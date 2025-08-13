울산 시내버스노선 4차 미세조정에도 동구에서는 "여전히 불편"

큰사진보기 ▲진보당 울산동구지역위원회가 13일 동구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 시내버스노선 미세조정 후 주민의 목소리를 듣기 위해 지난 7월에 동구 주민과 동구 생활인구를 대상으로 진행한 설문조사 결과를 발표했다. ⓒ 진보당 울산동구지역위 관련사진보기

울산광역시가 시내버스 노선을 개편 시행한 지 7개월이 지났지만 지역 주민들의 불편 호소가 이어지고 있는 것으로 파악됐다.올해 초 노선 개편 후 곳곳에서 불편 민원이 쏟아지자 울산시는 7월 5일까지 4차 미세조정을 하면서 주민 불편을 해소하겠다고 발표했다. 하지만 동구지역 주민들은 "불편이 아직도 해결되지 않고 있다"고 호소했다.진보당 울산동구지역위원회는 13일, 시내버스 노선 미세조정 후 주민의 목소리를 듣기 위해 지난 7월 동구 주민과 동구 생활인구를 대상으로 진행한 설문조사 결과를 발표하고 "설문조사 결과 예상했던 대로 주민들의 불편은 여전히 심각했다"고 밝혔다.진보당 울산동구지역위원회는 이날 동구청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "버스노선 개편 이후 전반적인 만족도에 대한 설문 결과 81.6%의 동구 주민이 울산시 버스노선 개편 시행에 대해 만족하지 못하고 있으며 아직도 많은 불편을 겪고 있는 것을 확인했다"고 밝혔다.결론적으로 진보당은 "설문 응답을 통해 '노선개편 이후 배차 간격이 늘어'나고, '노선 축소에 따른 환승으로 주민 불편'이 계속되어 미세조정으로는 해결할 수 없음을 확인한 만큼 울산시가 동구불편노선 해결을 위해 적극적으로 나설 것을 촉구한다"고 밝혔다.주요 요구사항은 울산시가 '106, 123번 노선을 원상 복구할 것' '124번 노선 대왕암까지 연장' '출퇴근시간 배차시간 및 배차간격 조정' '좌석버스를 일반버스로 전환할 것" 등이다.진보당 울산동구지역위원회 발표에 따르면 '미세조정 이후에도 만족하지 않는다'는 응답이 72.2%로 높게 나왔다. 이에 진보당은 "미세조정만으로는 주민 불편을 해결할 수 없다는 것을 보여주고 있다"고 지적했다.'미세조정을 했음에도 주민불편이 계속되는 이유'에 대해 주민들은 "721·741 노선 및 711·731 노선분리 후 배차간격이 길어진 점"을 들었다. 또 "(직행버스인)1115번은 미경유 정류장(과학대, 천상중 등)과 굴곡노선으로 인한 불편, 좌석버스 이용으로 인한 비용 증가"로 응답했다.이에 진보당은 "미세조정과 관계없이 버스노선 개편 이후 동구 주민들은 배차간격 확대, 환승 및 이동시간 증가, 시내(성남동, 태화동)방향 노선 대폭 축소로 인한 불편을 겪고 있음을 확인했다"며 "이 외에도 노선번호인지 어려움, 봉수로·화암중·남목3동 등에서의 노선감소, 114번 혼잡, 명촌차고지 교통혼잡 및 경유, 북구·울주군 등 장거리노선 축소 등으로 인한 출퇴근 불편을 겪고 있다고 응답했다"고 지적했다.한편 진보당은 울산지역 버스요금에 관한 설문도 진행해 그 결과를 발표했다.설문 결과 초등학생보다 버스를 많이 이용하는 중·고등학생 청소년의 경우 타 지역에서 이미 실시하고 있는 '100원 버스 정책 도입'에 대한 질문에 대해 '찬성' 의견이 72.7%로 압도적으로 높게 나왔다. 진보당은 "울산시의 청소년 교통복지에 대한 방향 선회가 필요함을 알 수 있다"고 분석했다.또 '70세 이상 어르신 버스요금 무료화 정책'에 대한 질문에서는 '찬성' 의견이 67.2%로 반대측 의견 20.4%(41명)보다 훨씬 높게 나왔다. 진보당은 "이로 볼 때 근로소득이 거의 없는 70세 이상 어르신 버스요금 무료화 정책 도입 필요성을 확인할 수 있다"고 밝혔다.또 '좌석버스 이용요금과 운영'에 대한 질문(복수 응답 가능) 대해서는 "좌석버스를 일반버스로 대체하고, 운행되는 좌석버스 요금을 인하하자"는 요구가 높게 나왔다. 진보당은 이에 "좌석버스 운영정책 개편이 필요함을 확인했다'고 밝혔다.주요 건의사항으로는 구 106, 123, 124, 126, 127, 133번 등 노선 원상복구 건의가 가장 많았으며, 출퇴근시간 배차간격 조정 및 배차간격 축소가 뒤를 이었다.구체적으로는 721, 731, 741번 출퇴근시간 증차 요구가 있었다. 이 외에도 봉수로(뒷도로) - 시내방향 및 태화강역(아산로) 직행 노선 확대, 버스정류장 냉난방 활성화, 좌석버스를 일반버스로 전환, 124번 첫차.막차시간 조정, 시내방향·울산대 노선 확대, 방어진·화암중 등 노선 확대, 엘크루 등 앞도로 ~ 뒷도로 버스 증차, 관광객이 자주 찾는 대왕암과 일산지에서 태화강역 직행노선 신설, 버스기사 교육 등이 뒤를 이었다.