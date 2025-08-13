"조홍규 의원이 '최후의 발악'이라고 제목 단 'YH보고서' 썼다"

큰사진보기 ▲조홍규 전 의원의 10주기 추모식에서 추모 영상을 시청하고 있는 참석자들. ⓒ 오마이뉴스 구영식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲조홍규 전 의원 10주기 추모식에 참석한 김덕룡 민추협 이사장이 "'YH사건 보고서'를 조홍규 의원이 썼다"라고 증언했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲신민당 당보(기관) <민주전선> 편집국장 시절의 조홍규 전 의원. ⓒ 조홍규 의원 유족 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화민주당 국회의원 후보로 출마할 당시 조홍규 전 의원의 포스터. ⓒ 조홍규 의원 유족 제공 관련사진보기

신민당의 당보(기관지)였던 <민주전선> 편집국장을 지낸 조홍규 전 국회의원이 지난 1979년 8월 신민당에서 제작한 'YH사건 보고서'를 집필했다는 증언이 나왔다. 조홍규 전 의원의 10주기 추모식에 참석한 김덕룡 현 민주화추진협의회 이사장 겸 김영삼민주센터 이사장의 추도사를 통해서다.김덕룡 이사장은 13일 오전 서울 영등포구 공군호텔에서 열린 '고 조홍규 국회의원 제10주기 추모식'에 참석해 "조홍규 의원과 특별한 인연, 비화가 있다"라고 추도사의 운을 뗀 뒤 "민주화운동을 하는 과정에서 신민당 기관지 <민주전선> 편집국장을 하던 조홍규 의원과 자주 만나서 의논했다"라고 자신과 조 전 의원이 인연을 소개했다. 지난 1970년 김영삼 신민당 의원의 비서로 정계에 입문한 김 이사장은 김 의원이 지난 1979년 5월 신민당 총재에 당선되면서 총재 비서실장을 지냈다.김 이사장은 "김영삼 총재가 1979년 5월 전당대회를 통해 신민당 총재가 된 이후에 역사의 변곡점을 만든 'YH사건'이 발생했다'라며 "업주가 미국으로 도망하면서 해고한 YH 여공들이 호소할 곳이 없어 신민당 마포 당사로 찾아왔는데 그때 (박정희 정권이) 경찰력을 동원해 강제로 여공들을 해산시키는 과정에서 사망자가 생긴 것이 'YH사건'이다"라고 설명했다.'YH사건'은 지난 1979년 8월 가발제조업체였던 'YH무역'의 여공 190여 명이 회사의 폐업과 해고에 맞서 위장폐업 철회와 회사 운영 정상화, 생존권 보장 등을 요구하며 서울 마포구 소재 신민당 당사에 들어와 농성을 벌였던 사건을 가리킨다. 이후 10.26(박정희 대통령 시해사건)과 12.12(신군부 쿠데타)이 잇달아 일어나면서 YH사건은 유신체제로 유지하던 박정희 정권 몰락의 신호탄이었다고 평가받는다.김 이사장은 "그때 언론이 이런 것들을 제대로 보도하지 못할 때여서 '이것을 세상에 알려야겠다'고 해서 'YH보고서'를 만들게 됐는데 그것을 '민주전선' 편집국장을 하고 있던 조홍규 의원에게 맡겼다"라며 "당시 정책실장이었던 박관용 의원(전 국회의장)이 자료를 제공했고, 그것을 정리해서 보고서를 만든 사람이 조홍규 의원이었다"라고 증언했다.김 이사장이 'YH보고서'라고 지칭한 것은 지난 1979년 8월 신민당에서 제작한 'YH사건(YH무역노동조합의 신민당사 농성 강제진압) 진상 종합보고서'를 가리킨다. 당시 경찰은 'YH사건 보고서'에 긴급조치 9호를 위반한 내용이 포함됐다는 이유로 신민당 마포당사 압수수색 영장을 발부받아 집행하려고 했지만 신민당의 반발로 철수한 적이 있다.김 이사장은 "그 보고서 이름(제목)이 '최후의 발악'이었는데 YH사건이 박정희 정권의 최후의 발악이 됐다"라고 꼬집으며 "YH보고서를 조홍규 의원이 썼고, '최후의 발악'이라는 보고서 제목도 조 의원이 달았다"라고 말했다.김 이사장은 'YH보고서'를 작성했다는 이유('긴급조치 9호 위반)으로 자신이 구속됐다고 회고했다. 김 이사장은 "그래서 서대문형무소에서 10.26를 맞이했는데, 나중에 세월이 지나 조홍규 의원에게 '당신은 나 때문에 형무소에 안 갔다'고 얘기했다"라며 "그렇게 세상의 변곡점을 만든 '최후의 발악' 저자가 조홍규 의원인데 그것이 세상에 잘 안 알려졌다"라고 아쉬움을 나타냈다.이날 양시헌 국회입법정책연구회 수석부회장의 사회로 진행된 조홍규 전 의원의 10주기 추도식에는 정대철 헌정회 회장과 김덕룡 민주화추진협의회 이사장 겸 김영삼민주센터 이사장, 박석무 다산연구소 이사장, 류인학·홍기훈·이훈평·이상옥·김진배·정호준·노웅래 전 의원, 전갑길 국기원 이사장, 송선태 전 5·18민주화운동진상규명조사위원회 위원장, 윤도순 재경서중·일고 총동문회장, 기원일 전 민동포럼(민주당 전.현직 국회의원 보좌진 동우회) 회장, 이상국 전 KBO 사무총장, 장광준 고려대 고우체육회 사무국장, 엄종대 전 광주은행장, 양영두 헌정회 자문위원 등이 참석했다. 김원기 전 국회의장과 윤호중 행정안전부 장관, 진성준 국정기획위원회 부위원장 등도 화환을 보내 고인을 추모했다.정대철 회장은 "조홍규 의원은 고려대 재학 시절부터 민주화를 위해 자신을 희생했는데 데모하는 데 자신의 등록금까지 써서 학교를 제대로 못 다녔고, 군대에서 휴가를 나와서도 데모를 했다"라며 "결국 입학 35년 만인 2000년에서야 졸업했다"라고 회고했다. 그러면서 "그는 학생운동 말고도 김대중 대통령을 도와 처음으로 야당으로 '평화적 정권교체'를 하는 데도 적지 않은 역할을 했다"라고 강조했다.정 회장은 조 전 의원이 한국관광공사 사장으로 취임한 날 있었던 일화를 소개했다. 그는 "노조쪽에서 그를 '낙하산'이라고 했는데 취임하던 날 1층부터 10층까지 걸어갔다"라며 "10층 사장실 앞에 있던 데모대 대열 속에 앉아서 '나를 낙하산이라고 하는데 내가 10층까지 걸어왔는데 무슨 낙하산이냐'?라고 해서 웃겼고, 데모대 대열 속에 앉아서 '같이 의논하자'고 해서 쉽게 문제가 풀렸다"라고 회고했다.이와 함께 어느 의원이 조 전 의원에게 "조홍규 의원, 앉으나 서나 똑같은 사람은 앉아!"라고 그의 작은 키를 조롱하자, 조 전 의원이 그에게 "국회에 있으나 없으나 똑같은 사람은 나가!"라고 '촌철살인'으로 응수했던 일화, 북한을 자주 방문하는 이유를 묻자 "북한 애들이 잘 못 먹어서 전부 키가 작다, 그래서 북한에 가면 내가 북한 사람들을 내려다 볼 수 있어 기분이 좋다"라고 답변했던 일화 등을 들려줬다.정 회장은 "그의 유머와 재치, 위트를 따라갈 사람이 없다"라며 "키가 좀 작아서 그를 '작은 거인'이라고 하는데, 마음은 크다는 것을 잘 기억하고 있다, 그런 그가 보고싶다"라고 진한 그리움을 나타냈다.박석무 다산연구소 이사장은 "조홍규 의원은 고려대 학생 시절 한일회담 반대 데모와 관련해 전국을 대표하는 학생운동가였다"라며 "쟁쟁한 학생운동 민주투사들이 나중에 민주투사로 대접받았는데, 조 의원은 일찍 정치권에 들어가 민주투사로서 부각이 안됐다, 1960년대 6.3세대 중에서 발군의 운동가였고, 지략에서도 학생운동에 큰 역할을 했는데 이런 것들이 크게 부각이 안된 점은 안타깝다"라고 아쉬움을 토로했다.박 이사장은 "조홍규 의원은 글을 잘 쓴다, 당대의 글꾼이고 재사(才士])다"라며 "정대철 회장의 선친인 정일형 박사가 의원으로 활동할 때 명문을 많이 썼는데 대부분 조 의원이 쓴 글이다, '어떻게 해야 독재정권과 싸우면서 민주화를 이룰 것인가' 하는 박정희 독재에 맞선 대항논리를 국회에서 연설할 때 그런 방향을 제대로 제시한 것이 조 의원의 공이다"라고 평가했다. 이는 앞서 정대철 회장이 "조홍규 의원은 특히 '글'로써 민주화를 위해 희생했다"라고 평가한 대목과 맞닿아 있는 평가다.조홍규 전 의원은 지난 1943년 전남 광산군(현재 광주광역시 광산구)에서 태어나 광주제일고와 고려대 정치외교학과를 졸업했다. 대학 재학 시절 굴욕적 한일국교정상화회담에 반대하는 '6.3 항쟁'('6.3운동', '한일협상반대운동'이라고도 한다)에 참여했다 배후조종자로 몰려 대학에서 제적됐다. 그로 인해 입학 35년 만인 지난 2000년에서야 모교에서 졸업장을 받았다.정일형 의원(정대철 회장의 부친)의 비서로 정계에 입문해 신민당 당보인 <민주전선> 편집국장을 지냈다. 유신 말기인 지난 1978년 전남 나주군-광산군 선거구에 무소속으로 출마했지만 낙선했고, 전두환의 신군부가 집권한 지난 1980년 정치규제를 당했다가 지난 1984년에 해금됐다. 이후 민주한국당(민한당)에 입당해 전국구로 국회 입성을 노렸지만 실패했다(1985년). 같은 해 민주한국당을 탈당해 신한민주당(신민당)에 입당했다. 하지만 2년 뒤인 지난 1987년 신한민주당도 탈당하고 평화민주당(평민당)에 입당했다.지난 1988년 광주광역시 광산구에서 당선된 이후 내리 3선 국회의원(13대~15대)을 지냈다. 평화민주당에서 신민주연합당, 민주당, 새정치국민회의를 거쳐 새천년민주당까지 '민주당 계열' 정당에서 활동했다. 국회의원 재임기간 국회 예산결산위원회 간사를 다섯 번 역임했고, 민주당 원내수석부총무와 새정치국민회의 광주시지부장 등을 지냈다.하지만 16대 국회의원 공천에서 탈락했고, 이후에는 한국관광공사 사장, 원진그룹 회장, 성균관 이사장 등을 지냈다. 지난 2010년 평화민주당 소속으로 광주광역시장 후보로 출마했지만 낙선했다. 그로부터 5년 뒤인 지난 2015년 8월 71세의 나이로 눈을 감았다. "여야를 아우르는 폭넓은 의정 활동과 촌철살인, 해학이 넘치는 정치인"이라는 평가를 받았다. 이날 사회를 본 양시헌 수석부회장도 "스스로를 '소야'(小也)라고 불렀지만 '작은 거인'이었다"라며 "타의 추종을 불허하는 촌철살인이었고, 여야와 국민 모두에게 사랑받고, 존경을 받았던 낭만의 정치인이었다"라고 촌평했다.