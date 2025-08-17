거절 메일을 5년이나 보관하게 만든 특별한 답장

큰사진보기 ▲인생을 바꾸는 이메일 쓰기 ⓒ 이야기장수 관련사진보기

이메일의 좋은 점은 무엇보다 상대방한테 시간을 벌어준다는 거예요. 차분하게 업무 내용을 숙지할 시간. 정돈된 답장을 쓸 시간. 카톡보다 문자보다 전화보다 덜 즉각적이니까.(28쪽)

좋은 제목을 쓰려면 역시 읽는 자를 좀 좋아해야 한다는 사실을. 수신자를 알려고 노력하는 게 먼저다. 상대의 빛나는 면을 관찰하는 동안, 그에게 받은 아무리 작은 것도 허투루 지나치지 않고 기억하는 동안, 한 끗이 다른 제목은 이미 쓰이고 있다. 내가 아닌 상대에게 쓸 때만 그 진가를 발휘하는 특별 호명술의 본질을 잊지 말도록 하자.(85쪽)

하지만 나는 안다. 그에게도 어디 가서 뒤지지 않을 만큼의 우환들이 있다는 것을. 그는 단지 또 다른 희소식을 만드는 쪽으로 자기 몸을 가져다 놓는다. 그리고 함께 일하는 사람들과 기쁨을 크게 나누고 깊이 음미한다. 어떤 희소식도 당연하지 않다는 걸 아는 이들은 그렇게 한다. (121쪽)​

다정함이라는 기술은 결국 상대의 시간과 노고를 소중히 여기는 씀씀이다. 그것을 귀히 여길 때 돈 얘기도 구체적으로 쓰인다. 좋아하면 좋아할수록, 돈 얘기를 생략하지 말자. 첫 메일에 시원하게 적어버리자.(96쪽)

우리는 돈만을 기준으로 일을 선택하지 않는다. 재미, 의미, 의무 인디 문학, 투쟁, 아름다움 등 돈 외에도 다양하게 소중한 가치를 음미하며 일하곤 한다. (104쪽)

나는 이 기술에 '꽃수레 권법'이라는 이름을 붙이기로 했다. 싫은 소리를 꽃수레에 담아 건네는 방식. 아름답고 다정한 주먹질. 맞은 상대 입장에서는 분명히 타격감이 있긴 한데 기분이 나쁘지만은 않은, 어딘가 향긋하고 기분 좋기도 한 그런 펀치의 기술이라고 할 수 있겠다. (212쪽)

인생은 이메일 함에도 있지만 카톡창에도 있다. 그곳은 이메일 함보다 사적이고 즉흥적이고 자유로운 장소다. 이메일에서 단련한 사랑과 우정의 기술은 어디 가지 않는다. 고도로 발달한 이메일 작성자는 다른 매체에서도 날아다니기 마련이다. (237쪽)​

사랑의 프로가 이메일을 쓰면 어떻게 되는지 아는가? 이메일에서 열기가 느껴진다. 그리고 소리가 들린다.(115쪽)

책 <인생을 바꾸는 이메일 쓰기>(2025년 6월 출간)에 관한 이야기를 하기 전에, 이슬아 작가를 우리 도서관 북토크 작가로 섭외하기 위해 두 번 시도했다가 모두 거절 연락을 받은 이야기로 시작하려고 한다. 그럼에도 여전히 이슬아 작가를 좋아하고 심지어 존경까지 한다는 사실을 미리 밝힌다.2020년, 소도시의 면 단위 마을 공공도서관에 근무할 때의 일이다. 매월 한 명의 작가를 초청해 인문학 강연회와 북토크를 열었다. 중소도시 작은 규모의 도서관에서 매월 유명 작가들을 만날 수 있다는 것은 굉장히 이례적인 일이었기에, 시민들의 반응이 뜨거웠다. 그러나 적은 예산, 작은 규모의 강연장, 지역적 취약성 때문에 강사를 섭외하는 일은 만만치 않았다.그에 비해 섭외 성공률이 높았던 이유는 청탁 메일 쓰기에 엄청난 공을 들였기 때문이다. 메일 한 통을 쓰는데 반나절이 꼬박 걸리기도 했다. 물론 수많은 거절 메일도 받았다. 성사되지 못한 북토크는 강연료가 조율되지 못해서였던 이유가 대부분이었지만, 작가님들의 일정과 거리의 문제로 만남이 이루어지지 못했던 경우도 있었다.당시 이슬아 작가를 섭외하고 싶은 마음에 간절함을 담아 썼던 메일과 답장으로 받았던 메일은 5년이 지난 지금까지도 여전히 보관하고 있다. 주고받은 메일의 내용 역시 선명하게 기억하고 있다. 굉장히 특별한 경험을 했었기 때문이다.보통 거절 메일을 받으면 안타깝고 속상한 마음에 한동안 상심하고 아쉬움을 다스리는 시간을 갖게 된다. 그러나 이슬아 작가의 헤엄출판사 관계자 분이 쓰신 갈 수 없어 죄송하다는 메일을 받았을 때는 메일을 읽는 내내 고개가 저절로 끄덕여졌다. 이토록 정중하고 솔직하면서 합당한 이유를 들어 거절하는 메일은 받아본 적이 없었기 때문이다.출판사 관계자로부터 받은 메일은 한 문장 한 문장 다 이해가 되었다. 인정할 수밖에 없는 메일이었다. 무엇보다도 '하고 싶은 이야기를 말로 소모하지 않기 위해 중요한 이야기를 잘 간직해서 텍스트로 완성하기 위해 노력한다 '는 이 작가의 소신에 반하지 않을 수 없었다. '독자로서의 욕심 때문에 작가의 집필 활동을 방해해서는 안 되겠구나'라는 생각을 했다.나는 랜선을 통해 전달되는, 한 번도 만난 적 없는 사람들끼리 주고받는 편지라고 할지라도 때로는 그 편지로 인해 마음에 환하게 둥근 달이 뜨기도 한다는 것을 실제로 여러 번 경험했다. 그렇기 때문에 이슬아 작가가 주장하는 '이메일로 인생을 바꿀 수 있다'는 말을 의심 없이 믿는다. 그리고 진작 이 책이 나왔더라면 많은 사람들이 좀 더 즐겁고 윤택한 직장 생활을 할 수 있었을 텐데, 하는 아쉬움마저 든다. 세상 어디에도 없을, 유일무이한 업무 활용 가이드인 동시에 직장인 맞춤형 자기 계발서라고 말하고 싶다.업무를 하면서 이메일을 굉장히 많이 사용한다. 즉각 답변을 받아야 할 때 혹은 여러 명과 정보를 빠르게 공유해야 할 때는 문자 메시지나 메신저를 많이 사용하지만, 보다 정중하면서 신중한 결정을 해야 할 때는 이메일을 사용하곤 한다. 받는 사람 입장에서 이메일의 좋은 점은 시간을 벌어준다는 점이다.그러나 즉각적인 소통에 익숙한 사람들에게는 다소 답답할 수 있는 수단이다. 어떻게 보면 올드 미디어라고 할 수도 있다. 특히 나처럼 성격이 급한 발신자라면, 답장이 도착할 때까지 수시로 메일함을 들락거릴 수 있기 때문에 답신의 기한을 정확히 명시해 줄 필요가 있다는 생각이 들었다. 그럼에도 이메일이 가지고 있는 장점들이 많으니 필수 불가결한 소통 매체임은 부정할 수 없다.또한 이슬아 작가가 알려준 이메일 제목 쓰기의 기술은 매우 유용한 팁이다. 나 역시 메일을 쓴 목적을 메일 제목에 정확히 명시해 쓰는 편이다. 스팸으로 인식되어 삭제되지 않기 위해서다. 예를 들면 '작가님을 우리 도서관 북토크 강연자로 초청하고 싶어서 메일을 씁니다' '최종 확정된 강연료를 안내해 해드리기 위해서 메일을 씁니다'와 같이 제목을 구체적으로 쓰려고 노력한다.다만 수신자를 향한 애정, 수신자의 빛나는 면을 포착해 특별한 호명술을 사용해야 수신자의 마음을 움직일 수 있다는 점은 미처 깨닫지 못했었다. 이메일 쓰기의 달인 이슬아 작가가 공개해 준 영업 비밀, '호명 하기'의 위력을 알게 된 것은 큰 수확이었다. 이제는 이메일 제목을 쓸 때 한번 더 생각하고 고민하여 반드시 열어보게 만드는 인상적인 제목을 쓸 수 있을 것 같다.<인생을 바꾸는 이메일 쓰기>에는 출판사 '이야기 장수' 이연실 편집자에 대한 이야기가 많이 나온다. 편집자로서의 탁월성에 대해서는 익히 알고 있었지만, 이 책을 통해 이연실 편집자가 펴내는 책이 왜 베스트셀러가 되고 출판계를 들썩이게 하는지 그 이유를 구체적인 장면으로 마주할 수 있었다. 한마디로 '프로 편집자이면서 프로 치어리더인 사람'이기에 많은 작가들이 그와 작업하기를 그토록 꿈꾸는 것이 아닐까 생각한다. '함께 일하는 사람들과 기쁨을 크게 나누고 깊이 음미하는 사람'이라는 신뢰를 얻기까지 결코 순탄하지만은 않았을 편집자로서의 길에 존경의 마음을 보내고 싶다.내가 이슬아 작가를 좋아하는 이유 중 하나는 돈 얘기를 할 때 당당하다는 점 때문이다. 자신의 가치를 폄하하지 않고, 자신의 실력에 합당한 대가를 명확하게 요구하는 투명한 사람이라서 좋다. 상대의 시간과 노고를 소중히 여겨야 한다고 말하지만, 돈 외의 소중한 가치들이 더 중요하다는 것을 아는 사람이라서 더 좋다.나는 섭외 메일을 쓸 때 첫 메일에 강사료를 정확히 명시한다. 빨간색으로 진하게 표시해서 지급 가능한 최대 금액을 제시한다. 모든 조건이 맞아 떨어진다 해도 최종 결정에 '돈'이 영향을 미친다는 것을 잘 알기 때문이다.글의 서두에서도 이야기를 했지만, 작가들이 섭외를 거절하는 이유 중 50% 이상은 강사료가 맞지 않아서다. 두루뭉술하게 얘기하더라도 뉘앙스에서 느낄 수가 있다. 지방자치단체 예산의 한계, 강사료 지급 기준 때문에 작가들의 인지도에 못 미치는 금액을 제시할 수밖에 없는 경우도 있다. 그럴 때마다 매우 송구스러운 마음이 든다. 가끔 우리 도서관으로 마음이 성큼 움직여 조건 없이 강연을 수락해주시는 기적이 일어나기도 하니, 기대를 내려놓을 수가 없다.이슬아 작가의 말처럼 이메일 쓰기의 기술을 잘 익힌 사람이라면 다른 어떤 매체에서도 충분히 능력을 발휘할 수 있다고 생각한다. 업무 내용을 주고받든, 사적 대화를 나누든 사람과 사람 사이의 연결이고, 마음과 마음을 잇는다는 같은 목적을 가지고 있기 때문이다.책에서 말하듯, 메신저 창이라 할지라도 '아이스 브레이킹' 없이 자신의 목적을 달성하기 위해 폭주하는 사람이 있는 반면, 긴급을 요하는 일일지라도 향긋한 꽃수레에 담아 다정히 말을 건네는 사람이 있다. 어떤 사람에게 마음이 열리는지는 두말할 필요가 없다. 조금 불편하고 어색한 이야기일지라도 "꽃수레 권법"을 잘 사용하여 전달하는 사람을 곁에 두고 싶은 것은 누구나 가지고 있는 바람이다. 그렇다면 우정과 사랑의 기술을 잘 연마해서 우리가 직접 꽃수레를 나르는 사람이 되면 어떨까?"이메일이 다른 무엇으로 대체된 세상에서도 우리가 연마한 기술은 유효할 것이다" 이슬아 작가가 책의 서두에서 꺼낸 말이다. 천지가 개벽하여 우주의 기운이 새로운 세상을 만들어 낸다 할지라도 '글'이라는 형식으로 어떤 결과를 도출해 내는 방식은 사라지지 않을 것이라고 생각한다. 그렇기 때문에 <인생을 바꾸는 이메일 쓰기>가 직장인들의 필독서로서 널리 읽혔으면 좋겠다.<인생을 바꾸는 이메일 쓰기>는 단지 이메일 쓰기의 기술적인 측면 만을 강조하는 책이 아님을 강조하고 싶다. 이슬아 작가가 "내 모든 글이 사실은 하나를 가리키고 있으니까. 그건 아마 다시 하는 사랑'일 것이다.(276쪽)"라고 말했듯 건조한 문자 위에 촉촉하고 영롱한 이슬을 내려앉게 하는 방법을 알려주는 책이라고 하고 싶다.