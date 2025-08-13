홈플러스 청주성안점, '살았다'... 폐점 명단서 제외

큰사진보기 ▲홈플러스 청주성안점이 폐점 위기에서 벗어났다. 홈플러스는 13일 전국 15개 폐점 점포 리스트를 발표했다. 사진=다음 로드뷰 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

홈플러스 청주 성안점이 폐점 15개 점포에 포함되지 않아 한숨 돌리게 됐다.기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스는 13일 전국 홈플러스 15개점을 순차적으로 폐점하기로 했다고 밝혔다.대상이 된 점포는 시흥점, 가양점, 일산점, 계산점, 안산고잔점, 수원 원천점, 화성동탄점, 천안신방점, 문화점, 전주완산점, 동촌점, 장림점, 부산감만점, 울산북구점, 울산남구점 등이다.기업회생 돌입 전에 8개 점의 폐점을 결정했고, 이번에 15개 점을 추가로 폐점하기로 해 총 폐점 수는 23개점이 됐다.당초 홈플러스 성안점은 폐점 추진 30여 점포에 포함돼 있었다. 다행히 최종적인 명단에는 포함되지 않았다. 이 과정에서 지역구 이강일 국회의원을 비롯한 지역 정치권의 노력도 한몫했다는 평가다.큰 고비는 넘겼지만 홈플러스 성안점 상인들과 직원들은 여전히 생계에 위협을 받고 있는 상황이다. 점주들은 폐점 이슈로 매출이 급감해 생계에 큰 타격을 입고 있고, 생존경영을 내세운 본사의 행보로 직원들의 고용불안도 여전하다.당장 점주들은 임대료가 큰 걱정이다. 매출 급감으로 직원을 내보내는 초강수를 쓰고도 인건비는 커녕 임대료 내기도 벅찬 점포가 수두룩하다.한편 홈플러스는 폐점 조치와 함께 본사 전 직원을 대상으로 무급 휴직 희망자를 받는다. 3월부터 시행 중인 임원 급여 일부 반납은 기한을 회생 성공 시까지 연장하기로 했다.홈플러스 노조는 반발하고 있다. 안수용 마트노조 홈플러스지부장은 "홈플러스의 긴급 생존경영 체제 돌입은 대주주인 MBK파트너스의 자구노력 없이 또다시 회사를 쥐어짜는 것"이라며 "홈플러스의 브랜드 가치는 전국 각지에서 운영되는 매장에 있는데 이들 매장을 포기한다는 것은 곧 홈플러스를 포기하는 것"이라고 반발했다.홈플러스는 지난 3월부터 기업회생절차를 밟고 있다. 지난 6월부터는 법원 허가에 따라 회생 인가 전 인수·합병(M&A)을 추진하고 있다.