하남시, 교산신도시 길고양이 보호대책 추진

큰사진보기 ▲경기 하남시가 교산신도시 개발지구 내 서식하는 길고양이 등 동물 보호를 위해 ‘동물보호 및 관리 매뉴얼’을 마련하고, 사업시행자인 LH 등 시공사에 배포해 현장에 적용하도록 요청했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시가 교산신도시 개발지구 내 서식하는 길고양이 등 동물 보호를 위해 '동물보호 및 관리 매뉴얼'을 마련하고, 사업시행자인 LH 등 시공사에 배포해 현장에 적용하도록 요청했다.14일 하남시에 따르면, 이번 매뉴얼은 최근 교산지구 길고양이 구조·보호 대책 마련을 요구하는 시민 민원과 동물단체 의견을 반영해 교산신도시 내 철거·공사 과정에서 발생할 수 있는 동물 피해를 줄이기 위해 배포됐다.매뉴얼에는 ▲철거 전 동물 서식지 우선 확인 ▲물 뿌리기·진동 유도 등 탈출 유도 조치 ▲가림막 설치 시 15cm 내외 동물 이동통로 확보 ▲유기동물 발견 시 시청 즉시 신고 등의 세부 지침이 담겼다. 시는 해당 내용을 LH와 시공사에 전달했으며, 시공관계자들이 현장에서 준수하도록 안내했다.또한 시는 임시 급식소 설치를 통한 자발적 이주 유도 방안을 검토 중이며, 이주가 완료된 급식소는 철거하고 급식 중단 안내문을 부착할 계획이다. 길고양이 개체 수 조절을 위해 포획·중성화 수술(TNR) 예산도 당초 350두에서 450두로 확대 편성했다.하남시 관계자는 "교산신도시 개발 과정에서 발생할 수 있는 동물 피해를 사전에 차단하고, 길고양이 등 유기동물의 구조·보호에 최선을 다하겠다"며 "경기도·농림축산식품부와 협력해 안전한 이주와 보호가 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.