국채보상운동 등 수많은 독립투사들의 끈질긴 활동 때문에 우리가 광복을 맞이했던 것이다. 독립투쟁 과정에서 많은 사람들이 죽었다. 그렇지 않고 원폭 투하 때문이라고 하는 주장은 우리 독립운동을 폄훼하는 것이다.""여성독립운동가를 기리는 활동에 좀 더 관심을 가지려고 한다. 1900년대초 중국에서 몇 번 밖에 나오지 않았지만 신문인 <여성보(報)>가 나왔다. 진주를 비롯한 경남지역에도 여성독립운동이 두드러졌다. 진주에서는 산홍을 비롯한 기생들이 독립운동에 나섰고, 창원마산 출신으로 '백마탄 여장군'이라 불리었던 김명시 장군이 있었다.국채보상운동은 거의 여성들이 십시일반으로 동참했던 것이다. 조국의 독립을 위해 기꺼이 반지, 비녀를 보냈던 여성들이다. 실제 남성들이 독립투쟁을 벌였다고 하나, 그 뒤에서 여성들이 여러 가지 뒷받침을 했기 때문에 가능했던 것이다. 진주여고생들도 독립운동에 나섰다. 진주청년회도 여성 회원들의 활동이 많았다. 여성 독립운동에 대해 기록하고 정리하며 기리는 작업을 해야 한다.""많다. 정확한 숫자를 헤아려 보지는 않았는데, 대략 270~280명 정도 예상한다. 진주를 비롯한 경남은 물론, 의병이 활발했던 호남뿐만 아니라 경북, 충청, 강원도까지 가서 독립운동가들의 기록을 비롯한 흔적을 찾아 정부로부터 서훈을 받도록 했다.""일들이 많았다. 쉽게 잊어 지지 않는 일화가 있다. 독립투사의 흔적을 발견해서 물어물어 후손들을 찾아가면 여러 오해를 받을 때도 있었다. 처음에는 저를 공무원인 줄 알고 대하는 후손들이 있었다. 저는 공무원 신분도 아니고 그야말로 이 일이 좋아서 하는 개인이다. 어떤 분은 저한테 '정부에서 돈을 받고 하느냐'고 묻기도 했다. 그건 전혀 아닌데 말이다.제 앞에서 공기총을 들어 보인 후손도 있었다. 오래 전인데, 한 후손을 찾아갔더니 대뜸 자기 집에 왜 왔느냐고 하더라. 마당에 서 있는데, 그 사람이 방으로 들어갔다. 처음에는 손님이 왔으니 어지러운 방을 정리하는가 보다 싶었다. 그런데 그 사람이 공기총을 들고 나왔다. 엉뚱한 소리들을 해댔다. 그래도 그 후손의 선조에 대한 독립운동 자료를 정리했고 나중에 서훈을 받게 됐다. 지금 생각하면 웃음이 날 뿐이다.""정부에 내는 서훈 신청서를 작성을 잘 해야 한다. 서류 작성이 쉬운 일이 아니다. 신청 했다고 해서 바로 되는 게 아니고 대개 심사에 1년 넘게 기다려야 한다. 한 후손을 찾아 갔더니 이미 서류를 작성해서 냈다고 말했다. 그런데 거기에 일제강점기 때 마을이장(구장), 반장을 했다고 적어서 냈다고 했다. 서훈 심사 때 구장, 반장은 친일행위로 비춰져 탈락하기도 한다. 그래서 나중에 아니라고 해도 소용이 없게 되는 경우가 더러 있다. 뒤에 알아보니 그 분은 서훈을 못 받았다고 하더라.""서훈 신청서는 있는 사실 그대로, 재판기록이라든지 증명할 수 있는 자료에 근거해서 작성돼야 한다. 한 후손을 만났더니, 한 아들이 발전소에 근무하고 다른 아들은 공무원으로 있다면서 서류 작성에는 다른 사람한테 물어보지 않아도 된다고 했다. 제가 1주일 뒤에 독립투사의 재판 기록을 찾아 그 후손을 찾아갔더니 모르는 사실이었다면서 놀라더라. 독립투사 흔적 찾는 과정에서 겪은 일들은 너무나 많다. 서훈을 받고 나서 더러 인사를 하겠다며 찾아오는 후손들이 있는데 받지를 않았다. 어떤 후손은 음료수를 집 앞에 두고 가기도 했다.""많지만 부자 독립투사가 생각난다. 아버지 김홍권, 아들 김병성 독립운동가이다. 김홍권 선생은 하동 양보면 출신인데 많던 논밭을 팔아서 상해임시정부로 갔고, 거기서 김구 선생을 만나 임정 재무위원으로 있었다. 김홍권 선생은 1960년대 정부로부터 서훈을 받았던 것이다. 김병성 선생은 만주에서 사회주의계열 독립투쟁을 벌였고 서대문감옥소에 수감되기도 했으며, 2022년도에 서훈을 받았다. 두 부자 모두 받은 서훈은 건국훈장이다. 김홍권 선생의 고향을 찾아 갔더니 마을 어르신들이 그 집안은 땅이 많았다고 했다. 그 땅을 팔아서 독립운동하러 상해로 가셨던 것이다.""일제강점기 때 군용열차 전복을 시도했던 독립투사들이 있었다. 대표적으로 경북 김천에서다. 청년들이 기차가 오기를 기다리다 철길에 바위를 갖다 놓고 전복을 기도했던 것이다. 그런데 선로를 점검하는 과정에서 발각됐다. 청도와 청주에서도 비슷한 상황이 벌어졌다. 김천에서는 4명 가운데 3명이 서훈을 받았고, 청도에서도 3명이 포함되었다. 서훈을 받지 못한 독립투사들에 대해서도 관심을 가져야 한다. 강원도 순천, 광주에서 일어난 여러 독립운동이나 아직 서훈을 받지 못한 인물들에 대해서도 알아보고 있다.""이리저리 다니다 보면 비용이 들 때도 있다. 이전에는 방송사 인터뷰를 하다 보면 나오는 출연료가 있어 어느 정도 충당할 때도 있었다. <독립운동사>를 포함해 책을 펴내고 나서 시군청으로부터 비용을 받아 쓰기도 했다. 독립유공자 서훈을 받고 나서 후손들이 고맙다고 인사를 하려고 한 적은 있었지만 받지 않았다. 그러니까 집 앞에 과일 바구니를 놓아두고 간 적은 있었다.""전국적으로 심사위원 숫자가 꽤 많다. 그런데 지역별로 볼 때 특정 지역 출신이 없는 경우가 있다. 심사를 공정하게 하겠지만, 그래도 지역성으로 보면 특정 지역에 편중이 되지 않았으면 한다. 포상을 받아야 하는데 받지 못하거나 등급이 낮아지는 상황이 벌어져서는 안될 것이다. 심사위원 구성이 제일 중요하다고 본다.""요새는 독립운동 관련 자료도 전산화가 어느 정도 잘 돼 있어서 멀리 가지 않더라도 확보할 수 있기도 한다. 그렇게 해서 확보한 자료를 토대로 해서 서훈 신청서를 내기도 한다. 후손들이 일본이나 외국에 살다가 와서 '선조들이 독립운동을 했다고 하는데 자료를 찾아달라'고 요청을 해오기도 하는데 도움을 드리고 있다. 자료를 찾으려는 사람들이 오면 방법을 알려주기도 하고, 같이 현장을 가보기도 한다.""행정구역상 '독도리'를 만들고 나서 바로 본적을 옮겼다. 요즘은 관심이 덜한데 그 때는 주변에서도 더러 본적을 옮긴 사람들이 많았다. 일본이 먼저, 남의 땅을 자기네 땅이라며 그렇게 했던 것이다. 우리는 대항하는 의미가 있었다. 이후 독도에 대한 공시지가 산정도 있었다.본적을 독도로 옮기고 나서 불편함은 전혀 없었다. 요즘 행정이 전산화가 돼 본적이 들어가는 제적등본 서류도 전국 어느 읍면동사무소에서나 다 발급 받을 수 있다. 독도를 본적으로 가지고 나서 불편함은 없었고 오히려 자랑스럽다.""역사를 잊은 민족에게는 미래가 없다는 말처럼, 나라와 민족을 제대로 알아야 한다. 지난 정부 때 독립운동 관련 기관장이나 학술단체를 일명 뉴라이트 관련 인사들로 채워 말썽이 돼다. 그때 세상이 어떻게 돌아가나 싶었다.이재명 정부에서는 무엇보다 독립운동 관련한 역사부터 바로 잡아야 할 것이다. 광복 80년을 맞이하면서 더 그런 생각이 든다. 자라나는 후대에 독립운동을 제대로 가르쳐야 한다. 다시는 나라를 빼앗기지 않기 위해서도 그렇다. 그런 차원에서 아직 드러나지 않은 독립운동가와 역사가 있다면 찾아내서 세상에 빛을 보도록 하는 일을 게을리하지 않을 것이다."