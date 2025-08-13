'국정 5년 청사진' 받은 이 대통령 "최대한 이행하겠다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 발언하고 있다. 2025.8.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"국민이 주인인 나라, 함께 행복한 진짜 대한민국을 만들겠다."

"국민이 하나 되는 정치로 갈등과 대립을 넘어 통합의 길로 나아가겠다."

"세계를 이끄는 혁신경제를 도모해 그 결실을 모두와 함께 나눌 수 있는 균형성장을 추진하겠다."

"국민의 삶을 지키는 기본이 튼튼한 사회를 구축하고 국익 중심 실용 외교로 국제 무대에서 당당하게 국익을 지켜내겠다."

큰사진보기 ▲이한주 국정기획위원장이 13일 청와대 영빈관에서 열린 국정기획위원회 국민보고대회에서 발표하고 있다. 2025.8.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 대통령 직속 국정기획위원회에서 마련한 새 정부의 국정 청사진을 면밀하고 신속하게 검토해 가능한 범위 내에서 최대한 이행하겠다고 밝혔다. 특히 이를 통해 국민들의 정책 효능감을 배가해 나가고 그 모든 과정들을 국민께 투명하게 공개하겠다고도 다짐했다.조기 대선으로 인수위 없이 출범한 이재명 정부의 국정과제들을 세우고 정리해 온 국정기획위는 13일 오후 청와대 영빈관에서 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 밝히는 국민보고대회를 열었다.이 대통령은 이 자리에서 "두 달간 국정과제 수립에 진력해주신 국정기획위 여러분께 진심으로 감사하다. 국민소통플랫폼 '모두의 광장'을 통해 181만 건의 의견을 접수해 주신 국민 여러분께도 감사하다"면서 국정기획위에서 마련한 안을 잘 살펴서 최대한 이행하겠다고 다짐했다.이 대통령은 먼저 "인수위 없이 출범한 새 정부의 지난 두 달을 생각해 보면, 무슨 산비탈을 굴러내려온 듯한 느낌이었다. 당면한 현안에 대응하면서 무너져 가는 대한민국을 되살리기 위해 최선을 다했다"라면서 "민생회복, 정치회복, 외교회복을 위해서 그야말로 분투했고 진정한 국민주권정부를 만들고자 국정을 더 많이 공개하고 국민께 더 다가가기 위해 노력했다"라고 밝혔다.이어 "오늘은 한발 더 나아가서 대한민국의 도약과 성장을 위한 새 정부의 국정운영 5개년 계획을 국민 여러분께 보고드리게 됐다"면서 "국정기획위가 국민의 참여와 제안, 전문가의 조언과 자문, 현장의 목소리와 경험을 바탕으로 만든 대한민국 향후 5년의 설계도"라고 설명했다.이 대통령은 이를 다음 네 개의 문장으로 요약했다.이 대통령은 그러면서 "국정기획위의 안을 면밀하고 신속하게 검토해 가능한 범위 내에서 최대한 이행해 나가겠다"며 "이 모든 과정을 국민들께 투명하게 공개하겠다"고 다짐했다.또한 "전례 없는 국난 속에서도 국민 여러분의 성원이 있었기에 그 어려움들을 헤쳐올 수 있었다"라며 "앞으로도 오로지 국민들께 의지하고 국민들께 유익하고 새로운 세상을, 더 나은 세상을 만들도록 노력하겠다"고 밝혔다.한편, 이 대통령은 이번에 보고되는 국정기획위의 안이 '확정'된 정책은 아니기 때문에 검토 및 집행 과정에서 국민과 각계각층의 의견을 수렴할 수 있다고도 밝혔다.이 대통령은 "국정기획위 안은 정부의 확정된 정책안은 아니다. 국정기획위원 여러분이 노력해서 바람직한 국정방향을 제시한 의견"이라며 "정부 정책으로 확정, 집행하는 과정에서도 얼마든지 (국민과 각계각층의) 의견을 수렴해 더 나은 정책 방향으로 다듬어 나갈 수 있다"고 설명했다.