30여년만에 안산-대부도 뱃길 복원, 안산호 18일 첫 출항

이제 경기도 안산 도심에서 배를 타고 대부도에 갈 수 있게 됐다.
시화공단에 있는 인공섬인 안산 반달섬선착장과 대부도 옛 방아머리선착장을 잇는 약 13km거리 해상 뱃길이 개통됐기 때문이다. 시화방조제 건설로 30여 년간 끊겼던 안산-대부도 뱃길을 복원했다는 의미가 크다는 게 안산시 관계자 등의 설명이다.
이민근 안산시장은 13일 대부 해양본부에서 열린 뱃길 취항식에서 "오는 18일(월)부터 '안산호'가 정식운항을 시작한다"고 밝혔다.
그러면서 "반달섬과 시화호 일대를 활성화하고, 새로운 문화공간을 조성해 대부도를 찾는 관광객에게는 특별한 즐거움을, 시민들께는 옛 추억을 선물하고 새로운 해양 문화의 상징으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.
안산호는 여객선이다. 반달섬선착장에서 옛 방아머리선착장까지 평일 2회 왕복 운항하고 주말과 공휴일에는 3회 왕복 운항한다. 운항 일은 월, 수, 금, 토, 일(공휴일 포함)이다. 디젤 방식으로 운항 속도는 약 12∼14노트이며, 승선 인원은 승객 29명, 선원 3명을 포함해 총 32명이 탑승할 수 있다.
탑승객은 출항 20분 전까지 발권을 완료해야 한다. 편도 운항 시간은 약 45분이다. 왕복 운임은 소인(8세 미만) 10000원, 대인 20,000원이다. 안산 시민은 50% 할인 혜택이 주어진다.
안산시는 내년에 새로운 여객선을 출항하고 이후 유람선을 출항시키는 등 뱃길을 단계적으로 확대할 계획이라고 한다.