시흥시, 종근당·KTR 연이은 대규모 투자 유치... '바이오 허브' 본격 시동

시흥시가 배곧지구를 중심으로 한 '바이오 특화단지' 조성에 박차를 가하고 있다. 불과 두 달여 사이 종근당과 한국화학융합시험연구원(KTR)이라는 굵직한 파트너를 확보하며, 세계 1위 수준의 메가 바이오 클러스터 청사진이 구체화되고 있다.
시흥시는 지난 6월 10일 서울 종근당 본사에서 '최첨단 바이오의약품 복합연구개발단지 조성'을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결한 데 이어, 20일에는 같은 부지(배곧지구 연구3-1용지 7만9791㎡)에 대한 본 토지 매매계약을 마무리하며 사업 추진에 속도를 냈다(종근당, 시흥 배곧에 2조 2천억 투자... 바이오 중심지로 도약할까
).
총 2조 2천억 원이 투입되는 이번 사업은 연구시설, 지원센터, 실증시설을 두루 갖춘 국내 최대급 바이오 연구 거점 조성을 목표로 한다. 신약 개발과 유전자치료제 연구 등 고도화된 R&D를 중심으로 한 바이오 클러스터의 핵심 거점이 될 전망이다.
특히 ▲지역민 10% 이상 우선 고용 ▲대학 연계 취업 프로그램 운영 등 지역 상생 조건이 포함돼 있어, 일자리 창출과 지역경제 활성화 효과가 기대된다. 오는 8월에는 종근당 연구단지와 함께 시흥배곧서울대병원(가칭) 착공도 예정돼 있다.
8월 13일에는 KTR(한국화학시험융합연구원)과 배곧동 270-1 부지(8760㎡) 매매계약을 체결했다. KTR은 총 1250억 원을 투입해 첨단바이오연구소를 건립하고, 바이오의약품 생산 지원센터, 기술지원 시설 등을 갖출 예정이다. 약 100명의 전문 인력이 상주하며, 유전자치료제 연구를 비롯해 첨단 바이오 분야의 핵심 허브로 자리잡게 된다.
KTR은 오는 10월 인허가 절차를 거쳐 12월 착공이 계획돼 있으며, 시는 투자 안정화와 기반시설 구축을 위해 전방위 행정 지원에 나설 방침이다.
시흥시는 배곧지구를 비롯해 정왕부지, 월곶역세권, 시흥스마트허브 등 4개 권역을 연계해 '메가 바이오 클러스터'를 완성한다는 전략이다.
임병택 시장은 "이번 투자유치는 시흥이 글로벌 바이오산업 중심지로 나아가는 출발점"이라며 "기업과 지역이 함께 성장하는 바이오 허브를 실현하겠다"고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.