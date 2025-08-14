"일장기말소의거, 사건 아닌 독립운동으로 불러야"

큰사진보기 ▲일장기말소의거 89주년 기념 세미나 ⓒ 김명희 관련사진보기

"1936년 8월 9일 손기정 선수가 베를린 올림픽 마라톤에서 우승했습니다. 당연히 국내 신문들은 민족적 쾌거를 대서특필했습니다. 그런데 8월 25일자(8월 24일 발간) <동아일보>를 보던 조선총독부 등 일제 관리들은 아연실색했습니다. <아사히(朝日)신문> 등의 손기정 선수 사진에는 뚜렷하게 보이는 일장기가 동아일보에는 없었기 때문입니다."

"풀려난 것은 당시 일장기 모독 관련 법규가 없었기 때문입니다. 일제는 불법적으로 장기간 구속해 악랄하게 고문했지만 관련자들을 실형에 처할 법적 근거는 찾지 못했던 것입니다. 뿐만 아니라 일장기말소의거를 극심하게 탄압했다가는 3.1운동 같은 대규모 반발을 초래할 우려가 높다는 것이 일본경찰측의 우려도 있었습니다. 일제는 조선중앙일보 여운형, 동아일보 김성수·송진우 등 경영진까지 엮어서 조선인 언론계를 전면적으로 제압하고 싶었지만, 그렇게 몰고가기에는 경과가 단선적이었던 것입니다."

"1936년 8월에 있었던 민족언론인들의 거사에 대해 몇 가지 생각해볼 점이 있습니다. 첫째, '일장기 말소 사건'이라는 용어입니다. 그렇게 부르는 것이 일반적인데 '일장기말소의거'로 불러야 합니다. '사건'은 독립운동을 가리키는 개념이 될 수 없습니다.

둘째, 일장기말소의거일을 어느 날로 규정할 것인가 하는 문제입니다. 처음 말소 작업을 한 8월 12일일까요? 말소된 조간신문이 시중에 배포된 13일일까요? 아니면 두 번째로 일장기를 말소하고 그것을 25일자 석간2판에 게재해서 배포했다가 관련자들이 일제경찰에 끌려가기 시작하는 8월 24일일까요?"

13일 오후 5시 '대구경북 역사바로알기 시민모임(대표 김성순)'이 마련한 '일장기 말소 의거 89주년 기념 세미나'가 대구시 수성구 범어2동 커뮤니티센터 전시실에서 열렸다.현진건학교(교장 정만진)가 지난 6일부터 개최해온 '광복 80주년 기념 대구독립운동유적 120곳 사진전' 폐막 순서로 준비된 행사였다. 주제 발표는 김성순 수필가(2025년 새벗도서관 '길 위의 인문학' 강사)가 맡았다.행사는 개회 선언, 이상화와 현진건의 민족문학정신을 음악으로 형상화한 노래 '친구야(시 최영, 곡 서용덕)' 합창, 김규원 시인이 집필한 '현진건 선생께 바치는 헌사' 낭독 차례로 진행되었다. 이어서 '일장기말소의거의 개요'와 '생각해볼 점'에 관한 주제 발표가 있었고, 질의 응답 후 폐회했다.김성순 주제발표자는 "흔히 8월 25일로 알지만 사실은 8월 13일자 <조선중앙일보>와 <동아일보>에 이미 일장기가 말소된 사진이 실렸다"면서 "이때는 총독부의 검열에 걸리지 않고 넘어갔습니다. 그리고 8월 25일자 <동아일보>에 다시 일장기가 말소된 사진이 실렸는데, 그것이 조선군 참모부에 발각되었다"라고 소개했다.이어서 김성순 주제발표자의 발언을 계속 경청했다. 김 발표자는 "총독부는 8월 24일 밤부터 동아일보 사회부 현진건 부장과 이길용·장용서 기자, 조사부 이상범 기자, 사진부 신낙균 부장과 백운선·서영호 기자, 월간 신동아 최승만 잡지부장 등을 연행하기 시작했다"면서 "그런데 구속자들은 40여 일 고초를 겪은 끝에 언론기관에 일절 참여하지 않을 것, 시말서를 쓸 것, 다른 사건이 있을 때에는 가중 처벌을 각오할 것 등의 서약서에 서명하고 풀려났다"고 경과를 설명했다.그러면서 김 발표자는"2021년 8월, 이달의 독립운동가에 나오는 내용을 일부 소개하겠다. '경찰이 연행자들에게 끔찍한 고문을 해서 얻으려 한 것은 송진우 등 동아일보 고위 간부들의 지시 여부였다. 다시 말해 몇몇 기자 개인의 행위보다 동아일보사 자체의 행동으로 그림을 만들고 싶어 하였다. (중략) 하지만 실제 임원들의 지시가 없었기 때문에 사진이 실린 사회면의 부장인 현진건의 책임을 묻는 것으로 정리되었다'였다"면서 "일제가 무엇을 노리고 있었는지를 잘 말해주는 대목이라 하겠다"고 풀이했다.참석자들의 의견은 분분했다. 필자가 나름대로 종합해보면, 8월 13일을 제1차 일장기말소의거일, 8월 24일을 제2차 일장기말소의거일로 규정하는 것이 옳을 듯 여겨진다. 의거를 두 차례 일으킨 것이 분명하고, 신문은 독자에게 전달된 날짜가 중요하다고 판단되는 까닭이다.마지막으로 발표자는 "일장기말소의거로 몇 명의 지사들이 구속되었는가 하는 점도 간명하게 밝혀줘야 한다. 국가보훈처 '독립유공자 공훈록' 현진건은 5명, '같은 공훈록' 신낙균은 10명, 한국학중앙연구원 '한국민족문화 대백과사전 일장기 말소 사건'은 8명으로 각각 다르게 기술하고 있습니다. 일반 국민이 연구를 할 수는 없다"면서 "국민들이 알기 쉽게, 그리고 혼동을 일으키지 않도록 관계기관은 역사적 사실 중 논란을 일으킬 여지가 없는 부분은 분명하게 정리를 해줘야 한다"고 말했다.이어 진행된 질의응답 시간에 김해경 번역가는 "대구 출신 소설가 현진건은 일장기말소의거 이후 총독부의 탄압과 감시로 말미암아 타계 시까지 직장 없이 살아야 했고, 그래서 현진건의 가족은 집도 없는 신세로 내몰렸으며, 현진건은 43세 한창 나이에 울분과 질병을 못 이겨 세상을 떠났다"면서 "그런데도 불구하고 서울 부암동 '현진건 집터' 표지석, 대구 두류공원 '현진건 문학비', 대구 수성못 상화동산 '현진건 안내판' 중 어느 곳에도 일장기말살의거는 언급되어 있지 않다고 들었다. 시급히 개선되어야 한다"고 지적했다.세미나 참석은 필자에게 일장기말소의거에 대해 다시 한번 생각해보는 계기가 되었다. 내년 90주년 기념일에는 행사나 안내판 등에서 올해보다 많이 좋아진 모습을 볼 수 있게 되기를 기대해본다.