헌법학자 한상희 "일본, 한국 활동가들 장시간 억류 심문...야만인들이나 할짓"

큰사진보기 ▲한상희 건국대 법학전문대학원 교수. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲오키나와 언론 "한국인 10명 공항서 장시간 심문"한국인들이 오키나와지역 공항을 통해 입국하는 과정에서 일부가 장시간 심문을 받고 있으며, 이 과정에서 일본 당국이 사상 신념 문제를 묻고 있다는 내용을 다룬 <오키나와타임즈> 7월 2일자 기사. ⓒ 오키나와타임즈 관련사진보기

큰사진보기 ▲압수한 여권 왼손에 들고7일 오후 나리타 공항에서 일본 출입국 당국 관계자가 일제강제동원시민모임 이국언 이사장의 여권을 압수해 왼손에 쥐고 조사실로 데려가는 모습. ⓒ 일제강제동원시민모임 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이달 9일과 7일 각각 하네다, 나리타 공항에서 2시간 안팎 입국 전 억류 조사를 받은 한국 시민단체 활동가들. 왼쪽부터 민족문제연구소 김영환 대외협력실장, 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표, 일제강제동원시민모임 유종천 사무국장, 이국언 이사장. ⓒ 본인제공 관련사진보기

한상희 건국대 법학전문대학원 교수는 13일 최근 일본 출입국당국이 한국인 활동가들만 공항에서 콕 찍어 장시간 억류 조사한 문제와 관련해 "야만인들이나 할 짓"이라고 말했다.한 교수는 이날 오후 <오마이뉴스> 전화 인터뷰에서 "10분, 20분도 아니고 2시간, 3시간 억류 조사를 한다는 게 있을 수 있느냐. 문명국이 아니라 국가라는 허울을 갖추고 있는 나라라면 결코 있을 수 없는 일을 일본 정부가 하고 있는 것 아니냐"며 이같이 밝혔다.일본 정부와 미쓰비시중공업 등 전범기업을 향해 일제 강점기 조선인 강제동원 문제 사죄, 배상을 촉구해 온 한국 시민단체 활동가 등 4명이 이달 7일과 9일 잇따라 나리타·하네다 공항에서 약 2시간 억류 조사를 받은 사실이 드러났다.또한 한국인 평화 활동가 일부는 지난 6월 오키나와현의 한 국제공항을 통해 입국하는 과정에서 세관 심사를 포함해 약 3시간 억류 조사를 받으며 방문 목적, 일정, 숙소 등에 관한 상세한 질문을 받았는데, 이때 일본 측 관계자들이 "독도"라는 단어를 사용하며 질문도 했다고 <오마이뉴스>에 증언한 바 있다.지난 7월 2일 <오키나와타임스>는 "한국인 장시간 심문 5~6월 10명.. 사상 신념 확인..최장 5시간 입국 거부도"라는 제목 아래, 한국인 입국자들이 부당한 대우를 받고 있다는 취지로 보도하기도 했다.일부 활동가는 일본 출입국당국 관계자가 자신의 사진을 손에 들고 입국 심사를 받기 위해 줄을 서 있는 자신을 별도 공간으로 데려가 장시간 심문했다는 증언도 내놓은 바 있다.이와 관련해 한 교수는 "(테러나 마약 밀반입 등) 범죄를 저지르기 위해 입국한 것도 아니고, 일본 공동체나 시민들을 위협하려는 것도 아니지 않느냐"며 "단순히 일본 정부에 불편한 목소리를 내온 활동가들을 상대로 정상적인 국가라면 이런 짓을 할 수 있느냐"'고 했다.한 교수는 "마치 책 출판을 하기 전에 독재 정부가 사전에 검열하 듯, 일본 입국 전에 일본 내에서 어떤 말을 할 것인지 사전에 검열, 검속하는 짓"이라며 "이는 넓은 의미에서 표현의 자유를 침해하고, 사상의 자유, 신념의 자유도 침해하는 것"이라고 지적했다.아울러 "필요할 경우 일본 당국이 공항 입국 심사대 심사를 넘어 별도 공간에서 심문을 하더라도 이는 10~20분 내에 상식적인 수준에서 이뤄져야 하는 것"이라며 "2-3시간 장시간 억류 조사는 범죄자도 아닌 우리 국민을 별도 조사실에 넣어 놓고 자기들이 원하는 말만 하라고 강제하는 것이나 마찬가지"라고도 했다.이어 한 교수는 "유엔 자유권 위원회에 피해 활동가들이 진정을 넣어야 하는 사안이며, 한일 관계를 넘어 국제사회가 함께 분노해야 할 일로 국제인권법 침해 사안"이라고 거듭 지적했다.한 교수는 그러면서 한국 정부를 향해 "일본 대사 초치 등 필요한 모든 조처를 즉시 취해야 한다"며 "이렇게 노골적인 억류 조사 사례를 들어 본 적이 없다. 용납 불가하다. 일본 정부에 강력히 촉구해야 한다"고 강조했다.