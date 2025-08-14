정부의 국가균형성장 추진에 대구·경북 손 잡았다

큰사진보기 ▲대구시와 경상북도는 13일 경북도청에서 '대구경북 공동 협력 T/F'를 구성하고 본격 가동에 들어갔다. ⓒ 대구시 관련사진보기

AD

국정기획위원회가 이재명 정부의 국정운영 5개년 계획을 공개한 가운데 대구시와 경상북도가 정부의 5극 3특 국가균형성장 전략 추진에 신속하고 선제적으로 대응하기 위해 '대구경북 공동협력 T/F(테스크포스)'를 구성하고 본격 가동에 들어갔다.이재명 정부가 밝힌 5극 3특은 수도권 집중 문제를 해소하고 지역 균형발전을 목표로 한 행정체계 개편 전략으로 전국을 5개 초광역권(극)과 3개 특별자치도(특)로 재편해 각 권역별 성장 거점을 육성하고 자치 권한을 강화하는 것이 핵심이다.5개 초광역권은 수도권, 충청권(세종·대전), 동남권(부산·울산·경남), 대경권(대구·경북), 호남권(광주·전남)이고 3개 특별자치도는 제주, 강원, 전북이 해당된다.공동협력 T/F는 두 지역의 공동 현안을 체계적으로 논의하고 전략적 대응 방안을 마련하기 위한 행정 협력기구로 오준혁 대구시 기획조정실장과 김호진 경상북도 기획조정실장이 공동단장을 맡았다.여기에 대구정책연구원과 경북연구원이 공동으로 전략 수립과 연구를 지원하고 실무협의와 정책연구가 유기적으로 연계되도록 했다.양 시도는 이번 T/F를 통해 지역 소멸 위기 극복과 수도권 일극체제 대응 및 장기적인 발전 기반을 마련한다는 계획이다.이날 회의에서는 초광역 SOC, 미래전략산업, 문화·관광권 개발, 사회·환경 등 분야별 핵심 협력 과제를 우선 논의 대상으로 선정했다.초광역 SOC 분야에는 신공항, 대구경북순환철도망, 영일만항이 포함됐고 미래전략산업 분야는 미래모빌리티, AI로봇, 이차전지, 바이오 등으로 정해졌다.문화·관광 개발 분야는 포스트 APEC과 초광역 관광그리드 사업이, 사회·환경 분야는 인재 양성과 탄소중립 등이 논의됐다.대구시와 경북도는 기존 민간 협력 거버넌스인 '한뿌리상생위원회'를 확대·개편하고 시도민 대표와 전문가 그룹 등 분야별 협력 네트워크를 확충해 민간 협력 기반을 강화할 예정이다.또한 T/F 회의를 정례화하고 현안별 협의와 사업화를 신속하게 추진하는 한편 필요시 별도 협의체를 구성해 협력 범위를 확대할 계획이다.오준혁 대구시 기획조정실장은 "대구와 경북이 함께 성장할 수 있는 협력사업을 발굴하고 그 결과물들이 대구경북의 성공에 마중물이 될 것으로 기대한다"고 말했다.김호진 경상북도 기획조정실장은 "대구경북 공동 렵력 체제를 바탕으로 양 시도가 긴밀히 협력해 지역 현안을 해결하겠다"며 "지역 주요 정책과 사업이 새 정부의 정책과 연계되면서 국가 균형성장 전략을 선도하는 것이 중요하다"고 말했다.이날 회의에 참석한 이철우 경북도지사 역시 "대구경북이 공동으로 할 수 있는 사업을 많이 개발하고 AI, 신기술, 반도체 등 신산업 분야에서 함께 경쟁력을 높여 빠르게 우뚝 설 수 있도록 지혜를 모아 달라"고 당부했다.