30여년만에 안산-대부도 뱃길 복원, 안산호 18일 첫 출항

큰사진보기 ▲안산 대부도 뱃길 취항식 ⓒ 안산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲안산 도심과 대부도를 바닷길로 이어줄 안산호 ⓒ 안산시 관련사진보기

이제 경기도 안산 도심에서 배를 타고 대부도에 갈 수 있게 됐다.시화공단에 있는 인공섬인 안산 반달섬선착장과 대부도 옛 방아머리선착장을 잇는 약 13km거리 해상 뱃길이 개통됐기 때문이다. 시화방조제 건설로 30여 년간 끊겼던 안산-대부도 뱃길을 복원했다는 의미가 크다는 게 안산시 관계자 등의 설명이다.이민근 안산시장은 13일 대부 해양본부에서 열린 뱃길 취항식에서 "오는 18일(월)부터 '안산호'가 정식운항을 시작한다"고 밝혔다.그러면서 "반달섬과 시화호 일대를 활성화하고, 새로운 문화공간을 조성해 대부도를 찾는 관광객에게는 특별한 즐거움을, 시민들께는 옛 추억을 선물하고 새로운 해양 문화의 상징으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.안산호는 여객선이다. 반달섬선착장에서 옛 방아머리선착장까지 평일 2회 왕복 운항하고 주말과 공휴일에는 3회 왕복 운항한다. 운항 일은 월, 수, 금, 토, 일(공휴일 포함)이다. 디젤 방식으로 운항 속도는 약 12∼14노트이며, 승선 인원은 승객 29명, 선원 3명을 포함해 총 32명이 탑승할 수 있다.탑승객은 출항 20분 전까지 발권을 완료해야 한다. 편도 운항 시간은 약 45분이다. 왕복 운임은 소인(8세 미만) 10000원, 대인 20,000원이다. 안산 시민은 50% 할인 혜택이 주어진다.안산시는 내년에 새로운 여객선을 출항하고 이후 유람선을 출항시키는 등 뱃길을 단계적으로 확대할 계획이라고 한다.