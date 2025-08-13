이천시, 학생통학 순환버스 '통학이' 선정...2개 노선 시범운행

큰사진보기 ▲경기 이천시는 ‘학생통학 순환버스 지원 시범사업’의 본격 추진을 앞두고, 통학버스 명칭 공모를 한 결과 ‘통학이’가 최종 선정됐다고 13일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 '학생통학 순환버스 지원 시범사업'의 본격 추진을 앞두고, 통학버스 명칭 공모를 한 결과 '통학이'가 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.관내 중고등학생을 대상으로 한 이번 공모는 6월 10일부터 7월 18일까지 시범운행 학교와 관내 중고등학교를 대상으로 학교별로 추천받은 총 20건 중에서 2차 관계기관 심사를 거쳐 6건을 선정했다. 이후 온라인을 통한 3차 시민 선호도 심사를 거쳐 최종 선정됐다.'통학이'는 부발중학교 3학년 학생이 제안한 명칭으로, '친근감을 강조하여 우리의 통학을 책임져주는 버스를 캐릭터한 의미'를 담고 있다. 제안된 명칭에는 이외에도 '이음버스', '스쿨잇차' 등이 있었으며 명칭이 선정된 학생에게는 월례조회 때 상장도 수여할 예정이다.이천시는 선정된 명칭을 통학버스 외관과 홍보물에 반영할 계획이며, 학생들이 만든 이름이 실제 통학버스에 적용되면, 자신이 지은 명칭이 많은 학생이 함께 이용하는 버스에 쓰이는 특별한 경험이 되고, 통학버스에 대한 관심도를 높이는 것은 물론 적극적으로 이용하는 계기가 될 것으로 기대한다.이천시는 학생통학 순환버스 사업 추진을 위해 관내 중고등학생을 대상으로 3차례 통학 수요조사를 하고 다른 시군 벤치미킹도 하며 여러 차례 실무회의를 거쳐 부발~증포·송정~시내, 백사~신둔~시내 2개 노선을 결정하고 이를 시범 운행할 예정이다.이번 시범운행은 14개 학교를 대상으로 대형버스 4대를 투입해 등교 1회, 하교 2회 운행하며, 약 187명의 학생이 이용할 것으로 예상된다. 현재(8월 6일 기준) 운송사업자 모집공고가 진행 중이며, 10월 시범운행을 거쳐 2026년 3월부터 정식 운영에 들어갈 예정이다.김경희 이천시장은 "학생들의 참여로 탄생한 '통학이'가 교통 소외지역 학생들에게 더욱 편리한 등하굣길을 제공하고, 이번 시범사업은 철저한 사전준비와 지속적인 모니터링을 통해 현장의 의견을 반영하여 효율적인 통학버스 서비스가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 전했다.