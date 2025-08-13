핵무기금지캠페인 사무총장 "세계 핵무기 완전 폐기 노력"

큰사진보기 ▲2017년 노벨평화상을 받은 핵무기금지캠페인(ICAN)의 사무국 책임자인 혼 멜리사 파케 사무총장이 13일 합천을 방문해 합천원폭자료관, 합천원폭피해자복지회관 등을 찾았다. ⓒ 합천평화의집 관련사진보기

2017년 노벨평화상을 받은 핵무기금지캠페인(ICAN)의 사무국 책임자인 혼 멜리사 파케 사무총장이 '한국의 히로시마'로 불리는 경남 합천을 방문해 '세계 핵무기의 완전 폐기'와 함께 이를 실현하는 유엔 기구인 핵무기금지조약(TPNW) 가입 촉구를 했다.파케 사무총장은 13일 합천 법보종찰 해인사에 이어 합천원폭자료관, 합천원폭피해자복지회관을 찾았다. 멜리사 파케 사무총장은 호주 국회의원 출신으로 유엔에서 근무하기도 했다.그는 한국원폭피해자협회 사무실을 방문해 이규열 협회장, 이태재 한국원피해자후손회장, 이남재 합천평화의집 원장을 만나 '핵무기 완전한 폐기'와 이를 실현하기 위한 '유엔기구 핵무기금지조약(TPNW) 가입 촉구를 위한 각 단체의 노력'을 다짐했고, 한국원폭피해자협회, 한국원폭피해자후손회와 공동성명을 발표했다.그는 합천원폭전시관을 둘러보고 한국인 원폭희생자 1181위가 봉안된 위령각을 참배했으며, 한국인 원폭피해1세들이 거주하는 합천원폭피해자복지회관에서 정수원 관장과 피해자 시설운영에 대해 담소를 나누었다.파케 사무총장은 이후 한국원폭2세환우 쉼터인 합천평화의집을 방문해 간담회를 가졌다. 이 자리에서 이남재 원장은 세계 비핵평화를 위한 '2025 한국 합천선언' 가운데 핵무기금지조약(6조)인 "조약에 가입한 국가가 피해자 지원과 환경개선을 제공해야 한다"라는 항목을 소개하며 "미국 등 핵가해국들에게 책임을 회피할 수 있는 명분을 줄 수 있으므로 핵가해국의 책임에 대한 부분을 명확히 명시할 필요가 있다"고 제안했다. 지난 8월초 합천에서는 비핵평화대회를 열고 핵무기 폐기 내용을 담은 '합천선언'을 발표했다.이에 파케 사무총장은 "핵무기금지조역 제6, 7조에 포괄적으로 미국 등 핵가해국이 책임지도록 한다는 의미가 포함되어 있다"고 전제하며 "향후 72개 가입 발효국 전체의사를 반영해 나가겠다"고 했다.파케 사무총장은 "원폭투하 80년을 맞아 일본 일정에 이어 한국 피폭자 단체를 방문하고 싶어 일부러 방문했다"라며 "식민지 피해와 의료지원 등으로 어려움을 겪고 있는 한국인 원폭피해자 문제를 실체적으로 느끼고 의료지원 등으로 그동안 차별을 받아 왔던 한국인 피폭자문제를 세계에 알리고 싶어서 찾아 왔다"라고 밝혔다.그러면서 그는 "특히 당시 조선인이 폭심지 주위에 많이 거주하고 있었고 피폭 관련 잔해물, 시체 치우는 작업에 강제 동원되어 피폭 사망자의 피해가 더 컸다고 생각한다"고 했다.간담회 참석자들은 "5년 내 세계 핵무기 폐기해야 한다", "더 이상 핵무기 피해 없도록 해야 한다"는데 의견을 함께 했다.파케 사무총장은 "인공지능(AI)이 어떤 작용을 할지 모른다. 위험스럽다. 한국원폭피해자협회, 한국원폭피해자후손회, 합천평화의집도 파트너십 단체로 참여해주길 바란다"고 요청했다.현재 ICAN에는 세계 700개 협력단체가 가입해 있고, 이들은 모든 핵과 관련된 핵물질, 원전에 반대하고 있으며, 향후 핵에너지가 아닌 대체에너지화 운동을 벌이고 있다.파케 사무총장은 합천평화의집 간담회를 마무리한 뒤 부산으로 향했다.