일본에 또 다시 울려 퍼진 우리말 교가

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.

13일 아침 8시부터 시작된 '교토국제고교(교장 백승환)'와 '겐다이다카사키고교' 야구 시합이 있었습니다. 이번 교토국제고교가 다섯번째로 참가한 여름철 일본 전국 고교 야구 선수권 대회에서 군마현에서 참가한 겐다이다카사키고교(高崎健康福祉大学高崎高等学校)를 6대 3으로 물리쳤습니다.교토국제고교는 겐다이다카사키고교를 맞이하여 1회 말 공격에서 3점을 땄습니다. 이후 동점을 허용한 적도 있지만 다시 꾸준히 점을 따서 겐다이다카사키고교 팀을 이겼습니다. 이번 시합에서도 교토국제고교의 투수 니시무라(西村一 毅)의 능력이 돋보였습니다. 처음부터 끝날 때까지 160개 정도 볼을 던지면서 끝까지 상대 팀의 공격을 막아냈습니다. 겐다이다카사키고교 팀은 투수 세 명을 차례로 내보내면서 센 팀이라는 점을 내보이기도 했습니다.이번 교토국제고교와 겐다이다카사키고교 시합은 결승전과 같은 첫 시합으로 주목을 끌었습니다. 교토국제고교가 작년 2024년 여름 대회 우승 팀이고, 겐다이다카사키고교는 작년 봄철 대회 우승팀이었습니다. 교토국제고교가 왼손 '니시무라'투수 실력이 뛰어난데 비해서 겐다이다카사키교교는 타자 공격력이 뛰어납니다.시합이 끝난 뒤 인터뷰에서 니시무라는 상대를 강한 팀으로 인정하고, 자신이 지닌 팀워크로 이기겠다는 정신력으로 버텼다고 말했습니다. 나머지 시합도 볼 하나, 하나 집중하며 승리를 이어가겠다고 다짐을 말하기도 했습니다.여름 방학 때 열리는 일본 고교 야구는 일본 사람 대부분이 관심을 갖는 행사입니다. 거의 한달 동안 효고현 '고시엔' 야구장에서 열리는 '제107회 전국고교야구선수권대회'는 일본 전국 각 지역 예선 경기를 통해서 선발된 대표 팀이 참가합니다. 사람들은 각자 자신의 출신 지역 고등학교를 응원하기도 합니다.일본 고교 야구는 봄방학 때와 여름방학 두 차례 열립니다. 일본 고교야구 연맹에 따르면 이 연맹에 가입한 일본 전체 고교 수는 3814개 학교입니다. 이들은 각 지역별 선발 시합을 거쳐 지역 대표 팀이 결정되면 전국 대회에 참가합니다.작년 교토국제고교의 여름철 우승은 일본 전체와 한국에도 큰 울림을 주었습니다. 재학생 전체 학생수가 백명이 조금 넘는 학교에서 야구팀을 운영해서 전국 대회에 우승을 했습니다. 이번 여름철 일본 고교 야구 선수권대회에 참가한 학교는 49개 팀입니다. 일본 전국 47개 도도부켄과 홋카이와 도쿄의 두개 팀입니다. 홋카이도는 지역이 넓어서 남북으로 나누어서 두 팀이 참가하고, 도쿄는 인구가 많아서 동서로 나누어 두 팀이 참가합니다.이번 대회에 참가한 49 개 학교의 재학생 수는 평균 948명입니다. 이러한 가운데 교토국제고교의 재학생 수는 136명입니다. 물론 이번 야구 대회에 참가한 학교 가운데 재학생 수가 24명인 '미라이토야마고교'도 있었습니다. 그러나 이곳은 여러 곳에 분교를 가진 통신제 고교입니다. 이번 대회에 참가한 49개 고교 가운데 처음으로 고시엔 전국 야구 대회에 참가한 학교는 다섯 곳이었습니다. 나머지는 대부분 여러 번 참가한 경험이 있었습니다. 전체 참가 고교의 평균 출전 횟수는 11번 정도였습니다.이번 대회에 참가한 49개 고교는 대부분 사립 고교였습니다. 공립 고교는 단 세 곳(아키타현 가나아시노고교, 기후현 겐리츠기후쇼고고교, 미야자키현 미야자키쇼우고교)이었습니다. 야구부를 운영하는데 비용이 들기 때문에 사립 학교의 경우 학교 광고를 위해서 야구부를 적극 활용하기도 합니다.일본 고교 야구 대회에서는 금속제 방망이를 사용합니다. 시합을 보면서 야구 공이 방망이에 부딪히는 쇳소리를 자주 들을 수 있습니다. 처음 나무로 만든 방망이를 사용했습니다. 그러나 나무 방망이는 갈라지거나 빠개지는 일이 많이 생겨 돈이 많이 들어서 야구를 그만두는 학생들이 많았습니다. 1974년부터 미국에서 시작된 금속제 방망이를 도입하여 현재에 이르렀습니다.지난해부터는 고교 야구에서 사용하는 야구 방망이의 크기와 두께를 좁혀서 야구 볼이 맞는 면적을 줄였습니다. 그래서 홈런이나 장타가 나기 어렵습니다. 이렇게 하는 것이 선수들을 보호하기도 한답니다.무더운 여름철에 열리는 전국 야구 대회는 무더위 와도 싸워야 합니다. 그래서 한 낮에는 시합을 없애고 아침 8시부터 시합을 시작하고 밤에도 시합이 열리기도 합니다. 8월 중순 일본은 '오봉야스미'라는 휴가철입니다. 이 기간을 고시엔 전국 고교 야구 대회가 매워줍니다. 모두 모니터 화면에 나오는 야구 시합에 열중합니다. 고교 야구만의 드라마를 즐기며 출신 지역을 응원하기도 합니다.1947년 교토국제고교는 해방 이후 교토에 살고 있던 우리 한반도 출신 교포들이 자녀들의 우리 말과 민족 교육을 위해서 세웠습니다. 1999년부터 야구부를 창설하여 일본 사립학교로서 일본 학생들도 적극 받아들이고 있습니다. 지금도 학교를 운영하는데 우리나라 교육부가 지원하기도 합니다.해방 80년을 맞이하여 세대 교체가 이루어져 오래 전 한반도에서 건너온 사람들은 이미 저 세상 사람이 되었습니다. 이제 재일 3세나 새롭게 한반도에서 건너온 사람들이 더 많습니다. 그래도 오래 전 어르신들이 세운 학교는 민족의 얼을 이어가고 있습니다. 교토국제고교의 승리가 이어 대회에서도 이어 나가길 바랍니다.