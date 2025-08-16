수능 앞두고 강릉서 만난 '공부천재'의 흔적... 감명받았다

AD

큰사진보기 ▲오죽헌 '문성사' 내부의 율곡 이이 영정. 본인 및 가족의 중요한 시험을 앞둔 많은 이들이 찾는다. ⓒ 이준수 관련사진보기

박유(朴宥)가 옆에 있다가 말했다. "제가 선비 장여필에게 들었는데, 연곡현(현재의 강릉시 연곡면) 서쪽에 오대산에서 뻗어 내려온 산이 백여 리에 걸쳐 자리하고 있다 합니다. 그 안의 골짜기가 매우 깨끗하고 좋은데, 깊은 곳에는 청학(靑鶴)이 바위봉우리 위에 깃들어 있어 참으로 선경(仙境)입니다. 유람하는 사람이 잘 가지 않아 숨겨진 채 크게 드러나지 않았을 뿐입니다." 이 말을 들으니 나도 모르는 사이에 마음이 상쾌해졌다.

큰사진보기 ▲야자매트와 난간 등으로 초심자도 걷기에 무리 없이 조성된 '1569 율곡 유산길' ⓒ 이준수 관련사진보기

큰사진보기 ▲스토리텔링 방식의 안내판과 스탬프. 정비 중인 스탬프는 얼른 빨리 고쳐주시길. ⓒ 이준수 관련사진보기

"율곡 이이는 양반인데 왜 이렇게 힘들게 산에 온 거야?"

"일종의 휴가였을 거야. 머리도 식히고 몸도 단련하고. 신라시대 화랑들도 낭도를 이끌고 아름다운 산과 강을 다녔대."

"대단하다. 나는 공부하다가 힘들면 아무것도 안 하고 싶던데."

"그래도 지금 씩씩하게 잘 걷고 있잖아?"

"오대산이나 두타산 등은 아름다움을 전파하여 관람하는 자가 끊이지 않는데, 이 산(청학산)은 중첩된 봉우리와 골짜기 속에 그 광채를 감추고 숨겨 아무도 찾아오는 사람이 없으니, 하물며 그 웅숭깊은 곳이랴! (중략) 아! 세상에 자신을 알아주는 이를 만나고 만나지 못하는 것이 어찌 산 뿐이겠는가?"

큰사진보기 ▲이득을 보거든 옳은 일인가를 생각하라 가르친 율곡 이이. 이익을 좇는 시대에 커다란 울림을 준다. ⓒ 이준수 관련사진보기

"엄마, 아빠가 시키는 데 이유가 있지 않을까? 우리 잘 되라고?"

"그렇긴 한데. 아빠는 오늘 율곡 선생님한테 감명받았어."

"왜?"

"진짜 세상을 나아지게 만들고 싶어서 노력한 분 같아서. 그냥 머리만 뛰어난 분은 절대 아니었던 것 같아."

"율곡 이이 선생님이 사실상 과로로 돌아가신 것 알고 있어?"

"그렇게나 일을 많이 했어?"

"응. 거의 황희 정승 급이야. 이조판서부터 사간원, 호조판서 등 온갖 주요 자리를 맡으며 열심히 일 했어. 돌아가실 때는 국방부 장관인 병조판서였는데, 북쪽의 여진족이 일으킨 난을 해결하려다 돌아가셨대."

"학자에다가 전쟁까지 준비해야 하다니 몸이 열 개라도 모자라겠어."

"그래도 조선이라는 나라 입장에서는 천재를 제대로 활용한 것 아니었을까? 그냥 자기 한 몸, 자기 가문만 잘 먹고 잘 사는 인생은 아니었으니까."

큰사진보기 ▲율곡 이이의 위패를 모신 송담서원. 서원 앞의 회화나무가 근사하다. ⓒ 이준수 관련사진보기

안 중요한 시험은 없다지만, 한국에서 수능만큼 중요하게 다뤄지는 시험은 드물다. 대입 결과에 따라 직업과 소득이 결정된다는 강력한 믿음 때문일 것이다. 수능이 백일도 남지 않은 요즘 '기도발'이 좋다는 전국 각지의 사찰과 명승에는 학부모들의 출입이 끊이지 않는다. 그런데 불교나 무속의 색채가 전혀 없는 곳인데도 수험생과 그 가족들이 즐겨 찾는 곳이 있다.오천 원 권 지폐의 주인공 율곡 이이 관련 유적이 그렇다. 퇴계 이황과 정약용을 비롯해 위대한 유학자가 여럿 있지만, 왜 유독 율곡 이이의 인기는 높을까. 이이는 과거 시험의 전설적인 업적을 남겼기 때문이다. 조선 시대에 관리가 되기 위한 과거 시험은 경쟁이 매우 치열했다.과거 시험은 '소과'와 '대과'로 나누어지는데, 소과라고 해도 지방 예선 격으로 '초시'를 먼저 치러야 했다. 초시에 합격해야 수도 한양에서 '복시'에 응시할 수 있게 된다. 초시에만 합격해도 지방에서는 지역 대표 같은 느낌으로 대우하는 분위기였다고 한다. 그리고 복시에 합격하면 비로소 성균관 입학 자격과 대과를 볼 자격을 얻는다.대과는 세 번 치러졌다. 첫 번째 '초시'에서 240명을 선발하고, 두 번째 '복시'에서 33명을 다시 가리고, 임금 앞에서 최종 시험인 '전시'를 보며 등수를 가리게 된다. 과거 시험은 특별한 계기가 없으면 3년마다 한 번씩 열렸으므로 합격의 문이 좁았다. 그런데 율곡 이이는 대과 초시, 복시, 전시를 모두 수석으로 통과했다. 다른 과거 시험에서 1등 한 경력까지 합하면 총 아홉 번이나 장원으로 뽑혔기에 '구도장원공(九度壯元公)'이라는 별명을 가지게 된다. 조선 과거 시험 역사상 전에도 없었고, 앞으로도 없을 기록이었다.여기까지는 널리 알려진 공부천재의 밝은 이야기. 그럼 벼슬 길에 오른 이후 율곡 이이는 아무 근심 없이 '높으신 나으리 인생'을 즐겼을까. 그 좋은 머리를 가지고 있으니 본인이 꿈꾸는 이상 사회를 실현하는 일이 술술 풀렸을 것 같지만 그렇지만도 않다.명종에서 선조로 이어지는 율곡의 관직 생활은 조정이 동인과 서인으로 나뉘어 붕당 정치가 태동하는 무렵이었다. 아는 내용을 적어내면 그만인 과거 시험과 달리 현실 정치판은 각종 이익과 명분이 혼재된 복잡계였다. 게다가 이이는 불의한 행태를 참지 못하는 성격. 명종 대에는 왕실의 외척 윤원형의 비행을 고발하는 상소를 올려 관직에서 몰아내는가 하면, 선조 대에도 대왕대비의 친족으로서 재상직에 있으며 횡포를 일삼은 심통원을 탄핵하였다. 반대급부로 정적이 생기는 건 당연한 결과였다.이이에게도 답답한 마음을 해소하는 시간이 필요했을 것이다. 우리 가족은 수능이 백일도 남지 않은 시점에, 율곡 이이가 다녀간 오대산 소금강 계곡으로 갔다. 소금강(小金剛)은 '작은 금강산'이라는 뜻으로 오대산 자락에 있다. 16세기에는 소금강 일대를 '청학산'이라 불렀다고 한다. 그래서 율곡 이이가 남긴 기행문 제목 또한 <유청학산기(遊靑鶴山記)>다.우리는 율곡의 여정을 그대로 밟기 위해 오죽헌에서 시작해 사천, 연곡을 거쳐 소금강에 다다랐다. 소금강은 7번 국도에서 연곡천 물길을 한참 거슬러 올라간 곳에 있었다. 상류로 갈수록 도로는 조금씩 좁아졌고, 봉우리는 높아졌다. 소금강 입구는 그로부터도 한참을 꼬불꼬불 산길을 지나친 이후에야 나왔다. 교통이 불편했던 시대에 율곡 일행이 어찌 왔을까 싶었다. 당시에도 '청학산(현 소금강 일원)'은 오지에 가까워 잘 알려지지 않은 모양이다. 유청학산기의 한 대목이다.마음이 상쾌해졌다는 문장에서 산을 좋아하는 율곡 이이의 모습이 그려졌다. 이이는 어머니 신사임당이 돌아가셨을 적에도 삶에 회의를 느끼고 금강산에 들어가 불교 수행에 매진한 전력이 있다. 강력한 유교 중심 조선 사대부가의 분위기를 고려하면 금기를 깬 선택이었다. 그래서일까 '문성공'으로 일컫어지는 조선 최고 유학자의 산행이 더욱 매력적으로 다가왔다.우리 가족은 편안한 운동화 차림으로 걸었다. 율곡의 자취를 따라가기 위해서 등산화나 배낭 같은 전문 장비는 필요치 않았다. 있으면 도움이야 되겠지만 필수는 아니었다. 강릉시에서 2021년에 조성한 '1569 율곡 유산길'은 산책 코스로 손색없었다. 길은 소금강 주차장에서 구룡폭포(왕복 6.2km)까지 이어져 있었다. 단, 더 높은 곳까지 등산을 할 계획이라면 별도의 준비가 필요해 보였다.소금강은 흥미로웠다. 똑같은 풍경이 하나도 없었다. 중간중간 스토리텔링 형식을 취한 안내판과 스탬프가 설치되어 있어 색다른 재미가 있었다. 마치 롤플레잉 게임의 시나리오에 접속한 기분이랄까. 우리 가족은 율곡 이이와 동행한 '서외숙(庶外叔), 동생 이우(李瑀), 박유, 장여필'처럼 틈틈이 간식과 물을 챙겨 먹으며 움직였다. 스마트폰을 들여다보지 않으니 자연스레 대화가 늘었다.길은 S자로 계곡을 가로지르며 이어졌다. 물소리를 들으며 산길을 걷다 보면 특이하게 생긴 바위가 무시로 등장했다. 이이는 <유청학산기>에서 계곡 물소리를 옥이 부딪히는 소리라고 적었다. 계곡 위를 건너는 다리 아래로 굵은 물줄기가 흘렀다. 다리가 없던 시절의 율곡은 폭이 좁은 바위 사이를 타 넘었을 것이다. 땀을 뻘뻘 흘리던 딸이 물었다.예로부터 교육은 지덕체를 고루 함양하는 데 목적을 두었다. 요즘처럼 '지(머리)'에만 의지하여 유치원 무렵부터 들들 볶지 않았다. 한 인간이 성장하기 위해서는 종합적인 균형 감각이 필요하다. 선조들은 풍요로운 자연을 즐기며 휴식과 수양을 함께 누렸던 것이다. 우리의 소중한 교육 전통은 긍정적으로 재조명받을 가치가 있었다. 구룡폭포를 뒤로 하고 내려오는 길에 <유청학산기>의 구절이 적힌 안내판이 우리의 시선을 사로잡았다.우리 가족은 하산길에서 '공부'를 주제로 이야기했다. 우리는 대체 왜 공부하는가. 초등학교 4학년, 2학년인 두 아이들은 그런 것까지는 생각해보지 못했다는 듯 갑자기 진지해졌다.우리는 소금강에 다녀온 후 한동안 율곡 이이에 매료되어 있었다. 율곡기념관이 있는 오죽헌을 두 차례나 더 방문하고, 위패를 모신 송담서원까지 다녀왔다. 율곡 이이는 알면 알수록 '단정하고 마냥 온화한 선비(과거 나의 편견)'가 아니라 반발도 두려워하지 않는 강단 있는 사람이었다. 비판받을 때 받더라도 옳은 일이라고 여기면 소신껏 발언하고 글을 올리는 유형이었다.율곡은 공무로 바쁜 중에도 <동호문답> <인심도심설> <성학집요> <격몽요결> 같은 책을 남겼다. 그리고 타고난 재주를 공공의 이익을 위해 썼다. 구도장원공(九度壯元公)의 진가는 장원 이후의 삶에 있었다. 시험에서 고득점을 올리는 것도 중요하지만, 그 점수를 어떤 삶에 쓸 것인가는 더 중요하다. 공부의 목적은 성적이 아니라 성숙이라는 걸, '소금강 율곡 유산길'에서 어렴풋이 이해할 수 있었다.