된장찌개에 고구마줄기 한 움큼, 이게 여름 맛입니다

큰사진보기 ▲고구마 줄기 된장찌개 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마줄기를 손질하다고구마 줄기를 손질한 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마 줄기 된장찌개 재료 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마줄기 된장찌개 재료 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마 줄기를 먹기좋은 크기로 자른 사진고구마 줄기를 먹기좋은 크기로 자른 사진 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲고구마 줄기 된장찌개 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

[고구마 줄기 된장찌개]

재료 : 고구마 줄기, 두부, 양파, 홍고추, 청고추, 대파, 된장, 고추장, 고춧가루 다진 마늘

1. 고구마 줄기는 소금을 넣고 살짝 데쳐 껍질을 벗겨줍니다.

2. 껍질을 벗긴 고구마 줄기를 한번 씻어 물기를 제거해 줍니다.

3. 고구마 줄기를 먹기 좋은 크기로 잘라줍니다.

4. 두부, 양파도 썰어줍니다.

5. 홍고추, 청고주는 어슷하게 썰어주고, 대파는 동그랗게 썰어줍니다.

6. 냄비에 육수를 붓고 된장, 고추장, 고춧가루, 다진 마늘을 풀어 끓입니다.

7. 고구마 줄기, 두부, 양파 홍고추, 청고주 대파를 넣고 끓여 줍니다.

큰사진보기 ▲밭에 심은 고구마 사진입니다 ⓒ 홍웅기 관련사진보기

무더위도 한 풀 꺾인 일주일 전, 밭에 가서 고구마 줄기를 한 움큼 따 왔습니다. 지난해 시골에 사시는 아주머니께서 된장찌개에 고구마 줄기를 넣어 끓이면 맛있다고 하신 기억이 났기 때문입니다.시골 밭에 갔다가 집으로 오기 위해 버스 정류장에서 버스를 기다리면, 그 마을에 사시는 아주머니가 가끔 나오셔서 말동무해 줄 때가 있었습니다. 아주머니는 10년 동안 농사를 지으면서 음식점을 운영하셨다고 합니다. 고구마 농사를 지어 고구마 줄기를 넣은 된장국을 끓여 내면 감칠맛이 난다고 손님들이 맛있게 드셨다고 합니다.고구마 줄기로 김치를 담아 먹어 봤어도, 된장찌개로 요리를 해 보지 않아 어떤 맛인가 궁금해졌습니다. 방금 밭에서 따온 고구마 줄기에서 잎을 따 손질을 하며 맛있는 된장찌개를 만들 생각을 하니 마음이 살짝 설렙니다.고구마 줄기는 미네랄이 풍부하고 비타민 A, C, E와 철분, 칼슘 등이 있어 시력 보호와 면역력 강화에 좋다고 합니다. 비타민C는 항산화 작용을 통해 세포 손상을 방지, 칼슘과 철분은 뼈 건강 등에 효능이 있다고 합니다.고구마 줄기가 부드러우면서도 얼큰하고 구수한 맛이 일품입니다. 제가 직접 심어서 수확한 고구마 줄기로 끓인 된장찌개라 더 맛있는 것 같습니다. 요즘 시장이나 로컬푸드 매장에 가면 나와 있는 고구마 줄기로 요리 한번 해 보시는 건 어떨까요?