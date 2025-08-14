낯선 사람 이름 적을 수첩이 필요한 길

2025년 봄, 산티아고 길을 걸었습니다. 산티아고 길은 열풍을 넘어 '산티아고 현상'이 되었음을 피부로 느꼈습니다. 길 위의 이야기를 독자들과 나누고자 합니다.

큰사진보기 ▲산티아고를 가장 특별하게 만드는 것은 뭘까? ⓒ 김상희 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲피레네의 비바람을 함께 뚫는 순례자들 ⓒ 김상희 관련사진보기

큰사진보기 ▲물놀이 카미노. 순례길에 탁족의 기쁨도 함께 즐긴다. ⓒ 김상희 관련사진보기

큰사진보기 ▲다인실 알베르게는 순례자 친구를 만들어준다. ⓒ 김상희 관련사진보기

"너는 산티아고가 몇 번째야? 너는 이 길을 왜 걸어? 한국인들이 왜 이렇게 많아?"

큰사진보기 ▲최대한 새벽에 출발하고 최대한 천천히 걸어라. 최다 순례자를 만나게 되리니. ⓒ 김상희 관련사진보기

산티아고 여행은 특별하다. 세계에서 가장 오래된 걷기 길, 종교적 순례길로 태어난 곳, 중세 역사와 현대 스페인의 문화가 살아 숨 쉰다는 점, 산과 구릉과 들판을 통과하는 대자연의 길을 걷는다는 점이 특별하다. 그러나, 이 모든 것들보다 산티아고를 더 특별하게 만드는 것은 따로 있다.산 마르틴(San Martin)의 알베르게 뜰에서 혼자 있는 청년을 봤다. 한국 사람인가 싶었다. 말을 걸어볼까 하다가 말았다.며칠 후 폰세바돈 가는 바(Bar)에서 그를 다시 만났다. 비야프랑카에서 숙소 체크인 후 점심을 먹으려고 나갔다가 식당가 야외 테이블에 혼자 앉아 있는 그를 봤다. 뜻밖에도 그 친구가 먼저 우리 테이블에 합석해도 되겠냐고 말을 걸어왔다. 와이낫? 왜 안 되겠나. 우린 60대 4명. 젊은 사람 무조건 대환영이다.상하이에서 왔다는 그 친구는 놀랍게도 17세, 올해 고교 졸업반. 학기가 끝나자마자 이곳으로 혼자 날아왔다고 한다. 빼곡한 엑셀 여행 계획표를 내게 보여줬다. 이 길이 끝나면 스위스 몽블랑 코스를 10일 더 걸을 예정이며, 미국 대학 입학을 앞두고 있다고 했다. 그의 도전이 막 넓은 세계로 나가려는 그에게 무엇을 던져줄까 궁금하다.팔라스 델 레이(Palas de Rei)에서 처음 만났던 조세피나도 기억에 남는다. 인도네시아 여성과 동행 중이었다. 둘은 인도네시아 말을 썼다. 뜻밖에도 조세피나는 네덜란드 사람이었다. 군인이었던 인도네시아인 아버지가 2차 대전 후 네덜란드에 정착했고 본인은 네덜란드에서 태어났다고 했다. 놀랍게도 한 사람에게 세계사가 다 들어 있었다.산티아고를 특별하게 만드는 것은 사람이다. 길 위에선 모든 사람이 한 방향으로 여행한다. 하루에 걷는 길이는 대략 20~25km. 길 위의 수백 명이 비슷한 속도로 걸으며 만났다, 헤어졌다를 반복한다.길에서 만나면 길동무다. 향하는 곳이 같으니 동지다. 동지는 길에서 같은 종류의 고난과 기쁨을 느낀다. 길 위의 고단함도, 최소한의 편의만 제공하는 잠자리의 불편도 공유한다. 한편 땀 흘린 뒤의 샤워, 소박한 식사와 침대 하나가 주는 행복감을 공유한다.브라질의 작가 파울로 코엘료는 순례길을 가려는 이에게 세 가지를 주문했다고 한다. 목표를 정하라. 주저하지 말고 떠나라. 같이 카미노를 걷는 사람과 교감하라.나 또한 코엘료의 주문 사항에 격하게 동의하며 '카미노를 걷는 사람과 교감'하는데 도움이 될만한 팁을 제시하고자 한다.첫째, 예상 질문에 대한 답변을 준비하라. 산티아고 길에서 외국인으로부터 가장 많이 받은 질문 세 가지를 미리 알려드리겠다.둘째, 이름을 적을 수첩을 준비하라. 캐나다에서 왔다는 캐서린은 산 마르틴 숙소에서 처음 만났다. 그때 그녀는 내 이름을 자신의 수첩에 적었다. 사리아 길에서 또 만났고 며칠 후 아르수아 길에서 다시 만났는데 이번에는 내 이름을 부르는 게 아닌가! 사리아에서 만난 후 내 이름을 수첩에서 찾아본 게 분명하다.마지막으로, 하루 동안 최대한 사람을 많이 만나는 나만의 비법도 있다. 나는 숙소 출발은 처음이요 숙소 도착은 거의 꼴찌였다. 그날 길 위의 사람은 다 나를 스쳐 지나갔다. 최대한 일찍 출발하고 최대한 천천히 걸으라. 길은 외길, 그날 그 길 위의 모든 사람을 만나게 되리니.