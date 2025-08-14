트럼프 "푸틴, 전쟁 안 끝내면 매우 심각한 후과 있을 것"

큰사진보기 ▲2025년 8월 11일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관의 제임스 S. 브래디 브리핑룸에서 도널드 트럼프 대통령이 기자회견을 하고 있다. 트럼프 대통령은 통계를 인용하며 D.C.의 범죄가 "통제 불능" 상태라고 말하며, 범죄를 막기 위해 주 방위군을 배치할 것이라고 밝혔다. 하지만 공식 D.C. 통계에 따르면 수도의 범죄율은 감소하여 30년 만에 최저치를 기록하고 있다. 사진: 윌 올리버/UPI ⓒ 연합뉴스/UPI 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 15일(이하 현지시각) 열리는 회담 이후에도 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전쟁을 계속하면 "심각한 후과"가 있을 것이라고 경고했다.트럼프 대통령은 13일 워싱턴DC 케네디센터를 방문한 자리에서 만난 기자들에게 "첫 회담이 잘 진행된다면 곧바로 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 2차 회담을 주선하고 싶다"라고 말했다.이어 "그들이 원한다면 나도 참석할 수 있을 것"이라며 "첫 회담은 두 번째 회담을 위해 '상을 차리는 것'(setting the table)"이라고 설명했다. 또한 "첫 회담보다 두 번째 회담이 더 생산적일 가능성이 아주 높다"라며 "첫 회담은 우리가 지금 어디에 있는지, 무엇을 하고 있는지 알아보는 자리이기 때문"이라고 덧붙였다.그러나 "두 번째 회담이 없을 수도 있다"라면서 "만약 푸틴 대통령으로부터 우리가 들어야 하는 답변을 듣지 못해서 두 번째 회담을 하는 것이 적절하지 않다고 판단될 경우 하지 않을 것"이라고 밝혔다.또한 푸틴 대통령이 회담에서 전쟁을 중단하는 데 동의하지 않으면 "매우 심각한 후과가 있을 것(very severe consequences)"이라고 말했다. 다만 구체적으로 어떤 제재를 부과할 것인지는 언급하지 않았다.트럼프 대통령은 15일 미국 알래스카 앵커리지의 엘멘도르프-리처드슨 합동기지에서 푸틴 대통령과 정상회담을 한다. 그는 이번 회담에 젤렌스키 대통령을 배제한 것이 본인의 결정인지를 묻자 "아니다"라며 "그 정반대"라고 답했다.이번 회담에서 푸틴 대통령이 우크라이나 민간인에 대한 공격을 멈추도록 설득할 수 있느냐는 질문에도 "아니다"라면서 "내가 과거에도 그런 대화를 했지만, 푸틴 대통령은 계속해서 민간인을 공격했다"라고 답했다.그는 이날 오전 유럽 주요국 정상 및 젤렌스키 대통령과 화상 회의를 한 것에 대해 "매우 좋은 대화였다"라며 "우리는 건설적인 논의를 했다"라고 밝혔다.젤렌스키 대통령은 회의 후 기자회견에서 "즉각적인 휴전이 회담의 핵심 주제가 되길 바란다"라며 "러시아가 휴전에 동의하지 않는다면 국제사회가 제재를 유지하고 강화해야 한다"라고 촉구했다.또한 회담에서 거론될 영토 양보에 대해 "영토 보전과 관련된 어떤 문제도 헌법과 국민의 의지를 고려하지 않고는 논의할 수 없다"라며 "우크라이나가 협상에 함께하지 않으면 어떤 것도 결정될 수 없다"라고 단호한 입장을 재확인했다.이 회의에 참석한 프리드리히 메르츠 독일 총리는 유럽의 요구사항을 제시했다. 그는 ▲후속 협상에 우크라이나가 참여해야 하고, ▲ 우크라이나에 대한 강력한 안전보장을 포함해야 하고, ▲ 국경은 강제로 변경되어서는 안 되고, ▲우크라이나가 국가 주권을 수호하기 위해 서방의 지원을 요구할 수 있어야 한다고 당부했다.메르츠 총리는 트럼프 대통령이 이 같은 유럽의 입장을 이해했다면서 "유럽은 미러 정상회담이 올바른 방향으로 진행될 수 있도록 모든 노력을 하고 있다"라며 "트럼프 대통령이 앵커리지에서 성공을 거두길 바란다"라고 말했다.또한 독일이 우크라이나에 5억 달러(약 6900억 원) 규모의 새로운 지원 패키지를 제공할 것이라고 발표하기도 했다.키어 스타머 영국 총리도 "국경은 강제로 변경되어서는 안 되며, 우크라이나는 강력하고 신뢰할 수 있는 안전보장을 갖춰야 한다"라면서 "우크라이나에 대한 영국의 지지는 변함없다는 것을 분명히 밝힌다"라고 강조했다.그러면서 "지금의 유혈 사태를 종식시키기 위해 푸틴 대통령을 협상 테이블로 끌어낸 트럼프 대통령의 노고에 감사드린다"라고 덧붙였다.에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 이날 회의에서 우크라이나 영토 양보를 포함한 러시아-우크라이나 국경 변경에 대한 진지한 논의는 없었다면서 "트럼프 대통령도 그러한 논의는 우크라이나에서만 협상이 가능하다고 말했다"라고 전했다.마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장은 "우리는 끔찍한 전쟁을 종식시키고 정의롭고 지속적인 평화를 이루기 위해 단결하고 있다"라며 "이제 공은 푸틴 대통령에게 넘어갔다"라고 밝혔다.