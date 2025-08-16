오토바이 소음도 음악이 되는 악기, 여기서 만났습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
우리 부부는 여행하는 것을 좋아한다. 그래서 일정 비용을 여행을 위한 자금으로 항상 따로 모아둔다. 어느 정도 돈이 모였을 때 계획한 지난 8월 초의 행선지는 발리였다. 신혼 여행지로 유명하다는 사실 외에는 아는 것이 거의 없었지만(적어도 나는 그랬다. 남편은 약간의 로망이 있었던 것 같기도 하다), 오히려 그 무지가 설렘을 키웠다. 비행기 표와 숙소 예약만 마치고, 나머지는 그때그때 맞닥뜨리는 상황과 사람들에게 맡기기로 했다.
거의 자정에 도착하는 비행기라서 그랬을까. 폭염이 이어지던 한국을 떠나서 그런 걸까. 동남아에 왔는데, 오히려 덜 덥다는 생각이 들었다. 너무 늦은 밤이라 아무것도 보이지 않는 깜깜함이 오히려 내일 아침을 더 기대하게 했다. 발리의 문화 중심지인 우붓에서 며칠간 시내의 작은 숙소에서 시간을 보냈다. 그리고 요즘 유행하는 '호캉스'를 경험해 보자며 찬디다사 바닷가의 리조트로 향했다. 한국 사람 발걸음이 드문 이곳에서, 우리는 바다에 갇혀 지내기로 했다. 풍경도, 사람도, 공기마저 완벽했지만, 음악에 민감한 우리 부부가 놓치지 않은 건 역시 '소리'였다.
꿈에 나올 것만 같은, 발리의 소리
좋은 침대에서 푹 자고 난 아침, 조식을 먹으러 리조트 레스토랑으로 향했다. 탁 트인 바다를 향해 열린 테라스 너머로, 청아한 소리가 잔잔히 퍼졌다. 나와 남편의 귀가 동시에 그쪽으로 향했다. 두 연주자가 대나무로 만든 악기를 두드리고 있었는데, 그 선율이 단순하면서도 은근히 중독적이었다.
야외에서 듣는 음악은 실내와 전혀 울림이 다르다. 벽에 부딪혀 돌아오는 반향 대신, 소리는 바다로, 하늘로, 풀잎 사이로 스며든다. 새소리와 파도 소리, 멀리서 들려오는 오토바이 엔진음까지도 어색하지 않게 어우러진다. 누군가의 재치 있는 추임새처럼, 그 '불청객' 소리들이 오히려 음악을 살아 있게 만든다. 같은 선율이 서른 번 쯤 반복되었을까, 너무 짧은 선율이 계속 반복 되어서 그런지 한국에 돌아가도 잊지 못할 것 같았다.
"꿈에 나올 것 같은데?"
내가 말했다.
"이거 그 노래다! 얼레리 꼴레리~"
남편이 장난기 가득한 얼굴로 말했다. 정말 똑같아서 나도 모르게 웃음이 터졌다. 민속 선율이 가진 5음 음계의 특성은 어느 나라나 닮아 있는 걸까.
그 순간, 문득 이런 생각이 들었다. 작곡가는 좋겠다. 이렇게 자신의 감상을 온전히 음악 속에 담을 수 있어서. 어쩌면 창작자라면 누구나 누릴 수 있는 특권일지도 모른다. 화가는 풍경을 색과 선으로 옮기고, 작가는 단어로 기록하지만, 작곡가는 음으로 남긴다. 여행에서 받은 감각을 곧바로 예술로 변환할 수 있는 능력, 그것이야말로 부러운 점이었다.
사실 여행은 오래전부터 작곡가들에게 무궁무진한 영감을 주었다. 안토닌 드보르자크는 평생을 체코에서 살다가 말년에 미국으로 건너가 '신세계'를 경험했고, 그 감상을 토대로 교향곡 9번 <신세계로부터>를 작곡했다. 펠릭스 멘델스존의 교향곡 4번 <이탈리아>는 햇살 가득한 남유럽의 활기와 기쁨을 음악 속에 담았다(아래 영상).
프란츠 리스트의 <순례의 해>는 단순한 여행 기록을 넘어 사랑과 신앙적 성찰까지 품은 대작이다. 여행은 그들에게 음악의 원천이자 또 하나의 악보였다.
발리에 영감 받은 작곡가, 콜린 맥피
발리로부터 깊은 영감을 받은 작곡가도 있지 않을까 궁금해졌다. 역시나 있었다.캐나다 출신의 콜린 맥피(Colin McPhee,1900-1964).
그는 1930년대 발리로 건너가 4년 동안 가믈란 음악을 채보하고 분석하며 시간을 보냈다. 그 경험을 바탕으로 작곡한 <Tabuh-Tabuhan>은 흥미롭게도 발리가 아닌 멕시코에서 초연되었다.
발리에서의 음악 연구를 마친 뒤 멕시코를 방문한 맥피는 그곳에서 곡을 완성했다. 작곡가 노트에 따르면, 발리에서 받은 영감이 생생히 남아 있던 시점에 쓴 작품이고, 당시 멕시코시티 국립 오케스트라의 지휘자 카를로스 차베스의 안목으로 잉크가 마르기도 전에 초연되었다고 작곡가 노트에 적혀있다(기자 주 : 작곡가 노트란, 작곡가가 자신의 작품에 대해 남기는 짧은 글로, 곡의 배경·의도·구성 등에 대한 설명이 담기기도 한다. 모든 곡에 있는 것은 아니다).
'타부(Tabuh)'는 북이나 금속 타악기를 치는 채를 뜻하지만, 확장되어 타악 리듬과 형식을 가리킨다. 맥피는 두 대의 피아노, 실로폰, 마림바, 글로켄슈필, 첼레스타를 중심으로 한 '핵심 가믈란' 편성으로 발리 음악 특유의 맑고 촘촘한 울림을 재현했다.
기대를 가지고 들어보니, 제법 발리의 느낌이 난다. 그 악기 그 자체는 아니지만, 그 풍이 고스란히 느껴진다. 작곡가란 참 대단한 사람이다. 청명한 대나무 소리와 햇볕 아래 느꼈던 나른함, 그리고 남편과 나눈 짧지만 웃음 가득한 대화를 피아노 건반 위에 옮길 수 있는 사람이라면 얼마나 좋을까. 그러나 나는 작곡가가 아니기에, 이렇게 글로써 그 순간을 기록한다.
여행은 끝났지만, 그 짧은 선율은 여전히 귓가에 남아 있다. 전자음 하나 섞이지 않은, 나무와 바람, 사람의 손길이 만들어낸 소리. 그것이 나를 발리로 다시 부르는 듯하다.
덧붙이는 글 | 여행에서 돌아온 뒤, 발리에서의 음악적 기억과 콜린 맥피의 이야기가 오래 남았다. 특히 한 곡이 만들어지는 여정 속에서 작곡가가 느끼고 담아낸 감각들을 따라가다 보면, 음악이 단순한 소리가 아니라 하나의 ‘기억 장치’이자 ‘감정의 기록’이란 걸 새삼 느끼게 된다. 이 글이 누군가의 여행지와 음악을 새롭게 연결해 주는 계기가 되길 바란다.