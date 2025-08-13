오연천 울산대 총장, 10년간의 기록과 소회 담은 책 펴내

큰사진보기 ▲오연천 울산대 총장 ⓒ 울산대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲오연천 총장이 2015년 울산대학교 총장이 펴낸 총 222페이지 분량의 <울산대 10년: 긍지와 책무> ⓒ 울산대 제공 관련사진보기

울산광역시 유일의 4년제 종합대학인 울산대학교의 오연천 총장이 10년 째 재임중이다. 근래 들어 지역과 대학의 상생이 두드러져 '울산대의 글로컬대학30 선정'과 주민의 요구인 '의대 교육의 울산 현지화'가 그의 재직 중 성사됐다.오연천 총장이 2015년 울산대학교 총장으로 부임한 후 자신의 10년간의 기록과 소회를 담은 총 222페이지 분량의 <울산대 10년: 긍지와 책무>를 발간했다.오 총장은 서언에서 "공직자가 한 자리에서 10년 이상을 일하는 것은 결코 평범한 일이 아니며, 그만큼 자신이 소속된 기관의 존재 가치를 유지하고 향상시켜야 할 막중한 책무가 따른다"고 집필 배경을 설명했다.이어 "이 책은 재임 중의 성과를 기록하려는 것이 아니라, 재임 중 있었던 일들의 긍정적·부정적 사례를 정리함으로써 대학의 주요 결정 시 참고해야 할 착안점을 정리하는 데 주된 목적이 있다"고 밝혔다.또한, "정직하게 기록함으로써 후일 공직자들이 직무를 수행하는 과정에서 유념할 사안이나 소중한 판단 자료가 될 수 있다고 생각하여 이 책을 펴내게 되었다"고 덧붙였다.책은 총 11개 장으로 구성되어 있다. '울산대학교 근무의 계기'부터 시작해 울산대학교에서의 10년 임기를 상세하게 기록하고 있다.주요 내용으로는 '임기 10년을 넘어서다' '역할의 정립과 다짐' '대학 의사결정 체계의 정비와 쇄신' '예산·인력의 쇄신' '2017년 아시아대학총장회의 울산 개최' '글로컬대학30 선정' '의대 교육의 울산 현지화와 아산의학관 준공' '울산대병원의 역할 정립과 혁신' '하드웨어(hardware) 부문의 완성사례' '임기 10년 기간의 리더십 유형' 등을 다루고 있다.책을 들여다 보면, 글로컬대학30 사업의 선정 과정을 비롯해, 의대 교육의 울산 현지화, 울산대병원의 상급병원 복귀와 혁신, KCC 생활관 신축 및 아산도서관 공간혁신 사업 등 교육 인프라 확충 사례, 경직성 경비 조정과 재정 건전성 확보 노력, 그리고 아시아대학총장회의 유치 과정까지 구체적인 내용을 담고 있다.사례마다 배경과 과정, 성과뿐만 아니라 실패 요인까지 솔직하게 분석했다는 평이다. 후임자와 구성원들이 직무를 수행하는 데 필요한 교훈을 제공하고자 했다는 것이 저자의 집필 배경이다.한편, 오연천 총장은 1951년 충남 공주 출생으로, 1983년부터 2015년까지 서울대학교 교수로 재직했으며, 제25대 서울대학교 총장과 초대 이사장을 역임했다. 2015년부터 울산대학교 총장으로 재직 중이다. 이 책은 울산대학교 출판부(UUP)를 통해 발행됐고 전국 주요 서점과 온라인 서점에서 구매할 수 있다.