[기업탐방] "숲을 지표로 만들자"

큰사진보기 ▲내추럴팜에서 내려다보이는 고남저수지 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲산에 물을 주는 오석범 대표 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲외부사업 승인서 ⓒ 오석범 관련사진보기

협력 제안 요청안 유지관리 공동지원: 간벌·병해충 방제·제초·모니터링(안전·보험 포함)

임직원 참여: '1인 1그루', 구역 지정·명패, 참여 인증서, 정기 리포트

공시 활용: 참여 비율만큼 성과를 K-ESG/RE100/지속가능보고서에 연계

커뮤니케이션: 보도자료·숏폼·인포그래픽 등 공동 제작(지역 프로그램 연계)

큰사진보기 ▲사회공헌형 산림탄소상쇄사업(산림청 등록 제115호) ⓒ 오석범 관련사진보기

충남 서산 일대 17헥타르(ha) 규모의 편백숲이 기업과의 ESG 협력 파트너십을 공개적으로 모색하고 있다. 이 숲은 매년 약 50tCO₂의 탄소흡수량을 제도권에서 관리받는 사회공헌형 산림탄소상쇄사업(산림청 등록 제115호) 대상지이며, 2023년 농림축산식품부 외부사업으로 타당성 적합·승인(등록고유번호 R-2023-KR-14-001101, 유효 2038년 12월 4일)을 받았다. 운영 주체는 기업 참여 비율에 따른 성과 연계를 전제로 한 협업을 제안하고 있다.현장에는 낮은 산 정상부에 10톤 물탱크 2대가 설치돼 있다. 호스를 통해 아래 사면으로 물을 흘려보내는 방식으로 관수(灌水)가 이뤄진다. 운영 주체 오석범 대표는 "사람의 노력이 들어가야 나무가 잘 자란다"고 말했다. 오 대표는 편백 조림 12년차로, "한 그루를 키워 숲을 만든다"는 목표 아래 40대에 조림을 시작했다.조림지에는 대표가 직접 정비한 왕복 약 40분의 산책로가 있으며, 중간 지점에서 고남리 저수지가 조망된다. 일부 이용자는 텐트를 치고 체류하며 전기료 수준의 비용을 부담하고 필요한 시설을 스스로 설치해 사용하고 있다. 오 대표는 이들 이용자를 지역 기반의 상생 참여자로 보고 있다.운영 주체 '내추럴팜 편백'은 숲 유지관리(간벌·병해충 방제·제초)와 모니터링(MRV)을 표준화해, 참여 기업의 기여 비율만큼 성과를 배분하는 구조를 제안한다. 참여 기업은 해당 성과를 K-ESG·RE100·지속가능경영보고서에 정량 지표로 활용할 수 있다는 설명이다. 임직원이 직접 참여하는 '1인 1그루', 구역 지정·명패 설치, 사진·영상 기반 정기 성과 리포트 등 내부 체감도를 높이는 장치도 포함됐다.탄소중립 이행에서 기술 감축(CCUS·연료전환 등)만으로는 비용·시간·수용성의 제약이 있다. 산림을 기반으로 한 자연기반해법(NBS)은 기술 감축을 대체하지 않되 보완한다. 특히 사업장 인근 숲은 지역사회와의 신뢰, 임직원 참여, 생활권 건강(걷기·휴식) 효과까지 포괄해 환경(E)과 사회(S)를 동시에 강화할 수 있다는 평가다.운영 주체는 "관리비 공동지원만으로도 기업이 체감할 성과를 만들 수 있다"고 주장한다. 다만 외부사업의 연간 감축량은 모니터링·검증을 거쳐 발급되므로, 산림청 등록 기준치(연 50tCO₂)와 실제 발급량이 달라질 수 있다. 기업이 파트너십 결정 전에 MRV 체계와 중복계상 방지, 추가성·영속성 보장, 권리관계(소유·임차·관리권)를 면밀히 확인해야 하는 이유다.오석범 내추럴팜 편백 대표는 "기술 감축과 자연기반 흡수를 함께 가져가면 포트폴리오 리스크를 분산할 수 있다"며 "제도·데이터·현장을 앞세운 협력 모델로 파트너를 찾고 있다"고 했다.