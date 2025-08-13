시흥시, 종근당·KTR 연이은 대규모 투자 유치... '바이오 허브' 본격 시동

▲종근당 조감도종근당은 시흥시 배곧지구 7만 9791㎡(약 2만 4000평) 부지에 바이오의약품 연구시설, 연구지원센터, 실증시설 등을 갖춘 최첨단 복합 연구개발단지를 조성할 계획이다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기