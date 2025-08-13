물 속에서 빙글빙글 돌기, 연년생 손자들과 이렇게 놉니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한실 공원 물놀이장한실 공원 물놀이장 배경 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

큰사진보기 ▲물놀이장 개장 기간물놀이장 개장기간 현수막 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

대구 달서구에 있는 우리 동네에는 물놀이장이 두 개나 있다. 하나는 대곡 공원 물놀이장이고 다른 하나는 한실 공원 물놀이장이다. 대곡 물놀이장은 개장한 지가 좀 오래되었지만, 한실 물놀이장은 2022년에 개장하였다. 원래 더 일찍 만들어졌는데 코로나19가 터지면서 개장이 미루어졌다. 나는 한실 물놀이장을 주로 이용한다. 여름이 아닐 때는 아이들의 놀이터로도 손색 없는 곳이다.대부분 무더위가 시작되는 7월 20일경부터 8월 말까지 개장한다. 구청에서 관리하기 때문에 비용은 따로 들지 않는다. 달서구민들이 주로 이용하는 시설이다. 이 시기가 되면 사람들은 바다로 계곡으로 피서를 많이 떠난다. 각자의 사정으로 물놀이를 떠나지 못하는 사람들에게 물놀이장은 시원함과 재미를 한데 안겨주는 셈이다.구청에서 운영 본부를 설치해 주고 안전 요원도 5명 정도 배치되어 있다. 아이들이 안전하게 놀기에 안성맞춤이다. 물놀이장에 들어가기 전 해바라기 샤워로 발을 헹구고 들어가야 한다. 맨발로 들어가기 때문에 이물질을 제거해야 깨끗한 물에서 놀 수 있다. 아이들 나이에 맞추어 놀 수 있도록 크기가 다른 미끄럼틀도 세 개가 있고, 물이 뿜어져 나오는 분수도 있다. 꼭대기에서 큰 물통에 물이 가득 차면 저절로 물이 쏟아지는 기구도 있다. 아이들은 그 아래에서 기다렸다가 폭포처럼 물을 맞고 고함을 지르며 즐거워한다.물놀이장 뒤쪽에는 야트막한 동산이 있고 앞쪽으로는 잔디밭이 있다. 아이들이 신나게 물놀이를 즐기는 동안 어른들은 펼쳐 놓은 돗자리에 앉아 쉬기도 한다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 6시까지이다. 40분을 놀이하고 나면 20분은 쉬는 시간이다. 이때는 안전 요원이 물 위에 떠다니는 불순물들을 뜰 채로 걸러내어 물을 깨끗하게 해 준다. 아이들은 각자 부모가 있는 곳으로 가서 간식을 먹기도 하고 잠시 쉬는 시간도 가진다.나도 6살, 7살인 연년생 손자 둘과 물놀이장에 자주 갔다. 김밥을 싸 가기도 하고 옥수수를 삶아 가기도 했다. 복숭아와 자두도 잘라 통에 가져갔다. 쉬는 시간에 손자들과 먹는 간식은 정말 꿀맛이다. 손자 둘은 자기들끼리 놀지 않고 할머니랑 같이 노는 것을 좋아한다. 물속에서 물레방아처럼 빙글빙글 돌려 달라고 하거나 잡기 놀이를 하자고 한다. 그럴 때마다 망설이지 않고 아이들이 해 달라는 대로 다 해준다. 아이들이 즐거우면 나도 즐겁고 신난다. 잠시 몸이 힘든 것보다 아이들이 좋아하는 것이 나에겐 기쁨이다.동네에 있는 사람들만 오는 것이 아니라 멀리서도 오는 모양이다. 도로 주변 갓길에 주차되어있는 것만 보아도 알 수 있다. 집에서 걸어 5분도 안 걸리는 거리에 이렇게 좋은 물놀이장이 있으니 정말 좋다. 유명 '워터파크'도 부럽지 않을 만큼 넓고 쾌적하다. 야외 수영장이나 해수욕장에 가려면 시간과 경비가 많이 든다. 멀리 가지 않고 집 가까이에 무더위를 피할 수 있는 물놀이장이 있어 이젠 여름도 무섭지 않다. 아이들 뿐만 아니라 어른들도 함께 시원하게 즐길 수 있는 물놀이장은 우리 동네 대곡동의 자랑이다.며칠 사이 날씨가 선선해졌다. 입추가 지나니 그 무덥던 여름도 가시는 듯하다. 이제 막바지 무더위가 남아있다. 폐장이 2주 정도 남았으니 그전에 물놀이장에 가서 시원한 여름을 보내면 좋겠다.