차정인 국가교육위원장 내정자 "비상한 각오로 임할 생각"

차정인 국가교육위원장 내정자.

이재명정부에서 국가교육 방향을 세우는 역할을 할 대통령 직속 국가교육위원회 위원장에 내정된 차정인 교수는 "지독한 대입경쟁으로 공교육이 정상 작동하지 않는다"라며 "비상한 각오로 임할 생각이다"라고 말했다.이재명 대통령이 13일 국가교육위원장에 차정인 부산대학교 법학전문대학원 교수를 내정했다.차 국가교육위원장 내정자는 이날 오후 <오마이뉴스>와 전화통화에서 "언제 내정 연락을 받았느냐"는 질문에 "하루 전날 받았다"라고 말했다.소감에 대해 그는 "어쨌든 한국의 유치원과 초중고를 비롯해, 국민들이 교육에 걱정이 많다"라며 "또 교육개혁의 열망이 굉장히 높다"라고 말했다.그는 "다른 분야는 이미 선진국 수주까지 잘하고 있지만, 지독한 대입경쟁으로 공교육은 정상 작동이 되지 않고, 그것 때문에 가장 직접적인 피해를 입는 건 학생이다. 교사들도, 학부모도 전부 고통 속에 있다"라고 지적했다.그는 "새로운 무엇인가를 찾아야 한다. 비상한 각오로 임할 생각이다"라고 강조했다.그러면서 차 내정자는 "대학에 가서 공부를 잘하거나 뛰어난 인재를 찾는 것도 중요하지만 그것보다는 유·초중고에서 인재의 싹을 키워야 한다. 그만큼 유·초중고가 중요하다"라며 "유·초중고 교육을 조금이라도 경쟁교육 체제에서 완화시키면서 개혁하는 방향으로 가야 한다"라고 말했다.변호사인 차정인 내정자는 창원마산 출신으로 마산고와 부산대를 나왔고, 부산대학교 총장과 국가거점국립대학교총장협의회 회장을 지냈다.국가교육위원회는 사회적 합의에 기반한 교육 계획, 중장기 정책 방향과 교육제도 개선에 관한 국가교육발전계획을 수립하고 의견 수렴과 조정에 관한 업무를 수행하는 대통령 소속 행정위원회다.국가교육위원회설치및운영에관한법률에 근거해, 국가교육위원회는 대통령 지명 5명, 국회 추천 9명, 교원 관련 단체 2명, 대학교육협의회와 전문대학교육협의회 추천 2명, 광역시장·도지사협의체 추천 1명, 교육부 차관과 시도교육감협의회 대표가 당연직으로 참여해 구성된다.