'서강대 디지털혁신캠퍼스' 판교에 둥지... 김동연 지사 "스타트업 천국에 온 것 환영"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 13일 오후 성남시 판교 제2테크노밸리에서 열린 '서강대학교 디지털혁신캠퍼스 개소식'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"'스타트업 천국' 경기도에 오신 서강대를 진심으로 환영합니다."

큰사진보기 ▲판교에 처음으로 입주하는 대학 '서강대학교 디지털혁신캠퍼스' ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 13일 오후 성남시 판교 제2테크노밸리에서 열린 '서강대학교 디지털혁신캠퍼스 개소식'에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

AD

김동연 경기도지사가 13일 경기도 판교에 처음으로 둥지를 틀게 된 서강대학교 디지털혁신캠퍼스의 앞날을 응원하며 한 말이다.김동연 지사는 이날 성남시 판교 제2테크노밸리에서 열린 '서강대학교 디지털혁신캠퍼스' 개소식에서 "아주대 총장을 하면서 판교에 이런 캠퍼스를 만들려고 노력했었는데, 그때 이루지 못한 꿈을 서강대가 이뤄준 거 같아서 감사하다"라며 이같이 말했다.김 지사는 이어 "지난해 다보스 포럼에서 '경기도는 대한민국에서 가장 뛰어난 스타트업과 혁신가들의 고향인 판교가 위치한 곳이다. 대한민국의 실리콘밸리'라고 소개한 바 있다"라며 "이런 판교에 들어오는 서강대 디지털혁신캠퍼스는 두 가지 측면에서 국내 최초라는 타이틀을 갖게 된다"라고 강조했다.서강대 디지털혁신캠퍼스는 판교에 최초로 입주한 대학이자 처음으로 대학과 기업이 한 공간에서 첨단 AI 연구와 스타트업 육성을 진행하는 공간이다. 판교 위든타워 3~6층(연면적 2만 8,896㎡)에 있으며 AI·시스템반도체·첨단모빌리티 분야 기업과 함께 연구와 교육을 병행할 수 있는 시설을 갖췄다.서강대 창업지원단과 팹리스협회, 반도체교육센터 등이 참여해 ▲경기도 스타트업 정책의 랜드마크화 ▲AI, 시스템반도체, 스마트 모빌리티, 기술경영 등 미래산업분야 산학연 연계 프로그램 중심 운영 ▲기술사업화, 창업, 글로벌 진출까지 연계하는 통합 지원 프로그램 마련 등 대학의 경계를 허물고 기업과 지역이 함께 융합하는 새로운 지·산·학 협력 모델을 지향한다.지난달부터 전기·전자·컴퓨터 관련 학과 졸업(예정)자 가운데 경기도 거주 미취업자를 대상으로 '글로벌 반도체설계 전문가 과정'을 열어 운영 중이다. AI와 시스템반도체 분야 기업 재직자를 대상으로 한 고급 전문인력 양성 프로그램도 추진할 계획이다. 경기도가 'RISE(지역혁신중심대학지원체계)' 정책을 통해 대학과 지역 산업이 함께 성장하는 구조를 만들고 있는 것과 맥이 맞닿아 있다.이에 대해 김동연 지사는 "앞으로도 대학들과 학교 기관들, 교육 기관들이 들어올 계획이 있다"라고 전했다.김 지사는 또 "서강대 디지털혁신캠퍼스는 수동적·간접적 외부 지원이라는 기존의 산학협력체계를 벗어나서 대학 자체가 스타트업 생태계의 일원이 되는 특징을 갖고 있다"고 강조했다. 김 지사는 "판교라는 한 공간에서 스타트업의 육성, 투자, 사업화가 이루어지는 맞춤형 창업지원이 가능해졌다"라며 "앞으로 캠퍼스가 성남시, 경기도를 넘어, 대한민국의 미래첨단산업을 이끌어가는 선도적 산학협력대학으로 자리매김할 수 있도록 경기도도 지원을 아끼지 않겠다"라고 약속했다.경기도는 서강대 판교 디지털혁신캠퍼스가 산업 현장에 필요한 실무형 인재 양성, 기술창업 지원, 지역 기업과의 혁신적인 결과물을 만드는 등 새로운 활력을 불어넣는 거점이 될 것으로 기대한다.한편, 이날 행사에는 김동연 지사를 비롯해 심종혁 서강대 총장, 우재명 서강대 이사장, 김태년 국회의원, 신상진 성남시장, 유관기관 및 기업 대표 등 100여 명이 참석했다.